Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Belgien. Coro­na­masken enthalten giftige Stoffe. Millionen Stück wurden in Luxem­burg gekauft, erzeugt in Vietnam. ORF.at Plan Mass­nahmen zu erleich­tern. NPO.nl

In Brasi­lien herrscht ein totales Impf­chaos. Es fehlt an Impf­stoff. SRF.ch

China will die Uighuren auf ganz China aufteilen um sie besser zu assi­mi­lieren. SRF.ch Auf der Touris­ten­insel Hainan entsteht ein Frei­han­dels­hafen. Natio­naler Volks­kon­gress plant für 2021 6% Wirt­schafts­wachstum. Reform der Demo­kratie in Hong­kong damit Patrioten das Sagen haben. Es gibt bereits vier chine­si­sche Impf­stoffe. CTI.cn

Corona. Im Juni hatte es die EU den Mitglieds­staten verboten, selbst Impf­stoff zu besorgen. Nach dem Vorstoss Ungarns versu­chen nun auch Tsche­chien, Däne­mark, Öster­reich Impf­stoff von Russ­land und China zu beziehen. Russ­land hat um Zulas­sung in Brüssel ange­sucht. EU findet Russ­land solle erst seine eigenen Leute impfen. Deutsch­land, Öster­reich, Däne­mark, Israel wollen selbst russi­schen Impf­stoff erzeugen. ORF.at Die meisten Schulen in Latein­ame­rika und Afrika seit einem Jahr geschlossen, weil die Klas­sen­räume klein sind und es pro Klasse meist >50 Schüler gibt. Führt zu Anal­fa­be­tismus, Kinder­ar­beit, Kinder­sol­daten, Junior­dro­gen­händ­lern. Am längsten sind die Schulen in Myanmar zu. SRF.ch Von Astra Zeneca nach Austra­lien umge­lei­teter Impf­stoff kehrt nach EU-Inter­ven­tion nach Italien zurück. ORF.at

Deutsch­land. Der verhin­derte EU Chef, Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn hat seine alte Villa in Berlin um 1½ Mio Euro verkauft und eine 300 m² Villa erworben mit einem riesigen Garten. Es ist den Medien verboten(!) den Preis der Immo­bilie zu veröf­fent­li­chen. Sie gehört ihm zu zwei Drittel und seinem Ehemann zu einem Drittel. SNA.ru

Frank­reich verbietet die Iden­ti­tären (3000 Mitglieder). Sie wollen sich jetzt einen anderen Namen zulegen. Sie wurden in Frank­reich begründet gegen den Grossen Austausch. In Wien ist ein Buch über die Iden­ti­tären erschienen, von der Histo­ri­kerin Strobl. Trotz niederer Zahlen bleibt Lock­down in der Bretagne, weil alles in Paris beschlossen wird. SRF.ch

Grie­chen­land, am Gesund­heits­limit, verschärft Lock­down. Nur auf der Insel Castel­oris wurde gesamte Bevöl­ke­rung bereits geimpft. Auch Privat­spi­täler sollen Corona Pati­enten aufnehmen. SRF.ch

Indo­ne­sien. Auf Sumatra ist der Vulkan Sina­d­unga ausge­bro­chen. ZP30.py

Irak. Papst­be­such 5.–8. März in gepan­zerten Fahr­zeugen in Baghdad, Nadschaf, Mossul. Seit 2003 haben 1 Mio Christen das Land verlassen nach Kanada, USA, Europa. Es leben noch ca. 400.000 Christen im Land. Abraham, der Stamm­vater von Chris­tentum, Judentum, Islam kam aus Ur im heutigen Irak. SRF.ch

Israel beschul­digt den Iran für den Öltep­pich vor der Küste von Tel Aviv verant­wort­lich zu sein. Urteil des Inter­na­tio­nalen Gerichtshof in Den Haag betref­fend Israe­li­sche Kriegs­ver­bre­chen in Paläs­tina wird zurück­ge­wiesen unter dem Titel „Antisemitismus“.SRF.ch

Italien. Nur Sardi­nien ist weiss, was bedeutet, dass Restau­rants bis 23 Uhr offen sind, wie auch Hotels, Museen. Masken müssen auch im Freien getragen werden. Italiener dürfen derzeit nur in der eigenen Region reisen. Touristen aus vielen Ländern dürfen nach Sardi­nien reisen – bis auf Weiteres. SRF.ch Alitalia soll durch eine kleine Flug­linie ersetzt werden. Oppo­si­tion spricht vom Ausver­kauf an die Luft­hansa. ORF.at

Japan. Kaum Gleich­be­rech­ti­gung für Frauen. Frauen, die keine Kinder haben, sollen keine Unter­stüt­zung bekommen. „Me Too“ Aktion hat Japan nicht erreicht. SRF.ch

Marokko ist Afrikas Corona­meister. Abso­luter Impf­re­kord. SRF.ch

Myanmar. Es wurden bereits über 50 Demons­tranten gezielt erschossen, allein am 3.3. waren es 38 Tote. ORF.at Neben Corona wütet auch AIDS im Land. SRF.ch

Neusee­land. Drei Erdbeben sorgen für Tsunami. Mehrere Inseln gefährdet. SRF.ch

Nieder­lande. Bomben­an­schlag auf Corona-Test­strasse in Boven­kapsel. NPO.nl Nieder­lande testen zwei Wochen lang in Kinos, Thea­tern, Sport­stätten, Restau­rants, ob und wie sich das Virus ausbreitet. ORF.at

Nord­ko­rea­ni­sche Häcker haben von der Zentral­bank von Bangla­desh 1 Milli­arde US$ gesaugt. Sie sollen in USA vor Gericht. SRF.ch

Öster­reich. Der Histo­riker Roman Sand­gruber fand zufällig zig Briefe des Vaters von Hitler. Sein Buch erschien vor kurzem im öster­rei­chi­schen Molden­verlag in Wien. SRF.ch Die Super­markt­kette Hofer (Aldi-Süd) ersetzt gedruckte Preis­schilder durch digi­tale. In einigen Jahren sollen alle Filialen voll­di­gi­ta­li­siert sein und mit einem Minimum von Personal auskommen. Rewe und Spar wollen folgen. Das Über­holen auf Roll­treppen der Wiener U‑Bahn wird mit 90 Euro gebüsst. ORF.at

Russ­land startet den ersten Arktis-Satel­liten. Der zweite folgt 2023. ZP30.py OPEC gestattet Russ­land und Kasach­stan mehr Öl zu verkaufen. CRI.cn

Sahara. In den Flücht­lings­la­gern an der Grenze, in Alge­rien, wurde eine Exil­re­gie­rung ausge­rufen (27.2.), die von meisten afri­ka­ni­schen Staaten aner­kannt wird. Ehema­lige Spani­sche Sahara wird von Marokko besetzt. RAI.dz

Saudi­ara­bien. US Medien fordern von Biden Sank­tionen gegen den Kron­prinzen wegen Jour­na­lis­ten­mordes. Der krän­kelnde König sollte einen anderen Prinzen als Nach­folger einsetzen. DLF.de

Schweden limi­tiert Besu­cher von Einkaufs­zen­tren und Waren­häu­sern mit 500. RS.se In Kiruna (über dem Polar­kreis) und Umge­bung werden Tausende umge­sie­delt, um Berg­werke zu vergrös­sern für die Stahl­in­dus­trie. Dies erschwert die Rentier­zucht für die Samen, die man früher Lappen nannte. SRF.ch

Schweiz. Scho­ko­in­dus­trie leidet unter Corona, 37% einge­bro­chen. Video­dienst ZOOM versie­ben­und­zwan­zig­facht Gewinn dank Corona. Schweizer Franken schwä­chelt: 1 € = 1,11 sfr. WHO leht EU Impf­pass ab, weil unbe­kannt, wie lange Impfung wirkt. SRF.ch

Spanien. Schulen bereits seit dem Herbst offen. Restau­rants, Hotels geöffnet. ORF.at

Sudan. Ein US Zerstörer ist in Port Sudan einge­laufen. TRT.tr

Tsche­chien produ­ziert welt­weit die meisten Compu­ter­spiele und stei­gert Gewinn. ORF.at

Türkei. Wie in China und Vietnam auch Wirt­schafts­an­stieg in der Türkei. Flug­hafen Istanbul hat welt­weit meiste Landungen (über 500/Tag), gefolgt von Paris, Madrid, Frank­furt (300/Tag). Bereits viele Buchungen aus Russ­land (wich­tigster Kunde) und Groß­britta­nien. TRT.tr

Ungarn s FIDESZ Partei steigt aus der EU-Frak­tion aus, noch bevor sie von dieser ausge­schlossen wird. Man wirft ihr Erpres­sung vor und dass sie sich nicht an die EU-Werte hält, die auf Adenauers Werten beruhen. NPO.nl

USA. Der Gouver­neur von Texas hat alle Corona-Maßnahmen verboten. Jeder soll selbst auf sich aufpassen. Loui­siana und Missis­sippi folgen dem Beispiel Texas. Biden, not amused, nennt es Nean­dert­hal­denken. US-Demo­kraten wollen Wahl­recht so umbauen, dass die Repu­bli­kaner niemals wieder eine Wahl gewinnen können. Zone zwischen Weißem Haus und Capitol Hill bleibt gesperrt und von tausenden Soldaten der Natio­nal­garde bewacht. Der von Biden erwar­tete Anschlag am 4.3. fand nicht statt. SRF.ch US Hymne – aus einem Trink­lied entstanden – feiert am 3.3. den 90. Geburtstag. NPO.nl New York City weit­ge­hend ausge­storben, weil alles geschlossen. Demnächst sollen Kinos aufsperren. SRF.ch Hat der Bürger­meister von New York, Cuomo, die Coro­na­sta­tis­tiken geschönt? SNA.ru In vielen Ländern Corona-Baby­boom, nicht in USA. NPO.nl Viele ehema­lige Soldaten (Vete­ranen) sind obdachlos, es wird gesam­melt. WLS.us