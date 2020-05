Von Viktor Erdesz

Letzte Woche ereig­nete sich in der rumä­ni­schen Politik ein spek­ta­ku­lärer Vorgang mit weit­rei­chenden Folgen. Eine Geset­zes­vor­lage zur Schaf­fung einer „Auto­nomen Region Széke­lyföld“ passierte erfolg­reich die erste Abge­ord­ne­ten­kammer. Erst die zweite Kammer, der Senat, zerschmet­terte die Forde­rung. Darauf folgte ein Wutaus­bruch des Präsi­denten und ein Wort­ge­fecht mit dem unga­ri­schen Außen­mi­nister.

Széke­lyföld spielt für die Ungarn eine entschei­dende Rolle

Es ist eine Forde­rung, die seit dem Anschluss Sieben­bür­gens an Rumä­nien besteht: Die Schaf­fung eines Auto­no­mie­ge­biets für das Székelyföld/Szeklerland. Dieses Gebiet liegt am östlichsten Rand Sieben­bür­gens. Es entspricht etwa den vier alten unga­ri­schen Komi­taten Három­szék, Udvar­hely (deutsch: Oder­hellen), Csík (deutsch: Tschick) und Maros-Torda. Diese Region spielt für die Ungarn eine ganz beson­dere Rolle, da sich der Legende nach die einwan­dernden „Urungarn“ im Karpa­ten­be­cken vor etwa 1.100 Jahren dort nieder­ge­lassen haben sollen. Doch auch ethnisch hat es eine wich­tige Bedeu­tung. Während Sieben­bürgen als Ganzes im Laufe der Jahr­hun­derte durch­ge­hend von Ungarn, Deut­schen und Rumänen besie­delt war, war das Székelyföld/Szeklerland stets eine unga­ri­sche Hoch­burg. Auch 100 Jahre nach dem Zwangs­an­schluss an Rumä­nien ist dies nicht anders. Von den über 800.000 Einwoh­nern sind heute über 70 Prozent Ungarn.

RMDSZ als unga­ri­sche Stimme im Parla­ment

Doch auch 100 Jahre nach der Abtren­nung haben die Szekler kein auto­nomes Gebiet wie zum Beispiel die Südti­roler, sondern müssen tagtäg­lich um die Erhal­tung ihrer Kultur kämpfen. Dabei versu­chen sie natür­lich auch poli­ti­sche Waffen zu benutzen. Die Partei RMDSZ (deutsch: Demo­kra­ti­sche Union der Ungarn in Rumä­nien) gilt zwar als schwach und ange­schlagen, doch sie schaffen regel­mäßig den Einzug ins Parla­ment in Buka­rest. Bei den letzten Parla­ments­wahlen 2016 holten sie sechs Prozent der Stimmen. Oftmals stellen sie einen Antrag für ein Gesetz zur Schaf­fung eines auto­nomen Székelyföld/Szeklerlands. Erwar­tungs­gemäß wird dieser immer im Parla­ment abge­schmet­tert. Doch am Montag, den 27. April 2020, geschah nach fast 100 Jahren die Sensa­tion.

Nicht­be­hand­lung gilt als Akzep­tanz

Der Geset­zes­ent­wurf wurde zunächst im Dezember 2019 an den Ausschuss für Menschen­rechte weiter­ge­leitet, in welchem Vertreter aller Parteien sitzen. In diesem wurde der Vorschlag zwar abge­lehnt, doch mit drei Fürstimmen, einer Enthal­tung und vier Gegen­stimmen fiel das Ergebnis histo­risch knapp aus. Dabei hat die Einschät­zung des Ausschusses aber keine bindende Wirkung. Der Entwurf geht dann zurück an das Parla­ment (Unter­haus), die erste und mäch­ti­gere Kammer im rumä­ni­schen Zwei-Kammern-System. Doch das Plenum setzte die Geset­zes­vor­lage nicht mehr auf die Tages­ord­nung. Es wurde also mona­te­lang nicht behan­delt, obwohl es so vorge­sehen ist. Die über­mäch­tige sozi­al­de­mo­kra­ti­sche PSD, die bei den Parla­ments­wahlen fast 46 Prozent der Stimmen erhielt, bildet aktuell allein eine Minder­heits­re­gie­rung. Sie hätte die Aufgabe gehabt, die Vorlage im Parla­ment zu behan­deln. Das Nicht­be­han­deln hat dabei einen großen Effekt: Wenn die Regie­rung zu dem Gesetz nichts in Form einer parla­men­ta­ri­schen Debatte sagt, wird dies als Zustim­mung gewertet. Dabei haben die PSD (46 Prozent) und die unga­ri­sche RMDSZ (sechs Prozent) im Parla­ment eine Mehr­heit. Also hat juris­tisch gesehen das Parla­ment das Gesetz akzep­tiert!

Präsi­dent Johannis tobte vor Wut

Beschlossen ist in so einem Fall ein Gesetz aber noch nicht. Wird nämlich ein Geset­zes­vor­schlag durch ein solches Schweigen der Regie­rung durch­ge­wunken, kommt es an die zweite Abge­ord­ne­ten­kammer, den Senat (Ober­haus), der darüber endgültig entscheidet. Als publik wurde, dass der Vorschlag tatsäch­lich vom Unter­haus akzep­tiert wurde, tobte Staats­prä­si­dent Klaus Johannis. Johannis, ein Sieben­bürger Sachse, gehört zur libe­ralen Partei PNL, dem poli­ti­schen Gegen­spieler der PSD. Es wurde im Eilver­fahren eine Sonder­sit­zung des Senats einbe­rufen. Nur zwei Tage später, am 29. April, schmet­terte das Ober­haus den Geset­zes­ent­wurf mit 126 zu 9 Stimmen ab (wobei alle neun Fürstimmen von den Senats­mit­glie­dern der RMDSZ kamen). Johannis äußerte sich daraufhin wutent­brannt in die Kameras. Er warf der PSD völlig absurd vor, sie hätte in einer Geheim­sit­zung mit der RMDSZ Sieben­bürgen den Ungarn geschenkt, um selbst poli­tisch an der Macht zu bleiben. In einer Provo­ka­tion wendete er sich an die PSD auf Unga­risch mit den Worten: „Jó napot kívánok, PSD (deutsch: Ich wünsche ihnen eine guten Tag, PSD)! Während die Regie­rung und die Behörden gegen die Pandemie des Coro­na­virus kämpfen, arbeitet die PSD in geheimen Büros in den Parla­menten daran, dass sie Sieben­bürgen den Ungarn über­lassen. Was hat ihnen Viktor Orbán (Anm.: unga­ri­scher Minis­ter­prä­si­dent) für dieses Geschäft ange­boten?“

Sozia­listen verfolgten spezi­elle Taktik

Die hyste­ri­sche Reak­tion des Präsi­denten erfor­dert eine nähere Beleuch­tung der Hinter­gründe des Handelns der PSD. Die PSD ist weit radi­kaler und dem Kommu­nismus näher, als andere Sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Parteien in Europa. Sie ist die Partei, die in den zwei ursprüng­li­chen rumä­ni­schen Regionen, Molda­wien und der Wala­chei, äußerst domi­nant ist. In Sieben­bürgen ist sie nur schwach. Sie war in den vergan­genen Jahr­zehnten immer wieder durch einen ausge­spro­chenen Minder­hei­ten­hass, vor allem einen Ungarn­hass, aufge­fallen. So sagte zum Beispiel der ehema­lige Premier­mi­nister Mihai Tudose (PSD) 2018 in einem öffent­li­chen Fern­seh­in­ter­view, dass wenn es die Szekler wagen ihre Fahnen aufzu­hängen, sie dann gleich daneben hängen würden. Warum also ließ die PSD es zu, dass das Gesetz zur Auto­nomie die erste Kammer passiert?

Kampf zwischen Sozia­listen und Libe­ralen spitzt sich zu

Der Grund ist die Zuspit­zung des Macht­kampfes in der rumä­ni­schen Politik. Die eins­tige allum­fas­sende Macht der PSD ist seit Jahren am Zerbrö­ckeln. 2014 verloren sie das Amt des Staats­prä­si­denten, der in Rumä­nien äußerst viel Macht besitzt, an den libe­ralen, deut­schen Klaus Johannis. Bei der Präsi­dent­schafts­wahl 2019 gewann Johannis erneut. Durch unzäh­lige Skan­dale und Korrup­ti­ons­vor­würfe schmolz auch ihre einst abso­lute Macht im Parla­ment dahin. Nun müssen sie schon eine Minder­heits­re­gie­rung bilden. Doch die Prognosen schauen noch düsterer aus. Anfang 2021 wird in Rumä­nien ein neues Parla­ment gewählt. In aktu­ellen Umfragen bricht die PSD komplett ein, verliert die Hälfte ihrer Prozente und steht noch bei etwa 24 Prozent. Klarer Sieger wäre die PNL mit fast 37 Prozent. In den Augen der PSD führt ein libe­raler Regie­rungs­kurs zu einem Erstarken der Ungarn in Sieben­bürgen. Daher haben sie mit ihrem Verhalten einen Warn­schuss Rich­tung Volk abgeben wollen. Sie haben gezeigt, wie leicht es poli­tisch sein kann, Gebiete zu verlieren und dass die Ungarn nur danach dürsten, ihre verlo­renen Gebiete wieder an sich zu reißen.

Unga­ri­scher Außen­mi­nister schaltet sich ein

Doch die hyste­ri­sche Reak­tion von Johannis war ein großer Schlag ins Gesicht der rund 1,2 Millionen Ungarn in Sieben­bürgen. Nicht zuletzt, weil diese fast alle bei der Stich­wahl der Präsi­dent­schafts­wahlen, sowohl 2014 als auch 2019, Johannis ihre Stimme gegeben haben. Die Ungarn dachten damals, dass ein Sieben­bürger Sachse, der somit selbst einer Minder­heit ange­hört, viel eher auf ihrer Seite wäre als ein rumä­ni­scher, ungarn­has­sender PSD-Poli­tiker. Johannis sorgte nun sogar für solch eine Empö­rung, dass ein poli­ti­scher Schlag­ab­tausch mit dem unga­ri­schen Außen­mi­nister, Péter Szijjártó (Fidesz), folgte. Szijjártó forderte Johannis öffent­lich dazu auf, mehr Respekt für die sieben­bürger Ungarn zu zeigen. Daraufhin erwi­derte Johannis wiederum empört, warum sich der unga­ri­sche Außen­mi­nister in innere Ange­le­gen­heiten Rumä­niens einmi­sche. Darauf wieder­holte Szijjártó seine Forde­rung nach mehr Respekt. Er blamierte Johannis geschickt, indem er darauf hinwies, dass es Johannis war, der in seiner Rede Viktor Orbán thema­ti­sierte. Szijjártó fragte klug, warum denn Johannis in einer „inneren Ange­le­gen­heit Rumä­niens“ den unga­ri­schen Premier­mi­nister thema­ti­siere.

„Herr Präsi­dent, Sie haben kein Herz!“

Während dessen steigt die Wut auf Johannis bei den Szék­lern. In einer emotio­nalen Video­bot­schaft formu­lierte es István Csomor­tányi, der Vorsit­zende der patrio­ti­schen Erdélyi Magyar Néppárt (Sieben­bür­gisch-Unga­ri­sche Volks­partei), folgen­der­maßen:

„Bună ziua (Anm.: „Guten Tag“ auf Rumä­nisch) Herr Präsi­dent Johannis! Heute haben Sie der unga­ri­schen Gemein­schaft vorge­worfen, dass wir mit ihrem Feind, der PSD, den rumä­ni­schen Sozia­listen, eine Abma­chung getroffen hätten, dass wir Sieben­bürgen an uns nehmen. Nun Herr Präsi­dent, ich muss Sie daran erin­nern, dass uns Sieben­bürgen NICHT die PSD gegeben hat. Sieben­bürgen wurde uns von unseren Vorfahren über­lassen. Sieben­bürgen gehört uns! Sieben­bürgen gehört denen, die hier leben. Sie Herr Präsi­dent, haben damit, dass Sie Sieben­bürgen gegen Buka­rest einge­tauscht haben, ihre Heimat verloren. Sie haben keine Heimat! Sie haben Ihre Gemein­schaft verloren, da sie Ihre sieben­bür­gisch-säch­si­schen Wurzeln gegen Buka­rest einge­tauscht haben. Sie, Herr Präsi­dent, haben, ausge­hend aus diesem Grund, auch Ihre Sprache verloren. Sie Herr Präsi­dent, haben kein Herz. Denn wenn Sie eins hätten, dann würde es Ihnen zerreißen, wenn Sie durch die 800-jährigen säch­si­schen Dörfer laufen und sehen, was das 100-jährige Rumä­nien mit ihnen ange­stellt hat. Sie Herr Präsi­dent, haben ein schlechtes Gedächtnis, da Sie anschei­nend vergessen haben, wem Sie es zu verdanken haben, dass Sie gewählt wurden. Und Sie Herr Präsi­dent, haben keine Ehre, weil Sie heute auf dieje­nigen einge­treten haben, die vor wenigen Jahren ihre meiste Hoff­nung in Sie gesetzt haben. Das, was Sie heute getan haben, hat zwei Folgen: Die eine ist, dass Sie vorüber­ge­hend, für wenige Augen­blicke, viel­leicht die Popu­la­rität ihrer Partei gestei­gert haben. Die andere ist, dass Sie das Zusam­men­leben der Ungarn und Rumänen Sieben­bür­gens weiter erschwert haben. War es das wert, Herr Präsi­dent? Aber egal was Sie sagen, egal wie Sie das Ihnen erbrachte Vertrauen zurück­geben, eines wissen wir: Das Szekler­land wird seine Auto­nomie bekommen! So wie das ganze Partium (Anm.: Gemeint sind hier die Regionen Szatmár/Sathmar, Nagyvárad/Großwardein, Arad und das Banat) seine Auto­nomie bekommen wird. So wie ganz Sieben­bürgen, unsere histo­ri­sche Region, seine Selbst­ver­wal­tung zurück­er­langen wird! Herr Präsi­dent, uns inter­es­siert nicht ihre Karriere. Uns inter­es­siert es nicht, auf Grund welcher poli­ti­scher Taktiken Sie sagen, was Sie sagen. Aber merken Sie sich noch einmal: Egal was Sie sagen, egal was Sie tun, das Szekler­land wird seine Auto­nomie noch bekommen. Genauso, wie das Partium autonom werden wird. Genauso, wie Sieben­bürgen in seinen histo­ri­schen Grenzen seine Selbst­ver­wal­tung zurück­be­kommen wird. Denn der Strom fließt, doch der Fels bleibt. Der Fels bleibt. (Anm.: Spruch des unga­ri­schen Dich­ters aus Sieben­bürgen Albert Wass).“