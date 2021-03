Oft kann es für fort­schritt­liche Zeit­ge­nossen durchaus prak­tisch sein, wenn man sich den Gender­wahn nicht laufend verin­ner­licht, denn der Irrsinn ändert sich ja ständig je nach „Fort­schritt“ der „Gender­Stu­dien“. Derar­tige Lehr­stühle gib es ja mitt­ler­weile zu Hauf in Deutsch­land – mehr als in einzelnen tech­ni­schen Bereichen.

Eine/r/s der Kapa­zi­täten in dieser für uns so wich­tigen Forschungs­tä­tig­keit ist Lann Horn­scheidt. Bis 2016 hatte Horn­scheidt eine Professur für Gender Studies und Sprach­ana­lyse am Zentrum für trans­dis­zi­pli­näre Geschlech­ter­stu­dien der Berliner Humboldt-Univer­sität (Wiki­pedia) Er/sie/es hat jedoch ein Problem: „Im Alltag bin ich natür­lich konti­nu­ier­lich mit Zwei­ge­schlecht­lich­keit konfron­tiert“, sagt Horn­scheidt. Und weiter:

„In den Anreden, auf allen offi­zi­ellen Doku­menten, selbst wenn Sie einen Flug buchen wollen, müssen Sie ja das Geschlecht angeben. Warum können wir nicht direkter anfangen, Menschen als Menschen wahr zu nehmen? Und damit auch alle in die Frei­heit zu entlassen: Empfinde ich mich als Frau? Und empfinde ich das als natür­lich? […]Für keine Person ist es einfach, weib­lich oder männ­lich zu sein. Für alle ist es ja anstren­gend. Die ganze Zeit müssen sie irgend­wel­chen Schön­heits­normen gehor­chen. Es wäre ja sehr viel einfa­cher, wir würden uns wieder als Personen wahr­nehmen und uns damit davon befreien, das immer alles zu überlagern.“

Und um der „Anstren­gung“ der geschlecht­li­chen Zuord­nung aus dem Weg zu gehen, hat Horn­scheidt auch die Lösung parat. Für sich zumin­dest: „Ecs“

„Ecs“ – das steht für Exit Gender, und es ist das Perso­nal­pro­nomen, das Lann Horn­scheidt im Moment für sich gewählt hat. Bekannt geworden ist Horn­scheidt schon vor Jahren, als ecs auf der Webseite der Humboldt-Univer­sität angab, nicht als Mann oder Frau ange­spro­chen werden zu wollen und für sich die Perso­nen­en­dung „x“ vorschlug – Professx für Gender Studies und Lingu­istik statt Profes­sorin oder Professor, berichtet deutschlandfunkkultur.de bereits 2017.

Fort­schritt nicht mehr aufzuhalten

Inzwi­schen fand eine bahn­bre­chende Weiter­ent­wick­lung statt: auch „Professx“ ist out und die Tage des „Herrn Profes­sorin“ mit dem Profes­soren an der UNI-Leipzig ange­spro­chen werden wollen, sind wohl auch gezählt. Steht da nicht vorne ein „Herr“ und hinten ein „in“? Fortan soll ein „ens“ beide Probleme mit einem Schlag lösen. Die FAZ berichtet, die Prot­ago­nisx im Feld der Gender­theorie und geschlechts­neu­tralen Sprache, der/die/das genannte nicht­bi­näre Professx Lann Horn­scheidt, habe inzwi­schen die neutrale Endung X verworfen und plädiere nun für die Endung „ens“.

Hat sich früher Horn­scheidt bei Nomen und Pronomen ein geschlech­ter­neu­trales X gewünscht, eine E‑Mail an Horn­scheidt hätte so begonnen: „Sehr geehrtex Professx Horn­scheidt“, so soll es jetzt heißen: „Sehr geehr­tens Profes­sens Hornscheidt“.

Ein Gespräch über Fahr­räder verliefe so – Fort­schritt­liche bitte üben:

„Wens gehört das Rad? – Es ist ens Rad. – Haben alle solche Räder? – Ja, alle akti­vens Radfah­rens aus ens WG haben so ein Rad. Einens ande­rens Mitbe­woh­nens hat sogar zwei Räder.“

Irgendwie dazu­pas­send: ‚Alle Gender­pro­fes­sens haben ens Rad ab‘.