Dass kein Tag vergeht, wo nicht jemand in Deutsch­land nieder­ge­sto­chen wird, ist hinläng­lich bekannt. Bedau­er­li­cher­weise sind da auch Personen dabei, die in keinerlei Strei­te­reien unter Krimi­nellen verwi­ckelt sind, sondern einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Oder junge Mädchen oder Kinder. So wie das 5‑jährige Mädchen in Berlin.



Dass die Messer-Täter prak­tisch ausschließ­lich einem bestimmten Kultur­kreis entstammen, schmeckt unseren Freunden der „Bunt­heit“ natür­lich nicht, gilt es doch den Zustrom solcher Leute weiter zu forcieren. Erwach­senen gegen­über ist dieser Umstand prak­tisch nicht mehr zu verheim­li­chen, selbst wenn die Täter aufgrund der nach­ge­schmis­senen deut­schen Staats­an­ge­hö­rig­keit zu „Deut­schen“ gemacht werden, oder zumin­dest zu einem „Deutsch-Türken“, wie im konkretem Fall. Deshalb wird auch nicht mal der Vornahmen in solchen Fällen angegeben.

Nachdem Kinder von dem, was in ihrem Umfeld passiert, geprägt werden, war und ist es in tota­li­täre Regimen immer gängige Praxis, die Kleinen am besten so rasch wie möglich staat­li­cher­seits zu „erziehen“. Schwierig bis unmög­lich wird es dann aller­dings, wenn Tatsa­chen nicht mehr zu verdrehen sind. So wie man einen reißenden Wolf nicht als fried­li­ches Lämm­chen verkaufen kann, kann ein bestimmtes nega­tives Täter­ver­halten nicht als entschuldbar oder hinge­stellt werden. Oder als „Einzel­fall“, nämlich dann, wenn solche Einzel­fälle sich häufen.

Keine Details erzählen

Was tun also? Eine Psycho­login erklärt uns im „Tages­spiegel“ was sich in so einem Fall am besten empfiehlt. Unter der Über­schrift des Arti­kels „Nach Tötung einer Fünf­jäh­rigen in Pankow: ‚Eltern sollten nicht zu viele Details erzählen‘“ Das liest sich dann so:

„Wie können Eltern Kindern diese schreck­liche Tat erklären? Grund­sätz­lich würde ich den Vorfall nicht von mir aus thema­ti­sieren, es sei denn, die Tochter oder der Sohn ist schon mit dem Thema konfron­tiert worden, weil die Kinder es aus den Medien erfahren haben oder an dem Park vorbei­ge­kommen sind. Ein anderer Grund, darüber zu spre­chen, wäre natür­lich, wenn die eigenen Kinder das getö­tete Mädchen kannten. Wenn mein Kind von alldem nichts mitbe­kommen hat, würde ich es gar nicht anspre­chen – aber natür­lich ein offenes Ohr haben, weil es gut sein kann, dass in der Schule oder in der Kita darüber geredet wird und dann Fragen entstehen.“ (Hervor­he­bung durch Red.)

Nun erhebt sich die Frage welche „Details“ da vertuscht werden sollen. Ein Schelm der Böses dabei denkt.

