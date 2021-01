Im Kanton Zürich hat eine Flücht­lings­fa­milie die Behörden bereits mehr als eine Million Franken gekostet. Viel­leicht ein Extrem­fall in dieser Größen­ord­nung – dennoch stöhnen viele Kommunen über die Auswir­kungen stei­gender Kosten.

Eine fünf­köp­fige Familie aus Eritrea hat in den letzten fünf Jahren eine Zürcher Gemeinde 1,37 Millionen Franken gekostet. Der Grund für diesen hohen Betrag: Die Familie war nicht nur auf Sozi­al­hilfe ange­wiesen, auch die Ehe wurde gebro­chen, was dazu führte, dass die Gemeinde aufgrund häus­li­cher Gewalt mehrere Wohnungen mieten musste. Darüber hinaus musste die Kindes- und Erwach­se­nen­schutz­be­hörde (KESB) ebenso wie das Frau­en­haus eingreifen. Dies verur­sachte weitere erheb­liche Kosten.

Wie viele Menschen im Asyl- und Flücht­lings­sektor erhalten in der Schweiz Sozialhilfe?

Im Jahr 2018 waren 31.900 Asyl­be­werber und 31.800 vorläufig aufge­nom­mene Personen – dh Personen, deren Asyl­an­trag abge­lehnt wurde, die jedoch nicht in ihr Herkunfts­land zurück­ge­führt werden können – auf Sozialhilfe.

Im Vergleich zu 2016 stieg diese Zahl um jeweils 10.000 Personen.

Ein Vergleich nach Aufent­halts­status zeigt folgendes Bild:

Welche Natio­na­li­täten haben beson­ders hohe Sozialhilfequote?

Im Flücht­lings­sektor – Flücht­linge mit Asyl, B‑Erlaubnis und vorläufig aufge­nom­mene Flücht­linge mit Sozi­al­hilfe (F‑Erlaubnis) – weisen Eritreer und Syrer mit einer Quote von 85% oder mehr die höchsten Zahlen auf. Eritrei­sche Staats­an­ge­hö­rige machen über 50% der Sozi­al­hil­fe­emp­fänger im Asyl­sektor aus.

Wie erfolg­reich ist der Inte­gra­ti­ons­pro­zess nach 5 Jahren?

Die Asyl­sta­tistik für 2018 zeigt, dass die Zahl der Flücht­linge, die eine Beschäf­ti­gung finden, mit der Aufent­halts­dauer allmäh­lich zunimmt. Für Flücht­linge, die mit einer B‑Erlaubnis aner­kannt wurden, hatten 7,4% von ihnen allein nach zwei bis drei Jahren eine Arbeit gefunden. Nach vier bis fünf Jahren erreicht diese Zahl 26% und nach mehr als sieben Jahren steigt sie auf mehr als die Hälfte.

Die Bundes­re­gie­rung sieht Inte­gra­ti­ons­hin­der­nisse in folgenden Punkten: „Der Erwerb der Sprache, beruf­liche Quali­fi­ka­tionen, eine gute Gesund­heit und ein Minimum an sozialer und kultu­reller Inte­gra­tion sind häufig Voraus­set­zungen für eine voll­stän­dige Befreiung von der Sozialhilfe.“

Was sind die jähr­li­chen Gesamtkosten?

2018 zahlte die Bundes­re­gie­rung den Kantonen knapp 1 Milli­arde Franken für die Sozi­al­hilfe für Flücht­linge und Asyl­su­chende. Dieses Geld ist für Wohnen, Unter­stüt­zung und Gesund­heits­für­sorge bestimmt. Der Bund zahlt den Kantonen 1.500 Franken pro Jahr und pro Person zuzüg­lich einer Inte­gra­ti­ons­pau­schale von 18.000 Franken pro Jahr. „Aus natio­naler Sicht decken die Bundes­pau­schalen die Kosten der Kantone“, erklärt Lukas Rieder, Spre­cher des Staats­se­kre­ta­riats für Migra­tion (SEM).

[…]

Es sind jedoch auch andere Fälle mit sehr hohen Kosten bekannt: Die Gemeinde Aarburg, die aufgrund der gestie­genen Sozi­al­aus­gaben finan­zi­elle Schwie­rig­keiten hatte, machte Schlag­zeilen. Im Jahr 2016 war der „Cham­pion“ von Aarburg laut „Blick“ eine vier­köp­fige iraki­sche Familie, die bisher 580.000 Franken Sozi­al­hilfe erhalten hatte.

Inzwi­schen treten ähnliche Probleme in Gemeinden im ganzen Land auf. Für viele Menschen, die zwischen 2014 und 2016 in der Schweiz Zuflucht gesucht haben, sind es die Gemeinden, die in den nächsten zwei Jahren zahlen müssen. Die Schwei­ze­ri­sche Sozi­al­hil­fe­kon­fe­renz sieht 22.000 zusätz­liche Flücht­linge vor und wird 2022 vorüber­ge­hend aufge­nommen, was hohe zusätz­liche Kosten mit sich bringen wird. „In diesem Bereich ist es daher notwendig, einen Mecha­nismus einzu­richten, um diese Entwick­lung zu kompen­sieren“, kann man in einem Bericht lesen. Mit anderen Worten: mehr Bundesmittel.

Quelle: 20min.ch