Mit dem neuen Anti-Terror-Gesetz, das am 8. Juli im Parla­ment verab­schiedet wurde, wird Öster­reich zum ersten euro­päi­schen Land, das die Muslim­bru­der­schaft verbietet, die vor fast einem Jahr­hun­dert vom Ägypter Hassan al-Banna gegründet wurde.



Die Muslim­bru­der­schaft stand bereits seit dem Anschlag in Wien, bei dem am 2. November 2020 vier Menschen getötet und 23 verletzt wurden, im Faden­kreuz der öster­rei­chi­schen Regie­rung. Sie wurde nun Ende letzter Woche, am 8. Juli, als eine Orga­ni­sa­tion, die mit „reli­giös moti­vierter Krimi­na­lität“ in Verbin­dung steht, auf die schwarze Liste gesetzt. Ihre Slogans und Lite­ratur wurden verboten und ihr Besitz oder ihre Verbrei­tung wird nun mit einer Geld­strafe von 4.000 Euro und einem Monat Gefängnis bestraft.

Wien wurde sofort auf Seiten, die der Muslim­bru­der­schaft und der türki­schen Millî Görüs Orga­ni­sa­tion nahe­stehen, „Isla­mo­phobie zu schüren“ und „Angriffe gegen Muslime zu multi­pli­zieren“. Dennoch bleibt Öster­reich das einzige Land in Europa, das dem Islam einen offi­zi­ellen Status einräumt. Zudem ist das Land seit langem eine der wich­tigsten Hoch­burgen der Muslim­bru­der­schaft und eines der finan­zi­ellen Zentren des poli­ti­schen Isla­mismus auf dem Alten Kontinent.

Das öster­rei­chi­sche Anti-Terror-Gesetz wurde am 8. Juli verab­schiedet. Es gibt den Behörden erwei­terte Vorrechte im Bereich der Über­wa­chung und Kontrolle von extre­mis­ti­schen Kreisen. Die wich­tigste Maßnahme ist jedoch die Aufnahme der Muslim­bru­der­schaft in die Liste der „extre­mis­ti­schen Gruppen, die mit reli­giös moti­vierten Verbre­chen in Verbin­dung stehen“. Der Name der Bruder­schaft gesellt sich damit zu denen von Isla­mi­scher Staat (ISIS, Daech), Al-Qaida, Hamas, Hisbollah, der kurdi­schen PKK, den auch in Frank­reich und Deutsch­land verbo­tenen türki­schen Grauen Wölfen und der kroa­ti­schen faschis­ti­schen Ustascha-Bewegung.

Nach dem neuen Anti-Terror-Gesetz wird der Besitz oder die Verbrei­tung von Slogans oder Doku­menten, die die auf der schwarzen Liste stehenden Gruppen verherr­li­chen, mit einer Geld­strafe von 4.000 Euro und/oder einer einmo­na­tigen Gefäng­nis­strafe geahndet. Im Wieder­ho­lungs­fall können die Strafen bis zu einer Geld­strafe von 10.000 Euro und sechs Monaten Gefängnis gehen.

Diese öster­rei­chi­sche Stra­tegie des „Symbol­ver­bots“ erweist sich als effek­tiver als ein einfa­ches Verbot von Gruppen oder Vereinen, die sich sofort unter neuen Namen neu konsti­tu­ieren. Laut Innen­mi­nister Karl Nehammer wurden seit der Einfüh­rung nach den November-Anschlägen im Jahr 2020 mehr als 27.000 Straf­taten erfasst. Die Auswei­tung auf die Muslim­bru­der­schaft ist der härteste Schlag, der der Bruder­schaft in Europa je versetzt wurde.

Quelle: Mari­anne