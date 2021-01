Berlin: Die Hälfte der Kinder spricht kein Deutsch

In Berlin ist Deutsch für 45% der Grund­schul­kinder nicht die Mutter­sprache. Und die rest­li­chen 55% sind auch nicht unbe­dingt deutsch.

Fast 1,8 Millionen Zuwan­derer wurden in den letzten Jahren im Rahmen des Asyl­sys­tems aufge­nommen, insbe­son­dere seit September 2015, nachdem Angela Merkel das berühmte „Wir schaffen das!“ verkündete.

Dazu ein Artikel aus Le Figaro:

« À #Berlin, l’allemand n’est pas la langue d’origine pour 45% des élèves. » (Le Figaro) pic.twitter.com/Ftg8RVrO40 — Damien Rieu (@DamienRieu) January 20, 2021

Deutsch­land: Zuwan­de­rung, das Thema, das immer wieder für Pein­lich­keiten sorgt

Es ist ein 300-seitiges Doku­ment, geschrieben von bril­lanten Akade­mi­kern mit Doktor­titel und poli­ti­schen Auszeich­nungen, das in Deutsch­land keine Reso­nanz findet. Das Thema ist nicht unwichtig: Es geht um die „Fähig­keit“ Deutsch­lands, seine Asyl­be­werber zu „inte­grieren“ und „eine Einwan­de­rungs­ge­sell­schaft zu gestalten“. So lautet der Titel des am 20. Januar an Angela Merkel über­ge­benen Berichts, der als Grund­lage für eine Legis­la­tur­pe­riode hätte dienen können, aber nur wenige Monate vor dem Verschwinden der Kanz­lerin und der CDU/SPD-Koali­tion von der poli­ti­schen Bühne veröf­fent­licht wurde. Ein rela­tives Paradoxon.

Deutsch­land sei „das mit Abstand wich­tigste Einwan­de­rungs­land in Europa und nach den USA das zweit­wich­tigste in der Welt“ geworden, heißt es in der Präambel des Doku­ments, das deut­lich Farbe bekennt: „Deut­sche Iden­tität“ muss mit „Offen­heit“ gleich­ge­setzt werden. Fast 1,8 Millionen Menschen wurden in den letzten Jahren in das Asyl­system aufge­nommen, insbe­son­dere seit September 2015, nachdem Angela Merkel das berühmte „Wir schaffen das!“ lanciert hatte, zu dem sie den wach­senden Strom von Migranten hinzu­fügte, die aus beruf­li­chen oder bildungs­be­zo­genen Gründen ankommen (12 % im Jahr 2019, vergli­chen mit 7 % im Jahr 2010).

Doch als die Kanz­lerin vor fünf Jahren die Grenzen ihres Landes öffnete, geschah dies unter huma­ni­tärem Druck und auf die Gefahr hin, die Christ­lich-Demo­kra­ti­sche Union zu spalten. Der dama­lige CSU-Vorsit­zende Horst Seehofer versuchte, die Initia­tive zu stoppen. Seitdem trat der sehr konser­va­tive Bayern­chef als Innen­mi­nister in die Regie­rung ein, wo er seit 2018 als Wächter des Tempels fungiert. Noch heute hegt die Regie­rungs­chefin einen Groll gegen die von ihrem Minister ange­führte Oppo­si­tion. Die CDU ihrer­seits ist zwar Merkel gehorsam, aber ebenso gespalten in dieser Frage.

Als nach der Bundes­tags­wahl 2017 eine Zangen­ko­ali­tion mit den in Einwan­de­rungs­fragen natur­gemäß eher willigen Sozi­al­de­mo­kraten gebildet werden musste, wurde das Thema wieder brisant. Und der beste Weg, es zu kontrol­lieren, war, es einem Ausschuss anzu­ver­trauen, der zwei Jahre lang arbei­tete – nicht ohne ein paar zuge­schla­gene Türen. Der Bericht wurde am Mitt­woch veröf­fent­licht. „Es war nicht alles Friede, Freude, Eier­ku­chen“, räumte die Bundes­kanz­lerin bei der Entge­gen­nahme der Urkunde ein und wies humor­voll darauf hin, dass die fehlende Harmonie „in Regie­rung und Parla­ment“ auch zu ihrem Job gehöre.

Die Jahre nach der Bildung der Großen Koali­tion 2017 bestä­tigten – rechts von ihr – Angela Merkels anfäng­liche Befürch­tungen. Die AfD wurde wieder in den Sattel gehoben, was ihr poli­ti­sches Handeln lähmt. Zuge­geben, die einwan­de­rungs­feind­liche Partei befindet sich derzeit in einer internen Krise und ihre Popu­la­rität sinkt. Doch im Bericht des Ausschusses werden die „extreme Rechte“ und der „rechts­ex­treme Terro­rismus“ immer noch als „beson­dere“ Bedro­hung der deut­schen „Gesell­schaft“ gesehen.

Auf der linken Seite ist die Aufgabe nicht einfa­cher. In der von einer rot-grünen Koali­tion geführten Stadt Berlin ist Deutsch für 45% der Grund­schüler und 27% der Sekun­dar­schüler nicht die Herkunfts­sprache. Von letz­teren verlassen im Vergleich zum bishe­rigen Durch­schnitt doppelt so viele Schüler das Schul­system ohne Abschluss.

Durch die berühmte Volks­hoch­schule hat die Gemeinde viel in Sprach­kurse für Zuwan­derer investiert.

Neuer­dings wehren sich die Sozi­al­de­mo­kraten jedoch gegen einen Plan der Sozi­al­se­na­torin von der radi­kalen Linken, eine 35%-Quote von Beam­ten­stellen für „Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund“ zu reser­vieren. Die SPD hält diese Rege­lung für „verfas­sungs­widrig“: Das heilige Grund­ge­setz erin­nere an den Grund­satz des glei­chen Zugangs zum öffent­li­chen Dienst. Schon der Begriff „Personen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund“ ist umstritten. Die Kommis­sion schlägt vor, ihn durch den Begriff „Einwan­derer und ihre direkten Nach­kommen“ zu ersetzen. „Unser Ziel ist es, Zukunfts­mo­delle der Migra­tion zu defi­nieren, die wissen­schaft­lich fundiert, recht­lich ange­messen und poli­tisch regu­lierbar sind“, erklärt Andreas Zick, Professor für Sozi­al­psy­cho­logie an der Univer­sität Biele­feld und Mitglied der Kommis­sion. In Deutsch­land ist es manchmal einfa­cher, Zuwan­derer zu inte­grieren, als darüber zu sprechen.

Quelle: VoxNews