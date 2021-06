Orbán: ‚Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom‘

In einem Inter­view, das am Donnerstag, 17. Juni, von der kroa­ti­schen Wochen­zei­tung Glas Koncila veröf­fent­licht wurde, sprach der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán über die unter­schied­li­chen Auffas­sungen zwischen Brüssel und Mittel­eu­ropa: „Wenn wir uns im Mittel­alter befänden und einen Slogan auf eine Fahne schreiben müssten, der meine Arbeit und meine Philo­so­phie beschreiben würde, würde ich schreiben: ‚Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom‘ […] Natür­lich verur­sa­chen alle, die gegen den Strom schwimmen, eine Menge Probleme. Wir zahlen einen hohen Preis dafür. Ungarn zahlt einen hohen Preis dafür, dass es die Istan­buler Konven­tion nicht unter­schrieben hat und dann jede Politik des Kalten Krieges ablehnte; wir zahlen einen hohen Preis dafür, dass wir den russi­schen Präsi­denten nicht jeden Tag mit den West­lern verprü­geln, sondern ihm den Respekt entge­gen­bringen, den er als Präsi­dent verdient; Wir zahlen einen hohen Preis dafür, dass wir das christ­liche Modell der Familie schützen, so dass der LGBT-Wahn­sinn hier keinen Platz hat; wir zahlen einen hohen Preis für unsere Posi­tion zur Einwan­de­rung und wir zahlen einen hohen Preis dafür, dass wir die Brüs­seler Büro­kratie nicht akzep­tieren, aber vor allem als Gegen­ge­wicht zum Aufbau der mittel­eu­ro­päi­schen Zusam­men­ar­beit. Wir zahlen also wirk­lich einen hohen Preis. Aber wenn wir diesen Preis nicht zahlen und unsere Inter­essen nicht vertei­digen würden, könnten wir zwar bequemer leben, aber wir würden am Ende viel mehr verlieren. Es ist besser, zu kämpfen. Ich denke, unser gemein­samer Natio­nal­held Miklós Zrínyi [kroa­tisch: Nikola Zrinsky], der Sieger über die Türken, würde dem zustimmen.

Quelle: Glas Koncila