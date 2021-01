Von Javier Navascués *

Fernando López-Mirones ist Biologe, Wissen­schafts­re­dak­teur und außer­or­dent­li­cher Professor an der Univer­sität Villa­nueva in Madrid. Er hat mehr als 130 Doku­men­tar­filme über Wild­tiere und Anthro­po­logie in aller Welt für National Geogra­phic, BBC und viele andere renom­mierte Unter­nehmen geschrieben und/oder Regie geführt.

Sie sagen, dass das, was uns als Impf­stoff verkauft wird, nicht einmal ein Impf­stoff ist? Was ist es wirklich?

Bei diesem Produkt der Firmen Pfizer-BioN­tech mit dem Handels­namen Comirnaty handelt es sich um eine Genthe­rapie, deren Boten-RNA-Tech­no­logie für die Behand­lung von Krebs entwi­ckelt wurde und para­do­xer­weise darauf abzielt, die DNA im Inneren der kranken Zellen zu verän­dern. Es ist merk­würdig, dass sie jetzt sagen, dass dies nicht passieren kann. Sie behaupten, dass die Boten-RNA außer­halb des Zell­kerns, im soge­nannten Zyto­plasma, verbleibt und nach dem Verlassen ihrer „Anwei­sungen“ wieder verschwindet. In der Biologie wissen wir jedoch, dass es zwei Schlüs­sel­mo­mente gibt, in denen sich die Membran des Zell­kerns auflöst und alle unsere Chro­mo­somen im Zyto­plasma vermischt werden, man nennt sie Meiose und Mitose.

In diesen beiden Momenten, von denen einer übri­gens mit der Produk­tion von Sper­mien zu tun hat, kann man sich vorstellen, wie ernst es ist, wenn sich die mRNA von Comirnaty sehr wohl mit unserer DNA vermi­schen könnte, also unsere Chro­mo­somen und die unserer Nach­kommen für immer verän­dern könnte. Die Hersteller von Comirnaty geben in ihren eigenen Beipack­zet­teln, die sie u. a. den euro­päi­schen, ameri­ka­ni­schen, kana­di­schen und briti­schen Zulas­sungs­be­hörden vorge­legt haben, keine Angaben darüber, wie lange es dauert, bis diese mRNA verschwindet, oder was mit ihren Frag­menten geschieht; sie geben auch keine Garan­tien (aufgrund mangelnder Daten, wie sie behaupten), dass der gesamte Prozess, den ich oben beschrieben habe, eintritt. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es die Person ist, die ein Medi­ka­ment vorschlägt, die dessen Wirk­sam­keit und Sicher­heit nach­weisen muss, nicht andere. Und da sie diese Garan­tien nicht geben, ist Comirnaty kein „zuge­las­senes“ Medi­ka­ment, es hat nur eine Emer­gency Use Autho­riz­a­tion (EUA) als expe­ri­men­telle Therapie; die Leute sollten das wissen, sie sollten wissen, dass sie an einer expe­ri­men­tellen Phase IV teil­nehmen und deshalb müssen sie ein Doku­ment unter­schreiben, während weder Pfizer-Bion­tech, noch die WHO noch der Staat irgend­eine Verant­wor­tung übernehmen.

Es handelt sich um eine Tech­no­logie, die noch nie beim Menschen einge­setzt wurde und die sich von allen bisher exis­tie­renden Impf­stoffen unter­scheidet; das sind etwa 23, von denen viele sehr gut funk­tio­nieren, und die auf abge­schwächten Viren oder Teilen davon basieren, also etwas völlig anderes. Die durch­schnitt­liche Zeit, um solche echten Impf­stoffe zu erhalten, beträgt 5 bis 15 Jahre, obwohl es den AIDS-Impf­stoff schon seit 40 Jahren gibt und er immer noch nicht erhält­lich ist. Der Grund dafür ist der gesunde Menschen­ver­stand: Wenn man nicht jahre­lang wartet, um zu beob­achten, was mit den Probanden in klini­schen Studien passiert, ist es unmög­lich darüber etwas zu wissen. Mit anderen Worten: Um zu sehen, welche uner­wünschten Wirkungen in einem Jahr auftreten, muss man ein Jahr warten, und um diese in fünf Jahren zu sehen, muss man fünf Jahre warten. Comirnaty wurde nur in 2–4 Monaten getestet und auch mit einer Tech­no­logie, die alle Kontrollen und Kontraste über­sprungen hat, die bisher für jedes Medi­ka­ment erfor­der­lich waren.

Außerdem heißt es, dass dadurch nicht wirk­lich ein Ende der Masken oder der Lock­downs herbei­ge­führen wird.

Das sage nicht ich, sondern Pfizer selbst sagt es, die WHO und die spani­sche Regie­rung sagen es und jeder kann es lesen, es ist veröf­fent­licht. Das Unglaub­lichste an dem, was passiert, ist, dass die Menschen anschei­nend nur im Fern­sehen infor­miert werden, die einzige Quelle, die sagt, dass Comirnaty ein „sicherer und wirk­samer“ Impf­stoff sei, während ihre Hersteller sich nicht trauen, das zu sagen. Alles, was ich Ihnen hier erzähle, stammt aus den offi­zi­ellen Dossiers, die die Hersteller bei den Aufsichts­be­hörden einge­reicht haben, um ihre AUE zu beantragen.

Laut der spani­schen Agentur für Arznei­mittel und Gesund­heits­pro­dukte (AEMPS), der WHO und der CDC (Centers for Disease Control and Preven­tion) in USA ist, ich zitiere: „die Dauer des Schutzes, den Comirnaty bietet, derzeit nicht bekannt“; daher haben dieselben Agen­turen argu­men­tiert, dass jähr­liche oder halb­jähr­liche Auffri­schungen UNENDLICH notwendig sein werden! Das heißt, es handelt sich hier nicht um „einen Impf­stoff“ in der Einzahl, sondern um mehrere Dosen pro Jahr und das lebens­lang. Die Leute sollten auch wissen, dass sie Pfizer durch ihre Unter­schrift von Haftung „frei­zeichnen“ und – aufge­passt! – niemand versi­chert ihnen, dass sie in ein paar Jahren ihre Dosen gratis bekommen – nein, sie werden für ihre Dosen zahlen müssen. Weitere Zitate: „Der Einfluss der Impfung mit Comirnaty auf die Verbrei­tung des Virus ist auf Kommu­nal­ebene noch unbe­kannt. Dies deshalb, weil noch nicht bekannt ist, inwie­weit geimpfte Menschen das Virus in sich tragen und verbreiten können.“ Ist es nicht erstaun­lich, dass die Menschen das nicht wissen? Es wird Sie also nicht davor bewahren, das Virus weiter­zu­geben oder selber infi­ziert zu werden, und es wird auch nicht verhin­dern, dass Sie weiter unter Lock­downs leben müssen. Ich wieder­hole, das wurde gesagt von diesen Orga­ni­sa­tionen, nicht von mir.

Wissen Sie, woher die 95 % Effek­ti­vität kommen, die sie ankün­digen? Von den 36.000 Probanden der Studie erhielten 18.198 Cobirnaty, 8 von ihnen hatten danach Covid-Symptome; die anderen 18.325 erhielten Placebo und davon hatten 162 Probanden Covid-Symptome. Nun, wenn man diese 8 mit den 162 vergleicht, wird böswillig gefol­gert, dass dies „95% Wirk­sam­keit“ bedeutet. Es stellte sich jedoch heraus, dass der „Placebo“-Gruppe der VCN23-Impf­stoff gegen Pneu­mo­kokken gespritzt wurde, der nach der Impfung ganz normal iden­ti­sche Symptome aufweist, und sie inter­pre­tierten diese als „Covid-Symptome“. Die realen Daten waren sehr unter­schied­lich, nur vier aus der Place­bo­gruppe und einer aus der geimpften Gruppe erkrankten tatsäch­lich an Covid-19 in einer milden Form, also gab es bei 21.259 Personen in der geimpften Gruppe nur drei weniger Infi­zierte, d.h. 0,014%, ganz anders als die propa­gierten 95%.

Und die Warnung vor den ernsten Nebenwirkungen…

Wir wissen bereits, dass Comirnaty nicht effektiv ist oder zumin­dest wissen sie nichts Gegen­tei­liges. Tatsache ist aber, dass es entwi­ckelt und erst seit einem Monat getestet wurde und daher noch sehr unsi­cher ist. Sie impfen ältere Menschen, oft immun­sup­pri­miert und mit verschie­denen Patho­lo­gien (wer hat die nicht im Alter von 80 Jahren), während sich heraus­stellt, dass diese Profile kaum in die klini­schen Studien von Comirnaty einbe­zogen wurden.

Pfizer beschreibt in seinem Dossier 0,0 bis 4,6 % der schwer­wie­genden Neben­wir­kungen, und zwar in der Gruppe der unter 52-Jährigen. Sehen Sie die Falle in dieser Band­breite von 0,0 bis 4,6 %? Das ist uner­hört! Nach der zweiten Dosis gab es vier Fälle von Bell’s Lähmung sowie neuro­lo­gi­sche, entzünd­liche, throm­bo­ti­sche Ereig­nisse, usw. … und das in nicht uner­heb­li­chen Prozent­sätzen, z.B. Lympha­de­no­pa­thie 0,3%, Herz­in­farkte 0,02%, Schlag­an­fall 0,02% plus anaphy­lak­ti­sche Reak­tionen auf Poly­ethy­len­glykol, einen der Bestand­teile von Comirnaty, gegen den 72% der Bevöl­ke­rung laut einer aktu­ellen Studie in der Zeit­schrift Science Anti­körper haben.

Einige Vertei­diger antworten darauf, dass sogar ein Aspirin Kontra­in­di­ka­tionen hat und dass wir, wenn wir die Beipack­zettel lesen würden, natür­lich nichts nehmen würden, aber niemand ist gezwungen, solche Medi­ka­mente zu nehmen; es handelt sich um zuge­las­sene Medi­ka­mente (denken Sie daran, dass Comirnaty das nicht ist) und ihre Wirk­sam­keit ist wirk­lich bewiesen.

Wenn man die beiden vorhe­rigen Antworten analy­siert, liegt die Frage auf der Hand: Warum müssen wir diese Risiken mit Comirnaty eingehen, wenn es nicht wirksam ist, seine sozialen Auswir­kungen nicht vermieden werden können und es außerdem teuer ist und Risiken hinzu­fügt, die zu denen von SARS-CoV‑2 noch hinzukommen?

Und es heißt auch, dass in ein paar Monaten eine Art Gegen­mittel benö­tigt wird.

Das ist richtig, ein weiteres der Dinge, die wir bereits erwähnt hatten: es wird es notwendig sein, dass Dosen lebens­lang geimpft werden, weil sie sagen, dass die erste Dosis für den Notfall war danach die „Behand­lung“ für immer fort­ge­setzt werden muss. Und lassen Sie uns nicht aus den Augen verlieren, dass wir von gesunden Menschen spre­chen, von der gesamten Welt­be­völ­ke­rung, nicht von kranken Menschen. Es geht um uns alle und um künf­tige Genera­tionen, und wofür? Um eine Krank­heit zu bekämpfen, deren Sterb­lich­keits­rate laut Institut Carlos III zwischen 0,8 und 1,1 % liegt (die saiso­nale Grippe hat 0,3 – 0,4 %) und fast ausschließ­lich Menschen über 65 mit Herz-Kreis­lauf-Erkran­kungen, Blut­hoch­druck, Diabetes oder chro­ni­schem Nieren­ver­sagen betrifft? Wäre es nicht besser, sich auf sie zu konzen­trieren, um sie zu schützen und zu heilen, wenn sie sich infi­zieren, als alle per Dekret und ohne Garan­tien zu „impfen“?

Viel­leicht gibt es in 2–4 Jahren einen Impf­stoff gegen Covid-19, aber ich versi­chere Ihnen, dass das nicht Comirnaty sein wird, oder zumin­dest wurde es nicht bewiesen.

Es heißt auch, dass es durch die Verimp­fung dieses Produkts an Biosa­ni­täter viele Opfer geben wird, wodurch das Gesund­heits­wesen demon­tiert wird.

Das passiert bereits und sie versu­chen, es zu vertu­schen. Wir haben über die schwer­wie­genden Neben­wir­kungen gespro­chen, aber es gibt auch die leichten, die einer starken Grippe gleich­kämen, d.h. mindes­tens sieben Tage Krank­schrei­bung. Halten Sie es für intel­li­gent, alle Mitar­beiter eines Kran­ken­hauses gleich­zeitig zu impfen und dass die meisten von ihnen sich wegen dieser Auswir­kungen krank­schreiben lassen? Nun, ja… das „schafft“ einen Kran­ken­haus­kol­laps. Es ist absurd.

Und sie werden sagen, dass der Zusam­men­bruch wegen der bösen Menschen ist, die sich nicht impfen lassen wollten.

Genau, wenn es eine Sache gibt, die dieje­nigen, die uns in diesen Schla­massel gebracht haben, gut beherr­schen, dann ist es das Narrativ, die Geschichte. Sie haben eine Reihe von zwei­deu­tigen Begriffen geschaffen, mit denen sie bei Bedarf das eine oder das andere recht­fer­tigen können. Sie begannen damit, einen Test zu kreieren, mit dem man die Zahlen mani­pu­lieren kann, die rt-PCRs, die, so wie sie verwendet werden, falsch-posi­tive Raten von über 50% ergeben, wie der Hersteller des Drosten-PCR-Tests selbst am 16. Januar 2021 zuge­geben hat. Das würde bedeuten, dass sie Fälle, Einwei­sungen, Inten­siv­sta­tionen und Todes­fälle mit falsch-posi­tiver PCR zählen, als ob sie Covid wären, obwohl sie es nicht sind. Das heißt, die Hälfte der 95 Millionen „Infi­zierten“ in der Welt und die zwei Millionen Todes­fälle wären falsch, weil sie auf diesen Tests beruhen, die nicht dazu taugen, mehr als 30 Zyklen der Ampli­fi­ka­tion zu diagnos­ti­zieren (üblich sind 40–45).

Dann, sobald jemand bemerkte, dass die PCR+ Gestes­teten keine Sympome zeigten, erfand man die Figur der „Asym­pto­ma­ti­schen“, ein Genie­streich der Geschichte, bestehend aus völlig gesunden Menschen, die die Zahlen anschwellen lassen und auch einen Kaska­den­ef­fekt von Panik und mehr PCRs produ­zieren. Kurio­ser­weise war der Deut­sche Cris­tian Drosten derje­nige, der die Studie durch­ge­führt und sie kali­briert hat, obwohl er mit seinen Mitar­bei­tern an ihrer Herstel­lung betei­ligt war, ein klarer Inter­es­sen­kon­flikt, der aber neue Millio­näre schuf.

Die dritte große Schöp­fung besteht darin, dem Covid-19 fast iden­ti­sche Symptome wie der Grippe, den Adeno­viren der Erkäl­tungen, der bakte­ri­ellen Lungen­ent­zün­dung, dem Syncy­ti­al­virus usw. zuzu­ordnen und die ganze Welt glauben zu lassen, dass alles Covid ist und dass die Grippe, die jedes Jahr im Januar und Februar die spani­schen Kran­ken­häuser mit Tausenden von Toten zusam­men­bre­chen lässt, wie von Zauber­hand verschwunden ist. Sofort kam die offi­zi­elle Antwort: Das passiert, weil die Grippe wegen der Masken und Biosi­cher­heits­maß­nahmen verschwunden ist. Nun, wenn das so ist, warum haben dieselben Maßnahmen nicht auch Covid ausge­löscht, wenn sie Ihrer Meinung nach iden­tisch über­tragen werden? Beide Viren wären verschwunden, nicht der eine und nicht der andere.

Bedeutet das, dass ich glaube, dass SARS-CoV‑2 nicht exis­tiert? Natür­lich nicht, dieses Coro­na­virus exis­tiert, es hat im März-April eine Pandemie ausge­löst und es ist immer noch da, es muss bekämpft werden, aber die Zahlen sind nicht so, wie man uns sagt. Es ist wissen­schaft­lich unver­ständ­lich, dass PCRs immer noch als Beweis­mittel und aufge­bla­sene Daten­basis benutzt werden, um Maßnahmen zu ergreifen, die ein huma­ni­täres, wirt­schaft­li­ches und soziales Desaster verur­sa­chen, und meiner Meinung nach tun sie das, um der gesamten Welt­be­völ­ke­rung Impf­stoffe auf Lebens­zeit zu verkaufen und eine Welt von Impf­süch­tigen zu hinterlassen.

Am Ende suchen sie einen Krieg zwischen Geimpften und Ungeimpften?

Ja, es ist eines der Werk­zeuge. Dieje­nigen, die die offi­zi­elle Geschichte von Poli­ti­kern und großen Medi­en­kon­zernen glauben, die mit Geld über­häuft wurden, um dieses Narrativ zu unter­stützen und alle abwei­chenden Meinungen zu zensieren, und sich mit Comirnaty impfen lassen, werden sofort zu Soldaten dieser Causa; sie wollen nun, dass jeder dies tut und werden dabei sogar gewalt­tätig und recht­fer­tigen undenk­bare Maßnahmen des Verlustes von Frei­heiten. Es ist bereits die Rede von Gesund­heits­pässen und dem soge­nannten Sozialen Tod, das heißt, dass wir ohne unseren Impf­aus­weis nichts mehr tun können.

Was ich sehr merk­würdig finde, ist, dass ich niemanden kenne, der mit einem Minimum an Objek­ti­vität recher­chiert hat und an die Comirnaty glaubt. Nur zwei Arten von Menschen glauben daran, dieje­nigen, die vertrauen und nicht viel recher­chiert haben, und dieje­nigen, die offen­sicht­liche Inter­es­sen­kon­flikte haben, weil sie in Labors, Univer­si­täten, Berufs­ver­bänden, Kran­ken­häu­sern, Stif­tungen oder Nach­lässen arbeiten und fürchten, als „Leugner“ abge­stem­pelt zu werden, was heute ihren Tod am Arbeits­platz bedeutet.

All diese Experten, die nonstop im Fern­sehen und in den großen Radios zu hören sind, wenn wir gut zuhören, Direk­toren, Spre­cher, Sekre­täre oder Biologen mit Projekten, die sogar von der glei­chen Firme Pfizer und anderen Big Pharma-Firmen finan­ziert werden, die zugleich dieje­nigen sind, die Kongresse in Hawaii und Studien und Zuschüsse von Stif­tungen für alle Arbeit­geber dieser Experten finan­zieren. Und das Gleiche gilt für Ärzte, sie sind die großen Unbe­kannten dieser Plan­demie; die wenigsten wissen, dass die meisten von ihnen weder Wissen­schaftler sind, noch etwas über Viren oder das Warum wissen, denn ihre harte Arbeit besteht darin, den ganzen Tag Behand­lungen durch­zu­führen und einen Pati­enten nach dem anderen zu heilen. Sie folgen strengen Proto­kollen, sind sehr pyra­midal aufge­baut und folgen fast blind den Richt­li­nien der Gesund­heits­be­hörden. Auch wenn es für Sie seltsam klingen mag, die meisten Ärzte wissen nichts über Viren; was sie wissen, sind die Krank­heiten, die Viren verur­sa­chen, was nicht dasselbe ist.

Im Moment werden alle Ärzte und Kran­ken­schwes­tern, die für das Gesund­heits­system arbeiten, unter Andro­hung eines Dossiers ange­wiesen, nichts Schlechtes über die „Impf­stoffe“ zu sagen. Sie sind nicht frei. Deshalb können dieje­nigen, die spre­chen, nicht wissen (Jour­na­listen und Poli­tiker) und dieje­nigen, die wissen, nicht spre­chen, wobei das Schlimme ist, dass die ersten den zweiten vertrauen.

Niemand garan­tiert, dass auch Poli­tiker, die live im Fern­sehen geimpft werden, wirk­lich den Impf­stoff bekommen, den sie allen anderen inji­zieren wollen.

Natür­lich ist es nicht so, denn genauso wie die Leute nicht wissen, dass das, was in diesen Fläsch­chen ist, das fast reli­giös „der Impf­stoff“ genannt wird, nicht immer das Gleiche ist, garan­tiert auch niemand, dass das, was sie in Spanien spritzen und was sie im Senegal oder sonstwo spritzen, dasselbe ist. Sogar Pfizer selbst hat erkannt, dass Ände­rungen in der Zusam­men­set­zung von Comirnaty proble­ma­tisch sind (in den Studien war 69–81% der synthe­ti­schen RNA intakt, während sie in den kommer­zi­ellen Chargen 51% kaum über­schritt), was als frau­dulös ange­sehen werden könnte, wenn nicht bei seiner Zulas­sung bereits entspre­chende Spezi­fi­ka­tionen gesetz würden, wodurch sie abge­deckt waren.

Die Euro­päi­sche Kommis­sion selbst hat schwer­wie­gende Unre­gel­mä­ßig­keiten in nicht inspi­zierten Fabriken, fehlende Daten in Handel­schargen und gravie­rende quali­ta­tive Unter­schiede fest­ge­stellt. Das ist alles sehr unse­riös und unzu­ver­lässig, vor allem, wenn man bedenkt, dass Pfizer eine enorme Vorge­schichte mit Bestechungen von Ärzten und Gesund­heits­be­hörden auf der halben Welt hat. Und in der Zwischen­zeit gibt es diese armen alten Leute, die sich impfen lassen, ohne etwas darüber zu wissen und nachdem sie eine angeb­liche Zustim­mung unter­schrieben haben, in der sie die ganze Verant­wor­tung über­nehmen, die weder die OPMS, noch der Staat oder Pfizer-Bion­tech übernehmen.

Das ist der Grund, warum sie die Last­wagen mit den Impf­stoffen schützen, damit sie nicht sehen, was in einem Impf­stoff ist.…

Das war urko­misch, wieder einmal sind die Dreh­buch­au­toren dieses ganzen Schemas groß­artig. Sie verkaufen uns Bilder in allen Nach­richten, dass der Impf­stoff endlich ankommt und dass sie die Last­wa­gen­kon­vois mit den Impf­stoffen schützen, damit sie nicht gestohlen werden, weil sie so wert­voll sind usw., und es stellt sich heraus, dass sie um nichts in der Welt wollen, dass jemand einige dieser Fläsch­chen in die Hände bekommt und sie in einem Labor analy­siert, wobei mögli­cher­weise einige ziem­lich böse Dinge entdeckt werden.

Und wie kann man diese große Lüge bekämpfen?

Sie haben die großen Medien, sie sind die Schöpfer und Herren der Netz­werke, die Zensoren, die Konten schließen und dieje­nigen blockieren, die spre­chen, und haben unend­liche Mittel … aber wir sind viele. Es gibt gute Leute in den Kran­ken­häu­sern, die nichts sagen dürfen, weil sie Angst um ihren Arbeits­platz haben. Ich habe vor Monaten einen Aufruf gemacht, damit sie mir privat erzählen, was sie erlebt haben, und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Menschen mit einem noch intakten Gewissen mich darüber infor­mieren, was da drin vor sich geht; sie geben mir Daten und Hinweise, denen ich dann natür­lich nach­gehe. Eine Geschichte kann ein Schwindel sein, aber wenn Dutzende von Menschen aus vielen verschie­denen Orten, die sich nicht kennen, Ihnen genau das Gleiche erzählen und es mit dem über­ein­stimmt, was Ihnen Polizei, Militär, Inge­nieure und Fach­leute aller Art erzählen, dann sind selbst Seelen, die in den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen versenkt sind, scho­ckiert, wenn sie sehen, dass auf der Ster­be­ur­kunde „Covid“ steht, obwohl sie wissen, dass ihr geliebter Mensch zum Beispiel seit Jahren Krebs hatte.

Schauen Sie, wir befinden uns im entschei­dendsten histo­ri­schen Moment in der jüngeren Geschichte der Mensch­heit, man versucht, uns jahr­hun­der­te­lang erkämpfte Frei­heiten zu nehmen, und was am meisten schmerzt, ist, dass es immer noch viele Menschen gibt, die das nicht kommen sehen, die darauf vertrauen, dass es keine Menschen gibt, die zu so etwas fähig sind.

Quelle: El Correo de España

Javier Navascués

Stell­ver­tre­tender Direktor von El Correo de España. Radio- und TV-Mode­rator, Spre­cher und Dreh­buch­autor. Er war Sport­re­dak­teur von El Periódico de Aragón und Canal 44. Er arbei­tete mit Medien wie EWTN, Radio María, NSE und Canal Sant Josep, Adel­ante la Fe, dessen Regis­seur er war, und Agnus Dei Prod. zusammen, wo er an dem Doku­men­tar­film Cura de Ars und an einem weiteren Werk gegen den kultu­rellen Marxismus, John Navasco, betei­ligt war. Er hat virale Videos wie El Master Plan oder El Valle no se toca. Derzeit hat er einen Blog im renom­mierten Portal Info­Ca­tó­lica und nimmt gele­gent­lich an Soma­temps, Ahora Infor­mación, Español Digital und Radio Recon­quista in Dallas, Texas teil. Er ist Mitar­beiter der Inter­na­tio­nalen Verei­ni­gung Johannes Paul II.