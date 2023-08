Will der Westen in Niger eine „Zweite Ukraine“ schaffen?

Führende afri­ka­ni­sche Poli­tiker, sind nicht zuletzt auf Grund „kolo­nialer wie post­ko­lo­nialer Erfah­rungen“ einfach weniger bereit, den Willen der NATO und mitt­ler­weile auch gene­rell des Westens, zu erfüllen.

Dazu analy­sierte Timofei Bordat­schow recht tref­fend für RT.

Die Entwick­lung der Situa­tion im Zusam­men­hang mit dem mögli­chen Einmarsch von Truppen bestimmter Länder der Wirt­schafts­ge­mein­schaft West­afri­ka­ni­scher Staaten (ECOWAS) in Niger erin­nert stark an die Diskus­sionen, die am Vorabend der ukrai­ni­schen „Gegen­of­fen­sive“ in diesem Sommer geführt worden waren..

Die afri­ka­ni­schen Staaten des Westens haben es nicht eilig, sich auf ein riskantes Aben­teuer einzu­lassen. Doch die USA und ihre west­eu­ro­päi­schen Verbün­deten drängen sie dazu. Genauso wie sie das ukrai­ni­sche Militär dazu gedrängt hatten, im Früh­jahr 2023 befes­tigte russi­sche Stel­lungen anzugreifen.

Aber es gibt einen wesent­li­chen Unter­schied. Im Falle der Ukraine haben wir es mit einem Regime zu tun, das eine mörde­ri­sche Politik gegen­über dem, von ihm kontrol­lierten Gebiet, verfolgt.

Die afri­ka­ni­schen Ober­häupter hingegen sind keines­wegs bereit, für die Inter­essen Frank­reichs und der Verei­nigten Staaten Risiken einzu­gehen. Was in der Ukraine eine Tragödie war, kann sich daher in West­afrika als Farce entpuppen, an deren Ende eine gütliche Eini­gung zwischen allen Betei­ligten steht.

In beiden Fällen ist der Haupt­grund jedoch derselbe, der Wunsch des Westens, nicht direkt in mili­tä­ri­sche Aben­teuer verwi­ckelt zu werden und andere zu benutzen, um seine Ziele zu erreichen.

Und wenn im Falle der Ukraine die Angst vor Vergel­tungs­maß­nahmen Russ­lands das Motiv für ein solches Verhalten ist, so ist es in Afrika der Mangel an Gele­gen­heit und Lust. Dies gilt umso mehr, als Frank­reich und die USA davon über­zeugt sind, dass die ihnen nahe­ste­henden poli­ti­schen Regime der ECOWAS selbst an einem Sturz der Mili­tär­re­gie­rung in Niger inter­es­siert seien.

Hierfür gibt es Gründe. Der Staats­streich in Niger am 26. Juli war der vierte in der Region in weniger als zwei Jahren (nach Mali, Burkina Faso und Guinea). Er genießt eindeutig die Unter­stüt­zung eines Teils der Bevöl­ke­rung in einem der ärmsten Länder der Welt. In anderen ECOWAS-Ländern ist die Lage alles andere als fest­lich, und die zivilen Behörden haben allen Grund, einen Domi­no­ef­fekt auf sich selbst zu befürchten.

Es besteht Grund zu der Annahme, dass die vereinten Kräfte Nige­rias und mehrerer anderer Länder der Gemein­schaft ausrei­chen werden, um den inhaf­tierten Präsi­denten Mohamed Bazoum wieder an die Macht bringen zu können. Das Einzige, was fehlt, ist Aben­teu­er­lust. Bislang haben es die afri­ka­ni­schen Ober­häupter vorge­zogen, eine abwar­tende Haltung einzu­nehmen, wenn auch mit einer gewissen Entschlossenheit.

Paris und Washington ihrer­seits verhalten sich auf eine leicht erkenn­bare Weise. Sie geben Lippen­be­kennt­nisse für eine fried­liche Lösung ab, während sie in der Praxis von den ECOWAS-Ländern verlangen, mit Gewalt gegen die Gene­räle in Niger vorzugehen.

Es ist nicht auszu­schließen, dass auch mili­tä­ri­sche Unter­stüt­zung zuge­sagt wurde, da sich immer noch bedeu­tende fran­zö­si­sche und US-Kontin­gente im Land befinden. Ein direktes Eingreifen des Westens ist jedoch unwahrscheinlich.

Erstens wäre dies mit einem gewissen Risiko und der Notwen­dig­keit verbunden, die Verant­wor­tung für die Folgen zu über­nehmen. Und zwei­tens wäre ein direkter Angriff west­li­cher Streit­kräfte auf eine amtie­rende Regie­rung im Hinblick auf den Kampf um die Herzen und Köpfe der Entwick­lungs­länder äußerst schlecht. Die Zeiten, in denen die USA und ihre west­eu­ro­päi­schen Freunde jeden souve­ränen Staat aus einer Laune heraus angreifen konnten, sind im Grunde genommen längst vorbei.

Das letzte Beispiel dazu war die Aggres­sion der NATO gegen Libyen im Jahr 2011. Seitdem hat sich viel geän­dert. Der Block versucht nun, die Welt von seinen guten Absichten zu über­zeugen. Dies gilt insbe­son­dere im Zusam­men­hang mit ihrem Kampf gegen Russ­land, das der Westen beschul­digt, das zu tun, was er seit zwei Jahr­zehnten tut.

Nach dem Schei­tern in der Ukraine könnte selbst der Sieg auslän­di­scher Truppen über ein paar Dutzend Rebellen in Niger der Öffent­lich­keit als beein­dru­ckende Leis­tung und Beweis für die Allmacht des Westens verkauft werden. Der Wunsch, dies zu sehen, ist so groß, dass er zu lächer­li­chen Pannen geführt hat, wie der Veröf­fent­li­chung eines Arti­kels des abge­setzten Präsi­denten Nigers Bazoum in einer US-Zeitung, in dem er zu einer auslän­di­schen Inva­sion in seinem Land aufrief.

Das Ergebnis ist eine Situa­tion, in der der Westen selbst nicht in den Kampf eingreifen kann, sondern darauf besteht, dass seine regio­nalen Partner dies tun. Diese wiederum haben es nicht eilig und verzö­gern den Über­gang zu entschlos­senem Handeln auf jede erdenk­liche Weise.

So haben die ECOWAS-Länder ein Treffen ihrer Mili­tär­ver­treter unter dem Vorwand verschoben, dass das Mili­tär­re­gime in Niger die Unter­stüt­zung eines Teils der Bevöl­ke­rung genieße und dass deren Meinung gehört werden müsse, bevor ernst­hafte Entschei­dungen getroffen werden. Mit anderen Worten, niemand in der ECOWAS ist beson­ders daran inter­es­siert, eine Mili­tär­ope­ra­tion gegen Niger zu starten. Und wenn es doch dazu kommt, wird der Grund dafür das Schei­tern ihrer Versuche sein, mit den Rebellen hinter dem Rücken des Westens zu verhandeln.

Auch wenn dieses Ergebnis höchst unwahr­schein­lich erscheint. Trotz ihrer Bindungen an den Westen denken, die afri­ka­ni­schen Führer immer noch mit dem Kopf und vertreten eher Staaten, als Käufer­re­gimes in bestimmten Terri­to­rien. Anders als die Macht­haber in Kiew, für die das Über­leben des Staates Ukraine nie eine zentrale Frage war.

Wir sehen, dass selbst die wirt­schaft­lich weniger fort­ge­schrit­tenen Länder der Welt­mehr­heit weitaus vorsich­ti­gere Staaten sind als nicht nur die Ukraine, sondern sogar die formellen Verbün­deten der USA in Polen oder den balti­schen Republiken.

Ein weiterer wich­tiger Faktor ist, dass die meisten Entwick­lungs­länder der west­li­chen Arro­ganz und Ausbeu­tung über­drüssig sind. Beson­ders deut­lich wird dies in den ehema­ligen euro­päi­schen Kolo­nien und abhän­gigen Gebieten. Die polni­schen, balti­schen oder ukrai­ni­schen Eliten können nicht selb­ständig denken, weil sie sich mit dem Westen iden­ti­fi­zieren, auch wenn sie an dessen äußersten Rand stehen. Sie können ihre Länder leicht für die Inter­essen der USA opfern. Der polni­sche Präsi­dent zum Beispiel hat dies Anfang dieses Monats über­zeu­gend darge­legt, als er fest­stellte, dass Russ­land „auch ohne US-Tote gestoppt werden kann“.

In der Praxis bedeutet die Bereit­schaft von Ukrai­nern, Polen oder Balten, sich zu opfern, jedoch nichts Gutes für die USA und West­eu­ropa. Erstens zeigt es, dass der Kreis der wirk­lich Selbst­mord­ge­fähr­deten in der Welt­ge­mein­schaft ziem­lich eng ist und dass es auf anderen Konti­nenten keine Narren gibt.

Zwei­tens sind die Osteu­ro­päer zu schwach, um Russ­land auch nur zu bekämpfen, geschweige denn die Welt­herr­schaft zu behaupten. Gegen China hat der Westen natür­lich Japan. Aber dort ist die Lage nicht so eindeutig, und die wach­sende Macht Pekings könnte Tokio durchaus dazu bewegen, keine fatalen Fehler zu begehen.

Das Fehlen glän­zender Siege auf der inter­na­tio­nalen Bühne und vor allem der wach­sende Unwille, Partner groß­zügig zu bezahlen, führen zu einer Ausdün­nung der Macht des Westens im Welt­ge­schehen. Russ­land profi­tiert bereits von diesem objek­tiven Prozess, denn sonst wäre unsere Lage jetzt noch schlechter.

Und es geht nicht nur um das Ausmaß des west­li­chen Einflusses auf die poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Systeme. In den meisten afri­ka­ni­schen Staaten ist dieser Einfluss sehr groß und beruht auf einer jahr­zehn­te­langen Zusam­men­ar­beit in all ihren Formen. Aber es wird jetzt deut­lich, dass selbst die stärksten Bindungen nicht entschei­dend sein können, wenn die herr­schenden Eliten lernen, über ihr eigenes Über­leben hinaus zu denken.

Unsere Aufgabe ist es, dies mit unseren eigenen Bemü­hungen um die Entwick­lung von Gesell­schaft, Wirt­schaft und mili­tä­ri­scher Orga­ni­sa­tion in Einklang zu bringen.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.