Noch läuft diese Forschung bei den soge­nannten „Skep­ti­kern“ unter Esoterik. Doch es ist schon absehbar, dass die Ergeb­nisse den Weg in die Wissen­schaft ebnen. Das war bei der Quan­ten­physik so, als Max Planck von der theo­re­ti­schen Herlei­tung in den Beweis für Ener­gie­quanten kam, das war bei der soge­nannten „Epige­netik“ der Fall, die heute selbst­ver­ständ­lich eine aner­kannte Wissen­schaft ist.

Die DNA, Grund­bau­stein des Lebens – nur ein bioche­mi­sches Riesenmolekül?

Nachdem die beiden Wissen­schaftler Watson und Crick die DNA (ausge­schrieben: Desoxy­ri­bo­nu­kle­in­säure, wobei das „A“ für das engli­sche „acid“= Säure steht) gefunden hatten, die berühmte Doppel­helix, die unglaub­lich lang und, teils aufge­wi­ckelt, teils scheinbar chao­tisch „zerk­nud­delt“ überall in allen Zellen aller Lebe­wesen der Erde als die Bausteine des Lebens auf der Erde fungieren, feierte man das. Man konnte hie aller­dings nur die „Hard­ware“ des Lebens sehen: Die vier Basen (sozu­sagen die Sprossen) in der gewen­delten DNA-Strick­leiter in immer neuen Kombi­na­tionen, ein endlos langes Riesen­mo­lekül. Sehr mate­ria­lis­tisch, einfach eben Biochemie. So simpel, dachte man, funk­tio­niert das Leben? Einfach nur orga­ni­sche Chemie?

Dann fand man heraus, dass unsere ganz persön­li­chen Eigen­schaften an bestimmten Stellen der DNA sitzen und das schien ziem­lich will­kür­lich auf den elend langen, teil­weise wie Woll­knäuel gewi­ckelten DNA-Strängen hier und da verteilt zu sein. Augen­farbe, lange oder kurze Beine, Gesichts­züge, dichtes Haar, dünnes Haar. Eben die Erbinfor­ma­tionen, die gemischt von Vater und Mutter und deren ganzen Vorfahren „erben“. Die DNA trägt also unsere Erbinfor­ma­tionen und sie dient als Kopier­vor­lage, um in der Zelle Eiweiß­körper herzu­stellen, damit die Zelle sich teilen und leben kann. Aber was macht der Rest des riesigen DNA-Mole­küls? Fast 90% dieses Mole­küls werden nämlich über­haupt nicht zur Eiweiß­syn­these benötigt.

Die DNA als solche sei unver­än­derbar, hieß das Postulat. Und nach Charles Darwin züch­teten sich die Lebe­wesen in ihrer Entwick­lung selber so heran, dass die Gene, die am vorteil­haf­testen waren sich durch­setzten, indem sie dem Indi­vi­duum bessere Über­le­bens­chancen boten, so dass es sich besser behaupten und vermehren konnte. Doch diese starre „Zucht­aus­wahl“, die maximal noch als „Joker“ vorteil­hafte Muta­tionen in ihrem Denk­mo­dell zuließ, ist zwar nicht falsch, aber nur ein Aspekt der Entwick­lung von Arten und Unterschieden.

Unsere DNA lernt!

Doch was waren die riesigen, scheinbar inak­tiven und nutz­losen DNA-Abschnitte dazwi­schen? Können 90 Prozent auf der DNA von der Evolu­tion sinnlos mitge­schleppt worden sein? Oder hat dieser „nicht-codie­rende“, als „Junk DNA“ geschmähte Bereich, doch einen Sinn? Etwas später fand man heraus, dass die Abschnitte zur Kommu­ni­ka­tion und als Infor­ma­ti­ons­spei­cher dienen. Dieser vermeint­liche „Müll der Evolu­tion“ sind eine Art Archiv voller Spezi­al­pro­gramme zur Bewäl­ti­gung beson­derer Situa­tionen, wie Fieber, Pigmente bilden bei Sonnen­ein­strah­lung, Schock­si­tua­tionen, Verlet­zungen, Hunger­zeiten, etc. …

Wird so ein Sonder­pro­gramm benö­tigt, saust ein kleines Scheren-Enzym an der DNA entlang, sucht das entspre­chende Spezi­al­pro­gramm, kopiert es, bringt die Kopie in den aktiven Teil der DNA, baut es ein – und das Programm macht sich zum „Einsatz­leiter“ in der Ausnah­me­si­tua­tion. Ist die bewäl­tigt, kommt das Scheren-Enzym und schneidet den Einsatz­leiter-Abschnitt wieder raus und entsorgt ihn. Die DNA aller Lebe­wesen spei­chert so die im Laufe der Entwick­lung „erlernten“ Lösungs­stra­te­gien für beson­dere Situa­tionen in ihrer DNA und geben es an ihre Nach­fahren über die DNA weiter. Das ist die Epige­netik. Diese neue Wissen­schaft wurde natür­lich erst in Bausch und Bogen abge­lehnt. Die Epige­netik forscht also an den Funk­tionen der Gene, die nicht im „Erbei­gen­schaften-Abschnitt“ der Gene liegen, sondern in diesen Archiven, die zwar auch ererbt werden, aber auch indi­vi­duell neu erworben werden können. Man nennt es auch das „mole­ku­lare Gedächtnis für Umwelteinflüsse“.

Sogar die Essge­wohn­heiten eines Menschen prägen den Genen einen Stempel auf. Welchen Effekt die heute in Mode gekom­mene vegane Ernäh­rung auf die Genetik der Veganer-Nach­kommen haben wird, muss sich noch zeigen. Manches tritt dann erst in der zweiten Gene­ra­tion der Nach­kommen in Erschei­nung. Zum Beispiel sind die Enkel einer Bevöl­ke­rung, die unter Hunger gelitten haben, in der Regel sehr viel lang­le­biger, als ihre Eltern (also die Kinder der Hungergeneration).

Die Epige­netik ist längst ein aner­kannter Wissen­schafts­zweig. Denn dass Umwelt­ein­flüsse in die „Sonder­pro­gramm-Archive“ der DNA geschrieben werden, ist heute unbe­stritten und konnte nach­ge­wiesen werden. Die Expe­ri­mente mit Frucht­fliegen und anderen Orga­nismen belegen das. Wie genau das vor sich geht, das weiß man noch nicht.

Die DNA – eine Elek­tro­ma­gne­ti­sche Antenne

Durch die Spiral­form der Doppel­helix ist die DNA eine Art elek­tro­ma­gne­ti­sche Antenne. In ihrer langen Form auch eine Stab­an­tenne, die elek­tri­sche Impulse aufnehmen kann. Ande­rer­seits ist sie, von oben gesehen, ring­förmig und damit auch noch eine Antenne für ein Magnet­feld. Auf diese Weise kann unsere DNA sehr unter­schied­liche Frequenzen (Wellen­längen) aus der Umwelt aufnehmen und damit eben auch Energie – denn Frequenzen trans­por­tieren immer Energie. Ansonsten könnten wir nicht mit den Smart­phones tele­fo­nieren oder Fern­sehen gucken oder Sonnen­licht mit Solar­an­lagen verwerten. Auch die funk­tio­nieren ja nicht anders, als dass sie die Frequenzen des Sonnen­lichts einfangen und deren Energie in elek­tri­sche Energie (Gleich­strom ) umwandeln.

Was geschieht nun in der DNA-Antenne mit der aus ihrer Umge­bung aufge­nom­menen Energie? Wenn man mit einem Bogen über eine Saite streicht, versetzt diese Reibungs­en­ergie die Saite in Schwin­gung und es entsteht ein Ton, dessen Tonhöhe und Qualität von der Länge und dem Mate­rial der Saite abhängt. Wenn Strom durch den Glüh­faden einer Glüh­birne fließt, dann erzeugt die vom Glüh­dräht­chen aufge­nom­mene Energie einen Leuchten. Ein Radio mit seiner Antenne nimmt die auf der Träger­fre­quenz aufmo­du­lierten Radio­fre­quenzen auf und über­setzt sie zurück in Musik und Sprache.

Die ersten Radios – es war übri­gens ursprüng­lich eine Erfin­dung Nikola Teslas, die er aber nicht weiter verfolgte – kamen den Leuten wie Zauberei vor. Aus dem Nichts, nur durch Frequenz­über­tra­gung, kam Musik und Sprache aus einem Kasten! Wir finden das heute voll­kommen normal. Wir wundern uns auch nicht, dass wir eine Nummer in unser Handy eintippen und dann – wie von Zauber­hand – irgendwo auf der Welt sich genau derje­nige meldet, den wir spre­chen wollten, egal wo er sich befindet. Einfach, weil das welt­weite Mobil­funk­fre­quenz­netz das möglich macht.

Unser Universum besteht nicht nur aus Sonnen, Planeten, Pulsaren, Radio­sternen, Aste­ro­iden, Gaswolken und der noch voll­kommen uner­klärten „schwarzen Materie“, sondern haupt­säch­lich aus Frequenzen. Es ist doch nur logisch, dass in diesem alles umfas­senden „Univer­sums-Funk-Netz“ Lebe­wesen entstanden sind, die sich dieses Funk­netzes bedienen. Nur, weil wir bis vor kurzem keine Ahnung davon hatten, ist das kein Grund, diese Erkenntnis als esote­ri­sches Geschwurbel abzutun.

150 Mega­hertz: Die Frequenz der DNA, der Sonne und des Universums

Aufgrund ihrer Struktur, ist auch die DNA eine zwar winzige, aber sehr geeig­nete Antenne. Sie nimmt die Frequenzen und deren Energie aus der Umge­bung aus und gerät dadurch in Schwin­gung – und zwar mit einer Eigen­fre­quenz von 150 Mega­hertz. Und weil die Haupt-Eigen­fre­quenz der Sonne und des Univer­sums auch 150 Mega­hertz beträgt, ist die DNA aller Lebe­wesen auf der Erde mit 150 Mega­hertz in Harmonie mit Sonne und Universum. Mögli­cher­weise ist das ja überall im All so. Sie senden und empfangen sozu­sagen alle auf derselben Träger­fre­quenz. Ist das alles Zufall?

Forschungen, Versu­chen und Beob­ach­tungen haben gezeigt, dass die DNA aber nicht nur Sender und Empfänger ist. Sie hört auch zu und nimmt die gelie­ferten Infor­ma­tionen auf und „versteht“, was ihr das „Univer­sums­radio“ sendet.

Die DNA kann, so Prof. Garjajev sogar Sprache verstehen. Das hört sich sehr erstaun­lich an, ist es aber eigent­lich nicht. Wir werden schon im Mutter­leib mit Sprache „beschallt“ und hören die Worte und Stimmen vom ersten Tag an. Wir denken in Sprache und spre­chen – mit mit kleinen Varia­tionen – dieselbe Sprache, die unsere Eltern, Groß­el­tern und Urgroß­el­tern schon der jeweils nächsten Gene­ra­tion weiter­ge­geben haben, auch wenn diese sich früher etwas anders anhörte, als heute. Unsere Gene wissen von Geburt an, dass sie Melanin in der Haut produ­zieren müssen, wenn die Sonne darauf scheint. Und dann sollen sie die zig-Gene­ra­tionen an „Mutter­sprache“ nicht „kennen“? Wobei Prof. Garjajev davon ausgeht, dass die DNA eine Art Ursprache kennt und versteht.

Es ist bekannt, dass Tiere und Pflanzen sogar auf bestimmte Arten von Musik sehr positiv reagieren, zum Beispiel auf sanfte Harfen­musik und Bach. Kühe geben mehr Milch und sind ausge­gli­chen. Pflanzen wachsen besser und sind gesünder. Harte Rock­musik und aggres­sive Töne sind nach­teilig und können bei Tieren eben­falls Aggres­sionen und unge­bär­diges Verhalten hervor­rufen, wie bei Menschen auch. Pflanzen können das Geräusch plät­schernden Wassers hören und lassen ihre Wurzeln in diese Rich­tung wachsen. Dass die Pflanze das aber kognitiv – also bewusst – weiß, ist sehr unwahr­schein­lich. Kann es sein, dass ihre DNA das „weiß“?

(Sprach)wellengenetik – am Anfang war das Wort!

Ist es möglich, dass unsere Musiken, unsere Spra­chen durch unsere gene­ti­schen DNA-Codes geformt und entwi­ckelt wurden? So, dass eben alle Lebe­wesen bestimmte Frequenz­muster, ob in einer Sprache oder in Musik „verstehen“, weil sie von unseren Genen unter­ein­ander und im „Dialog“ mit der Umwelt und ihren Frequenzen wech­sel­seitig geformt worden sind? Kommu­ni­zieren alle Lebe­wesen über die DNA als Sender und Empfänger und nehmen ihre Gene die Infor­ma­tionen quasi als Anpas­sung an die Gesamt­um­welt auf und spei­chern sie?

Das könnte beispiels­weise der Hinter­grund dafür sein, dass der Mensch seit seiner Urzeit mit scha­ma­ni­schen Gesängen Heilung oder Trance erzeugen kann, die auch heute noch erstaun­liche Wirkungen zeigen. Euro­päer, die bei indi­genen Völkern an solchen Ritualen teil­nehmen, spüren die Wirkungen genauso stark – auch ohne die Worte zu verstehen. Allen mensch­li­chen, alten Kulturen gemein ist ja auch, dass wir heilige Stätten als kreis­för­mige Anlangen an bestimmten Kraft­orten vorfinden. Ob es der Golo­ring (Deutsch­land) ist, Stone­henge (England), New Grange (Irland), Koi Kyglan Kala (Usbe­ki­stan), Gigal Rafaim (Israel), Arkaim (Kasach­stan), oder die vielen anderen – sie alle haben gemein, dass sie auch nach astro­no­mi­schen Krite­rien ausge­richtet sind, in der die Konstruk­tion auffällig mathe­ma­ti­schen, geome­tri­schen Regeln folgt. Immer sind sie an „Kraft­orten“, die beson­ders starke Frequenzen aufweisen. Viel­leicht dienten sie damit als Knoten­punkte oder Verstärker für diese allge­gen­wär­tigen Frequenzen? Auch heute noch sind beson­dere Orte in den Städten kreis­för­mige Anlagen, wie beispiels­weise der Peters­platz vor dem Vatikan und die Engelsburg.

Prof. Garjajev sieht das so. In den Jahren 1984 und 85 erforschten er und ein Team von Lingu­isten die DNA. Sie fanden heraus, dass unsere DNA auf Licht, Töne und Frequenzen reagiert. Eine der der Erkennt­nisse ist, dass die DNA Licht (also Photonen) absor­bieren kann und auch ausstrahlen kann! Die Wissen­schaftler fanden heraus, dass die Anwe­sen­heit von Licht (Photonen) die DNA akti­viert, was offenbar diese Anpas­sungs- und Evolu­ti­ons­pro­zesse sehr beschleunigt.

Noch viel unglaub­li­cher ist, dass unsere DNA tatsäch­lich in der Lage ist, winzige „magne­ti­sierte Wurm­lö­cher“ herzu­stellen, die wie Tunnel­ver­bin­dungen, mögli­cher­weise durch Quan­ten­ver­schrän­kung außer­halb des Raum-Zeit-Konti­nuums funk­tio­nieren. Auf diese Weise könnte die DNA Infor­ma­tionen von „außer­halb“ dieser 3‑D-Welt empfangen und an unser Bewusst­sein weiter­geben, vermutet Prof. Garjajev.

Wohl­tuend: Eine Insel der Frequenzen von Sonne, Universum und Mutter Erde!

Was die neue Wissen­schaft der Wellen­ge­netik an Ergeb­nissen bereit­stellt, sollte aber auch Anlass sein, unsere Lebens­weise zu über­denken. Die genannten 150 Mega­hertz sind unsere lebens­freund­liche Wohl­fühl-Frequenz, die aller­dings in Städten und auch an vielen anderen Orten durch tech­ni­sche, menschen­ge­machte Frequenzen über­la­gert und gestört wird. Beson­ders das Mobil­funk­netz deckt schon fast alle Gebiete der Erde ab. In den Wüsten oder in den Amazonas-Urwäl­dern viel­leicht noch nicht, aber welt­weit in den Städten auf jeden Fall.

Dieser „Elek­tro­smog“ ist in seinen Auswir­kungen über­haupt nicht erforscht. Selbst die Orga­ni­sa­tionen, die sich um Strah­len­schutz verdient gemacht haben, messen eigent­lich nur die Strah­lungs­stärke der Geräte, also die Menge an Energie der ausge­strahlten Frequenzen und unter­su­chen, wo die Grenze zur Gewe­be­schä­di­gung liegt. Was aber die Infor­ma­tionen anrichten, die mit diese Frequenzen trans­por­tiert werden (wie eben und Sprache auf die Radio­fre­quenzen) ist unbe­kannt. Unsere DNA empfängt das alles und wertet es aus. Mit welchem Ergebnis?

Nur: Wer kann es sich heute leisten, in einer einsamen Hütte weit draußen im Nirgendwo zu leben, ohne Verbin­dung zur Zivi­li­sa­tion? Wer will auf all die Annehm­lich­keiten verzichten? Aber man könnte ja diese lebens­freund­li­chen Frequenzen im eigenen Haus erzeugen, so dass diese der DNA wieder die guten Ur-Infor­ma­tionen bieten und uns wieder mit den natür­li­chen Frequenzen des Univer­sums und der Mutter Erde umgeben? Welche wären das?

Das Universum, unsere Sonne und die DNA schwingen auf der Frequenz von 150 Mega­hertz. Die Erde hat eine stehende Welle aus mehreren Frequenzen und die Träger­welle beträgt 7,83 Hertz. Diese Frequenz erzeugt übri­gens auch das mensch­liche Gehirn bei tiefer Medi­ta­tion, in abso­luter Entspannt­heit, in Trance und bei bestimmten Schlaf­phasen. In einem solchen Umfeld kommen Körper, Geist und Seele wieder in den gesunden Natur­zu­stand, die DNA bekommt die natur-rich­tigen Informationen.

Die dritte, wich­tige Frequenz ist die von Quell­wasser, also hexa­go­nalem Wasser. Es schwingt in einer Wellen­länge von 22,5 Hertz. Wer sich in diesem Frequenz­feld aufhält, fühlt sich wohl, ein Phänomen, was man bei Heil­quellen beob­achten kann. Das Zell­wasser im ganzen Körper beginnt, sich hexa­gonal, wie das Wasser von Heil­quellen zu struk­tu­rieren, die Ener­gie­kraft­werke aller Zellen, die Mito­chon­drien arbeiten deut­lich besser, das Wasser im Blut struk­tu­riert sich und verbes­sert die Fließ­ei­gen­schaften. Selbst das Wasser in den Lebens­mit­teln und das Trink­wasser restruk­tu­riert sich zu „Quell­wasser“.

Das zu ermög­li­chen, hat sich der Forscher, Entwickler, Unter­nehmer, Autor, und Refe­rent, Arthur Tränkle zur Aufgabe gemacht und gelöst. Der weithin aner­kannte Tesla- und Lakhovsky-Experte hat dank seiner typisch schwä­bi­schen Tüftelei eine sehr prak­ti­sche und erschwing­liche Lösung gefunden: Das Quell­wasser als Träger der Natur­fre­quenzen. Auf das Wasser, das über die Leitung ins Haus kommt, werden diese drei wich­tigen Natur­fre­quenzen aufge­spielt. So verbreiten sich diese Frequenzen im ganzen Haus und dessen näherer Umge­bung.

Wenn Sie darüber mehr erfahren wollen

Sie können aber auch gerne Arthur Tränkle anrufen:

