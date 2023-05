Der berühmte Arzt, Alche­mist und Philo­soph Para­celsus (mit „bürger­li­chem“ Namen Phil­ippus Theo­phrastus Bombastus von Hohen­heim) lebte im Spät­mit­tel­alter von 1493 bis 1541. Er ist einer der alche­mis­ti­schen Heiler, die die Spagyrik weiterentwi­ckelten und bei ihren Pati­enten anwandten. Das Wort leitet sich aus dem Grie­chi­schen ab: spao „(heraus)ziehen, trennen“ und ageiro „verei­nigen, zusam­men­führen – oder auch „Lösen und Binden“. Das beschreibt den Vorgang des Tren­nens und Wieder­zu­sam­men­füh­rens der Wirk­prin­zi­pien einer Droge zur Wirkungs­stei­ge­rung. Zur Herstel­lung der Arznei­mittel wurden die bekannten Arznei­kräuter, aber auch andere Pflanzen benutzt.

Eine uralte, ganz­heit­liche Behand­lungs­me­thode aus alter Zeit – und sehr wirksam

Spagyrik ist eine Behand­lungs­me­thode und reicht weit bis in die vorchrist­liche Zeit zurück. So ein „Spagy­rikum“, also ein fertiges Produkt der Spagyrik mit seinem pflanz­li­chen Wirk­stoff, besteht aus drei Kompo­nenten, die die drei Prin­zi­pien Körper, Geist und Seele beinhalten. Inter­es­san­ter­weise gibt es auch Tier­the­ra­peuten, die mit ihren Spagy­rika das Befinden und die Gesund­heit der Tiere signi­fi­kant verbes­sern. Die Tiere spre­chen sehr gut darauf an.

Sehr Ähnli­ches geschieht bei der Homöo­pa­thie. Auch hier ist es die klar heraus­ge­ar­bei­tete, reine Infor­ma­tion aus dem Wirk­stoff der Pflanze, die sich durch eine bestimmte Aufbe­rei­tung auf das Lebe­wesen über­trägt, ohne dass der Körper ihn verstoff­wech­seln muss, um die Wirkung zu erzielen.

Das Selbst­hei­lungs­ver­mögen und die natür­li­chen Regu­la­ti­ons­me­cha­nismen bei Mensch und Tier werden sowohl bei der Spagyrik, als auch bei der Homöo­pa­thie ange­regt und gestärkt, das natür­liche Gleich­ge­wicht und Energie des Lebe­we­sens wieder herge­stellt. Das bedeutet eben auch, dass die Krank­heit oder Fehl­ent­wick­lung nicht einfach verdrängt oder über­tönt wird, sondern wieder in (die natür­liche) Ordnung gebracht wird. Die Spagyrik wird aber auch als beglei­tende Therapie bei schweren Erkran­kungen zur körper­li­chen und seeli­schen Stär­kung eingesetzt.

Spagy­rika gibt es als fertige Arznei­mittel, werden aber auch den indi­vi­du­ellen Erfor­der­nissen entspre­chend zusam­men­ge­stellt. Die Zube­rei­tung wird meist von einem Apotheker über­nommen. Zur Herstel­lung kommen Methoden wie Gärung, Destil­la­tion oder Veraschen in Frage Dabei wird die frische Pflanze zuerst in ihre Bestand­teile zerlegt und dann zu etwas Neuem wieder zusam­men­ge­fügt, wie der Name Spagyrik schon sagt. Das fertige Mittel daraus, meist eine Tinktur, aber auch Salben, Lotionen, Zäpf­chen oder Sprays ist ener­ge­tisch wirk­samer, als die eigent­liche Pflanze. Auch hier sind sich Spagyrik und Homöo­pa­thie in der Poten­zie­rung der Wirkung ähnlich.

Infor­ma­tionen und Frequenzen oder (bio-)chemische Medikamente

Der Spagyrik und der Homöo­pa­thie gemein ist, dass die Wirkung eben nicht auf einer chemi­schen Substanz beruht, die in die körper­ei­gene Biochemie eingreift und physio­lo­gi­sche Abläufe „gewaltsam“ verän­dert. Spagy­ri­sche Arznei­mittel sind sanfte Mittel und zeigen bei sach­ge­mäßer Anwen­dung keine Neben­wir­kungen oder Erst­ver­schlim­me­rungen. Sie sind auch für Kinder, sowie Stil­lende und Schwan­gere geeignet.

Chemi­sche Medi­ka­mente können durchaus in bestimmten Fälle lebens­ret­tend sein. Zum Beispiel kann der Spreng­stoff Nitro­gly­cerin einen akut drohenden Herz­in­farkt verhin­dern oder deut­lich abschwä­chen. Das Gift des Mutter­korn-Schim­mel­pilzes ist ein potentes Gegen­mittel bei Migräne. Digi­talis, der Wirk­stoff aus dem roten Fingerhut, hilft gegen Herz­in­suf­fi­zienz, hat aber eine sehr schmale „thera­peu­ti­sche Breite“. Das bedeutet: Man muss die Dosie­rung haar­genau treffen: Gibt man ein biss­chen zu wenig, nützt es nichts, gibt man ein biss­chen zuviel, ist der Patient tot. Bei Kamil­lentee ist das anders. Da hilft oft schon eine Tasse, aber ein Liter schadet auch nicht.

Die Allo­pa­thie wirkt über den direkten Eingriff in die physi­schen Abläufe durch chemi­sche Wirk­stoffe (auch pflanz­li­chen Ursprungs). Die Homöo­pa­thie und die Spagyrik sind dagegen in die Infor­ma­ti­ons­me­dizin einordnen. Hier geht es darum, mit einer Art „konstruk­tiver Infor­ma­tion“ dem Lebe­wesen den Plan zu seiner Reor­ga­ni­sa­tion vorzu­legen, dessen Struk­turen der Körper sofort über­nehmen kann.

Esote­ri­sches Geschwurbel? Keines­wegs! Mate­ri­elle Abläufe sind nur eine Rand­er­schei­nung im Universum. Es ist das Jahr­hun­dert­genie Nikola Tesla, das folgenden Ausspruch als das Fazit seiner der Zeit weit voraus­ei­lenden Erkennt­nisse formulierte:

„Wenn du die Geheim­nisse des Univer­sums finden willst,

denke in Begriffen wie Energie, Frequenz und Vibration.“

Nikola Tesla

Die Materie, die wir sehen, messen und anfassen können und die wir für die wahre Welt halten, ist nur ein verschwin­dend geringer Teil des Univer­sums, nicht einmal ein Prozent!

Am Anfang gab es nur Frequenzen

Aber was ist dann der Groß­teil? Die Dunkle Materie macht schon einmal knapp 27 Prozent aus – und wir wissen nicht genau, was das ist. Und dann gibt es noch die „Dunkle Energie“. Die „Dunkle Energie“ ist die Bezeich­nung für einen Effekt, mit dem man die beschleu­nigte Ausdeh­nung (Expan­sion) des Univer­sums erklärt. Aufgrund der Massen­an­zie­hung müsste sich das Universum nämlich eigent­lich in seiner Ausdeh­nung verlang­samen. Doch – ganz im Gegen­teil – die Wissen­schaft hat erst vor Kurzem nach­weise können, dass es sich immer schneller ausdehnt. Das erfor­dert eine Unmenge Energie, deren Natur wir Menschen noch nicht erkennen können. Nur ihre Wirkung.

Die Forschung wollte mit der Messung der Geschwin­dig­keit, mit der sich unser Universum ausdehnt, erfahren, ob es sich verlang­samt und wieder in sich zusam­men­stürzen wird – um mögli­cher­weise wieder in einem neuen Urknall ausein­an­der­zu­streben. Zur Über­ra­schung der Wissen­schaftler misst der Planck-Satellit nicht nur keinen Still­stand, sondern sogar eine Beschleu­ni­gung der Ausdeh­nung. Wir befinden uns also immer noch im Urknall: Das Universum wächst bei eine Abstand von einem Mega­parsec (das sind etwa 3,26 Millionen Licht­jahre) in jeder Sekunde um 74,03 Kilo­meter. Das ist um 10 Prozent schneller als die bishe­rigen Berech­nungen vermuten lassen. Diese Daten stammen von der Euro­päi­schen Welt­raum­agentur ESA.

Niemand weiß, was vor dem Urknall exis­tierte. Für die mensch­liche Wissen­schaft beginnt das Universum – mangels jeden Wissens von davor – mit jenem berühmten „Urknall“. Ein fantas­ti­sches „Etwas“, mögli­cher­weise winzig klein, muss mit einer unvor­stell­baren Wucht und Energie „explo­diert“ sein und dieses winzige Etwas hatte alles in sich, was nachher das Universum mit allen Sonnen, Planeten, Schwarzen Löchern, Dunkler Materie und Energie und jeder Menge Strah­lung bildete.

Doch ganz am Anfang gab es noch gar keine Materie, sondern nur Teil­chen und Strah­lung, also Frequenzen. Denn Frequenzen bestehen aus der Wellen­bahn, die ein Teil­chen mit (fast immer) Licht­ge­schwin­dig­keit zieht. Aber das, was wir „Licht“ nennen, ist nur ein kleiner Ausschnitt der Strah­lungs­fre­quenzen im Weltall. Die Teil­chen sind etwas Unscharfes zwischen Welle und Materie. Und sie tragen Infor­ma­tion. Das zeigt sich auf dem Gebiet der Teil­chen­physik insbe­son­dere bei der Quan­ten­physik, diese Quanten treten z. B. als „Zwil­linge“ auf. Wenn das eine eine Verän­de­rung erfährt, findet dieselbe Verän­de­rung auch bei dem anderen Zwil­ling statt – und zwar absolut zeit­gleich. Egal, wieviele Licht­jahre Entfer­nung zwischen ihnen liegen. Es kann eigent­lich nicht sein, ist aber so. Wie das geschieht, ist ein Rätsel.

Das Erste, was aus dieser Urknall-Explo­sion entstand, war also der Wissen­schaft zufolge nur Strah­lung. Erst nach und nach entstanden Atome, in denen die verschie­denen heraus­ge­schleu­derten Teil­chen in geord­nete Struk­turen zusam­men­fanden. Und die Atom­wolken im Raum verdich­teten sich zu Nebeln, dann zu Sonnen­sys­temen und Gala­xien. Und immer noch besteht ein sehr großer Teil des Univer­sums nur aus Teil­chen, Frequenz und Schwingung.

Alles, was ist, hat seine Eigen­fre­quenz im Orchester des Universums

Zum Beispiel sind die Frequenzen von 432 Hertz und 150 Mega­hertz mathe­ma­tisch konsis­tente Schwin­gungen im ganzen Universum. Auch unsere Sonne hat die univer­sale Schwin­gung von 150 Mega­hertz. Dies ist auch die Frequenz, in der unsere DNA vibriert. Wir sind damit in Reso­nanz zum Universum. Die Erde selbst hat ihre Eigen­schwin­gung, die Schu­mann-Reso­nanz, die aus verschie­denen Frequenzen besteht, die eine „Stehende Welle“ um den Globus bildet. Und auch natür­li­ches Quell­wasser hat seine eigene Schwin­gung, so, wie jedes Lebe­wesen auch. Und alles reagiert auch auf Frequenzen.

Was hat das mit Spagyrik und Gesund­heit zu tun?

Nun ja, einfach alles. Versu­chen wir es mit einem Gleichnis: Wir wundern uns beispiels­weise nicht, dass ein Radio­ap­parat die Sprach- und Musik­pro­gramme der Radio­sta­tionen, auf Mittel­welle oder Ultra­kurz­wellen (UKW) als Funk­fre­quenzen ausge­sendet, wieder zurück in Musik und Sprache umwan­deln kann. Frequenzen, die dann als Schall­wellen aus dem Radio­ap­parat auf unser Trom­mel­fell auftreffen und es in Vibra­tion versetzen, was wiederum Reize an unser Gehirn sendet … und so hören wir die Töne, die Worte oder die Musik, die irgendwer irgend­wann einmal gesagt oder gespielt hat.

Es sind „nur“ Frequenzen, die aus dem Radio kommen. Und dennoch hören wir die feinsten Nuancen und erkennen den Song und die Stimme mit all ihren indi­vi­du­ellen Nuancen, weil diese Frequenzen reine Infor­ma­tionen sind, die auf die Träger­fre­quenz der Radio­sta­tion aufmo­du­liert und gesendet werden. Die Infor­ma­tion wird im Radio zurück über­setzt, ganz ohne Materie. Wir wissen, dass das Radio uns mit Frequenzen Musik senden kann, weil wir es hören. Oder das Fern­sehen Bilder senden kann, weil wir es sehen.

Dass Pflan­zen­stoffe eben­falls Frequenzen aussenden, wie ein Musik­in­stru­ment, können wir nicht sehen oder hören, aber messen. Jede hat ihre eigene Schwin­gung, ähnlich einem Instru­ment. Der Ton einer Geige klingt anders als derselbe Ton von einer Flöte oder auf einem Klavier, die Bauart und Funk­ti­ons­weise des Instru­mentes bestimmt die Klang­farbe. Sie gibt uns die Infor­ma­tion, welches Instru­ment die Töne erzeugt, wir erkennen das Instru­ment. Nimmt man die Musik auf und wandelt sie in eine digi­tale Infor­ma­tion um, kann man die Musik rein aus der digi­talen Infor­ma­tion genau so klar und sauber hören, wie vom Instru­ment selbst, obwohl es mate­riell nicht da ist.

Spagyrik, Homöo­pa­thie, und Hoch­fre­quenz-Hydro­wel­len­ge­netik ist die reine Information

So ähnlich funk­tio­niert das mit der Spagyrik und der Homöo­pa­thie. Was von der Materie der Pflanze oder des Ausgangs­stoffes in der fertigen Anwen­dung noch enthalten ist, spielt keine Rolle. Die Infor­ma­tion wird aufge­spielt und sie hängt in ihrer Wirkung nicht von der Menge der ursprüng­li­chen Materie ab. Die Tropfen oder Globuli sind nur eine mini­male Träger­masse für die Infor­ma­tion, die von der Frequenz trans­por­tiert wird.

Zwischen Frequenz und Materie kann aber auch eine Wech­sel­wir­kung erzeugt werden und zwar durch elek­tro­ma­gne­ti­sche Felder. Jede Elek­tri­zität erzeugt ein magne­ti­sches Feld. Umge­kehrt erzeugt Magne­tismus auch Elek­tri­zität, positiv oder negativ gela­denen Teil­chen, die als Frequenz schwingen, sich entspre­chend ihrer Ladung im Magnet­feld bewegen und dadurch einen „Teil­chen-Strom“ in Gang setzen.

Darum leuchten die elek­trisch gela­denen Teil­chen des Sonnen­windes im Magnet­feld der Erde an den Polen in wunder­vollen Farben auf. Deswegen sucht sich die nega­tive, elek­tri­sche Ladung in der Gewitter-Atmo­sphäre als Blitz einen Weg in die positiv gela­dene Erde. Und deshalb kann ein starkes Elektro-Magnet­feld elek­tro­ni­sche Geräte lahm­legen oder sogar die Daten auf den Fest­platten von Compu­tern löschen.

Alles, was lebt, lebt durch Span­nung, Elek­tri­zität und Frequenzen

Wir selbst erzeugen durch jede Muskel­span­nung, jeden Herz­schlag Elek­tri­zität. Jede Nerven­zelle arbeitet mit Elek­tri­zität. Die kann man sie auch messen und deshalb kann man mittels eines Elektro-Kardio­gramms die Tätig­keit des Herzens genau messen und mittels eines Elektro-Enze­pha­logramms die Hirn­tä­tig­keit. Sogar jede Zelle jedes Lebe­we­sens erzeugt Elek­tri­zität. Bio-Elek­tri­zität erzeugt auch bio-magne­ti­sche Felder und umge­kehrt. Jede Akti­vität in unserem Körper erzeugt eine elek­tri­sche Verän­de­rung und verän­dert damit auch die magne­ti­schen Felder um sich herum. Umge­kehrt verän­dern Frequenzen und magne­ti­sche Felder von außen die Abläufe in unserem mensch­li­chem Orga­nismus. Die nega­tive Seite bildet die Handy­strah­lung, WLan und Elek­tro­smog. Die posi­tiven Frequenzen sind die natür­li­chen Frequenzen auf der Erde, in denen wir in Jahr­mil­lionen entstanden sind und die wir brauchen.

Unsere Körper­zellen, von denen wir Myriaden haben, erzeugen alle 70-90 Milli­volt. Wenn die Energie nach­lässt, wie bei Krank­heit und Alter, sinkt die Zell­span­nung auf ca. 50 Millivolt.

Entzün­dete Zellen bringen es noch auf 30 Milli­volt und Krebs­zellen weisen nur noch 15 Milli­volt auf. Eine Zelle mit Null Milli­volt ist tot.

Sinkt die Zell­span­nung, verliert das Lebe­wesen Energie, es wird kraftlos, die Zellen arbeiten kaum noch, die Vita­lität sinkt, Krank­heiten entstehen. Die kleinen Kraft­werke können nicht mehr. Wie kann man ihnen Energie zuführen? Durch Frequenzen!

Wenden wir uns wieder dem Beispiel des Radios zu: Wer in der Nähe einer Radio­sta­tion wohnt, kennt das Phänomen: Das elek­tro­ma­gne­ti­sche Feld der Frequenzen ist in dieser Umge­bung beson­ders stark und Neon­lampen oder Leucht­di­oden leuchten dann in diesem Feld auf. In der direkten Umge­bung einer solchen Frequenz­quelle kann man sein ganzes Haus mit Neon­röhren taghell beleuchten: Die Radio­fre­quenzen werden zu elek­tri­scher Energie umgewandelt.

In einem Feld von lebens­freund­li­chen Frequenzen zu Hause sein? Das geht.

Ähnli­ches geschieht, wenn man den Körper in ein solches Feld bringt, in dem spezi­elle, lebens­freund­liche Frequenzen in idealer Wellen­länge und Stärke den Zellen reine Energie schenken. Die Zellen fangen wieder an zu arbeiten und kommen wieder in die opti­male Zell­span­nung. Sie rege­ne­rieren sich von selbst, wenn sie in ein sanftes Feld einge­bettet, prak­tisch ein Bad in den Frequenzen des Lebens nehmen. Das wären die Schu­mann-Frequenzen von 7.83 Hertz, die von Natur aus die Erde einhüllen, die natür­liche, allge­gen­wär­tige Frequenz des Univer­sums und der Sonne von 150 Mega­hertz, und ganz beson­ders die Frequenz von hexa­go­nalem Wasser, wie es aus Heil­quellen sprudelt.

Dessen „Sende-Wellen­länge“ beträgt 22,5 Hertz. Diese Frequenz ist beson­ders wirksam und wohl­tuend, denn das Körper­wasser in den Zellen beginnt, sich in so einem Feld eben­falls hexa­gonal zu restruk­tu­rieren, und ermög­licht damit den Zellen, sich selbst wieder zu rege­ne­rieren. Denn die natür­liche, hexa­go­nale Struktur des Wassers macht diesen scheinbar so simplen Stoff zu einem abso­luten Ausnah­me­stoff, ohne den das Leben gar nicht möglich wäre.

Gerade unsere DNA braucht eine hexa­go­nale Wasser­hülle, um über­haupt funk­tio­nieren zu können, wie Forscher vom berühmten Helm­holtz-Institut in Dresden-Rossen­dorf entdeckten und in einer Studie beschreiben. Die Wasser­hülle hat einen direkten Einfluss auf die Funk­tion dieser DNA und die Gene. Wird die Wasser­hülle etwas größer oder kleiner, verän­dert sich die Geome­trie der Mole­küle. Die DNA und ihre Wasser­hülle agieren fast, wie ein Wesen: „Die exakte Struktur der DNA ist abhängig von der Menge an Wasser, die das Molekül umgibt. (…) Die Wech­sel­wir­kung zwischen RNA und Wasser und ihre Rolle für die Ausbil­dung drei­di­men­sio­naler RNA-Struk­turen sind erst in Ansätzen verstanden und expe­ri­men­tell schwer zugänglich.“

Könnte man denn diese lebens­freund­li­chen Frequenzen im eigenen Haus erzeugen, so dass unsere DNA wieder die rich­tigen Frequenz-Infor­ma­tionen bekommt? Könnten wir uns wieder mit den natür­li­chen Frequenzen des Univer­sums und der Mutter Erde umgeben und Kraft tanken? Ja, das geht.

Das zu ermög­li­chen, hat sich der Forscher, Entwickler, Unter­nehmer, Autor, und Refe­rent, Arthur Tränkle zur Aufgabe gemacht und gelöst. Der weithin aner­kannte Tesla- und Lakhovsky-Experte hat seine Kennt­nisse der Tesla Tech­no­logie einge­setzt und in seiner typisch schwä­bi­schen Tüftelei eine neue Tech­no­logie entwi­ckelt: die Hoch­fre­quenz-Hydro­wel­len­ge­netik. Um sie einzu­setzen, kam er auf eine sehr prak­ti­sche und erschwing­liche Lösung: Auf das Wasser, das über die Leitung ins Haus kommt, werden die oben genannten drei wich­tigen Natur­fre­quenzen als Infor­ma­tion aufge­spielt. So verbreiten sie sich im ganzen Haus und dessen näherer Umge­bung und struk­tu­rieren unser Zell­wasser hexa­gonal, was die Gene der DNA unter­stützt und schützt. Alles kommt in einen lebens- und gesund­heits­freund­li­chen Zustand. Der Körper und jede Zelle und unsere DNA bekommt die lebens­för­dernden Frequenzen wieder geschenkt.

