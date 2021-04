Fron­tal­an­griff von Sahra Wagen­knecht! Deutsch­lands schönste Kommu­nistin hat von linken Dogmen offenbar die Nase voll und holt zum poli­ti­schen Rund­um­schlag gegen­über der eigenen Partei aus.

Die Linken-Abge­ord­nete Sahra Wagen­knecht hat ihre Kritik am Links­li­be­ra­lismus in Deutsch­land und der Iden­ti­täts­po­litik ihrer eignen Partei erneuert. Links­li­be­ra­lismus sei weder links noch liberal, sagte Wagen­knecht Focus Online.

„Er vertritt eher gutsi­tu­ierte Groß­stadt­aka­de­miker als dieje­nigen, die um ihr bißchen Wohl­stand immer härter kämpfen müssen, was eigent­lich das Anliegen von Linken sein sollte. Und liberal? Wegen seiner ausge­prägten Into­le­ranz sollte man den modernen Links­li­be­ra­lismus eigent­lich Links­il­li­be­ra­lismus nennen.“

Ein ähnli­ches Verhalten zeigten Links­li­be­rale auch, wenn sie über Zuwan­de­rung als große Berei­che­rung redeten, aber zugleich genau darauf achteten, „daß die eigenen Kinder eine Schule besu­chen, in der sie mit anderen Kulturen nur im Lite­ratur- oder Kunst­un­ter­richt Bekannt­schaft machen“.

„Fridays for Future“ als Protest der oberen Mittelschicht

Wagen­knecht erin­nerte an Martin Luther Kings berühmtem Traum, in dem es darum gegangen sei, daß die Haut­farbe eines Menschen eines Tages keine Rolle mehr spiele. Im Links­li­be­ra­lismus dagegen drehe sich alles darum, ob jemand weiß oder schwarz, Mann oder Frau, hetero oder homo­se­xuell sei. „Davon wird abhängig gemacht, wer worüber reden und wer wem wider­spre­chen darf. Das ist ein Angriff auf die Aufklä­rung und die Vernunft.“

Skep­tisch äußerte sich die Linken-Poli­ti­kerin auch zur „Fridays for Future“-Bewegung. Es sei zwar positiv, wenn sich junge Leute für ein gesell­schaft­li­ches Thema enga­gierten, dennoch müsse man auch zur Kenntnis nehmen, daß an den Kund­ge­bungen und Klima-Protesten vor allem Jugend­liche aus Akade­mi­ker­haus­halten der oberen Mittel­schicht teil­ge­nommen hätten.

„Das hat die Bewe­gung geprägt: Wer in einem hippen Viertel in einer top-reno­vierten Altbau­woh­nung wohnt, mag die Verteue­rung von Diesel und Heizöl für eine klima­po­li­ti­sche Großtat halten. Der weniger begüns­tigte Fach­ar­beiter oder Hand­werker in einer länd­li­chen Region, der jeden Tag auf sein Auto ange­wiesen ist und sein mäßig isoliertes Haus mit Öl heizt, sieht das aber eben anders. Und wer Menschen verachtet, die ihr Fleisch beim Discounter kaufen, gehört selten zu einer sozialen Schicht, bei der am Monats­ende das Konto leer ist.“

Auch mit Kritik an der eigenen Partei hielt sich Wagen­knecht nicht zurück. Die Wahl­er­geb­nisse zeigten, daß Sozi­al­de­mo­kraten und Links­partei große Teile ihrer eins­tigen Wähler­schaft verloren hätten. Laut Umfragen wünsche sich eine Mehr­heit der Bevöl­ke­rung mehr sozialen Ausgleich.

AfD als führende Arbeiterpartei

„Statt diese Mehr­heiten mit einem für sie attrak­tiven Programm anzu­spre­chen, haben SPD und Linke die Grünen auf gera­dezu unter­wür­fige Weise als intel­lek­tu­elle und poli­ti­sche Avant­garde akzep­tiert und dadurch zuge­lassen, daß die AfD zur führenden Arbei­ter­partei werden konnte. Von der Chance auf eigene Mehr­heiten haben sie sich damit weit entfernt.“

Dem Thema Gendern kann Wagen­knecht eben­falls nicht viel abge­winnen. Sie wolle zwar niemandem vorschreiben, wie er zu reden habe und wenn ein Jour­na­list das unbe­dingte Bedürfnis verspüre, zu gendern, solle er es tun. „Aber es kann nicht sein, daß jeder unter Druck kommt oder einen Shit­s­torm erlebt, der das nicht mitmacht. Ich selbst glaube nicht, dass wir unserer Sprache oder dem Ziel der Nicht­dis­kri­mi­nie­rung durch solche Verren­kungen einen Gefallen tun.“

Wagen­knecht war am Wochen­ende gegen Wider­stand in der eigenen Partei zur Spit­zen­kan­di­datin für die Bundes­tags­wahl in Nord­rhein-West­falen gewählt worden. Kurz zuvor hatten erste Passagen aus ihrem neuen Buch für Unmut unter Partei­ge­nossen gesorgt. Das Buch „Die Selbst­ge­rechten“ erscheint in dieser Woche.

Darin rechnet Wagen­knecht mit dem Links­li­be­ra­lismus ab und wirft diesem vor, die Gesell­schaft weiter zu spalten. Scharf ins Gericht geht sie auch mit der Iden­ti­täts­po­litik der Linken. Diese laufe darauf hinaus, „das Augen­merk auf immer klei­nere und skur­ri­lere Minder­heiten zu richten, die ihre Iden­tität jeweils in irgend­einer Marotte finden, durch die sie sich von der Mehr­heits­ge­sell­schaft unter­scheiden und aus der sie den Anspruch ableiten, ein Opfer zu sein“, schreibt Wagenknecht.

Quelle: Anony­mous News (Autor: Günther Strauß)