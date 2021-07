Die fran­zö­sisch­spra­chige Schweiz will die fran­zö­si­sche Sprache den Fähig­keiten ihrer Schüler und Neuan­kömm­linge anpassen, vor allem aber die fran­zö­si­sche Sprache den Anfor­de­rungen der poli­ti­schen Korrekt­heit unterwerfen.

_

Die Schweizer haben sich vorge­nommen, „die fran­zö­si­sche Sprache zu rekti­fi­zieren“. Die Initia­tive wurde von der Inter­kan­to­nalen Konfe­renz für das öffent­liche Bildungs­wesen (CIIP) der West­schweiz ergriffen und wird ab 2023 in fran­zö­sisch­spra­chigen Schulen in Kraft treten.

Eine ärger­liche Entscheidung

„Rekti­fi­zieren“ bedeutet nach der Defi­ni­tion des Dictionn­aire de la langue fran­çaise von É. Littré, „gerade machen“, „begra­digen“, „korri­gieren“. Was ist also falsch an Fran­zö­sisch, dass es einer solchen Behand­lung unter­zogen werden müsste? Ist es fehler­haft? Ist das falsch? Das Verb, das die Schweizer gewählt haben, um ihren sprach­li­chen Kreuzzug zu defi­nieren, ist, gelinde gesagt, seltsam; manche mögen es sogar belei­di­gend finden.

Neo-Fran­zö­sisch im Schweizer Stil ist vor allem ein Bekenntnis zur poli­ti­schen Korrektheit

Was wollen die Schweizer? Wie fast alle anderen wollen sie ihren Schü­lern das Leben so leicht wie möglich machen – wobei sie sich das unglück­liche Beispiel der Pädagogen auslän­di­scher Bildungs­sys­teme zu eigen machen und deren Ehrgeiz über­nehmen, Genera­tionen von Unge­bil­deten, ja Analpha­beten zu produ­zieren. Anstren­gung muss aus der Schule verbannt und das Lernen auf ein striktes Minimum redu­ziert werden, das wiederum von Jahr zu Jahr schrumpft

Eine Sprache zu verein­fa­chen bedeutet zunächst, sie zu verarmen, dann zu verdummen und schließ­lich das Denken derer auszu­trocknen, die sie benutzen. Dies ist sicher­lich ein Ziel, aber es ist krimi­nell. Sprache ist keine Pein­lich­keit, die man aufhellen muss, um sie erträg­lich zu machen. Es an den Grad der Faul­heit derje­nigen anzu­passen, die es lernen, ist die absur­deste Idee über­haupt. Sollen wir die Methode zur Berech­nung der Festig­keit von Gebäuden oder Brücken verein­fa­chen, damit diese den Studenten zu Gefallen ist? Eine Sprache muss erobert werden; man muss sie lange bela­gern, um schließ­lich das Recht zu haben, ihre Mauern zu durch­dringen und den Sieg zu genießen. Den Schü­lern die sorg­fältig abge­run­deten Ruinen der Zita­delle anzu­bieten, bedeutet, ihnen die schäd­liche Illu­sion zu geben, dass alles einfach ist und alles möglich ist.

Etymo­logie, die im Kopf weh tut, lebe wohl!

Die CIIP hat verordnet, dass bestimmte Verein­ba­rungs­re­geln geän­dert werden, dass Akzente und Binde­striche entfernt werden, dass die Schreib­weise einer bestimmten Anzahl von Wörtern verein­facht wird, weil „sie kaum noch erklärbar ist“. Die Etymo­logie liegt also jenseits des Verständ­nisses und der Assi­mi­la­ti­ons­fä­hig­keit der Studenten.

Die „Reform“ macht jedoch nicht bei diesen Absur­di­täten halt. Wir verstehen aus dem CIIP-Text, dass die Schweiz zum Schimmer der Neuen Welt hindrängt. Der Schweizer Neo-Fran­zose ist vor allem ein Bekenntnis zur poli­ti­schen Korrekt­heit. Nach der „Rich­tig­stel­lung“, so wird uns gesagt, wird die Sprache inklu­siver und weniger geschlechts­spe­zi­fisch sein. Sie sollte auch die Gleich­be­rech­ti­gung fördern – eine absurde Idee, denn es ist schwer vorstellbar, wie die Gleich­be­rech­ti­gung geför­dert werden könnte und wie eine verstüm­melte Sprache diese Rolle spielen könnte. Neutrale oder kollek­tive Formu­lie­rungen werden drin­gend empfohlen, um die Verwen­dung von Geschlech­tern und insbe­son­dere des Masku­li­nums zu vermeiden. „Die Lehr­kräfte unserer Schulen sind aufge­for­dert, auf Formu­lie­rungen zu achten, die Gleich­heit, Viel­falt und Zugäng­lich­keit von Texten für alle Schüler respektieren. “

Wenn das Wort „Viel­falt“ auftaucht, wissen wir, dass es ein Wunsch ist, nach unten zu nivel­lieren. Neuan­kömm­lingen soll die Mühe erspart werden, eine Sprache zu lernen, für die sie keine Verwen­dung haben – wenn sie sie nicht sogar hassen – und die sie zumeist nur rudi­mentär und spora­disch verwenden werden. Vor allem aber – und das ist das Erstaun­liche aus der scheinbar konser­va­tiven Schweiz – ist es notwendig, sich den Maßstäben des Gegen­den­kens, das die Welt heim­sucht, anzu­passen. Wird es bald eine Säube­rung von Biblio­theken und die Entfer­nung von Statuen geben? Warum nicht? Man kann nie verhin­dern, dass ein Haus auseinanderfällt.

Quelle: Causeur