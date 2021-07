Die Gerüch­te­küche brodelt. Wird es nach dem Austritt Viktor Orbans aus der Euro­päischen Volks­partei zu einer Neuge­stal­tung der konser­va­tiven Kräfte im Europa­parlament kommen? Schon häufen sich die Nach­richten über inten­sive Gespräche zwi­schen Orbán, Jaroslaw Kaczyński und Matteo Salvini. Werden diese drei mitsamt ihren jewei­ligen Parteien den Kern für eine neue EU-Frak­tion bilden – und womög­lich viele anti­eu­ro­päi­sche Popu­listen links (oder rechts) liegen lassen?



Für Prognosen ist es wohl noch zu früh, aber eines zeigt sich bereits deut­lich: Der Riß zwischen den popu­lis­ti­schen Natio­nal­li­be­ralen und den konser­va­tiven Abend­land­pa­trioten (eine Bezeich­nung, mit der leider kaum noch die EVP gemeint ist) wird breiter. Es ist dabei vor allem den ostmit­tel­eu­ro­päi­schen Ländern zugute zu halten, daß sie den zeit­weise schwie­rigen Spagat zwischen Vertei­di­gung des Abend­landes und Kritik an der EU gemeis­tert haben. Sie haben erfolg­reich demons­triert, daß Werte­kon­ser­va­tismus und Natio­na­lismus nicht zwangs­läufig Synonyme sind und daß man zu den eigenen christ­li­chen Tradi­tionen stehen, auf seine natio­nale Vergan­gen­heit stolz sein und trotzdem eine enge Zusam­men­ar­beit der euro­päi­schen Völker unter­stützen kann.

Diese Botschaft wird zuneh­mend auch im übrigen Europa vernommen und eben auch von der spani­schen Vox oder von Salvinis Lega geteilt, die sich allmäh­lich von ihren europa­skeptischen Part­nern in der EP-Frak­tion Iden­tität und Demo­kratie (ID) entfremdet. Selbst Marine Le Pen begreift mitt­ler­weile, daß ihre Forde­rung nach einem »Frexit« – egal wie sehr diese faktisch oder psycho­lo­gisch nach­voll­ziehbar gewesen sein mag – sie die Präsi­dent­schafts­wahl gekostet und keinerlei Zukunfts­chancen hat. Sollte es nicht möglich sein, die schwie­rige Frage nach der West- oder Ost-Anleh­nung der europä­ischen Konser­va­tiven im Sinne einer Europe first-Doktrin zu lösen? Gerade für jene Euro­päer, die ein halbes Jahr­hun­dert unter russi­scher Besat­zung leben mußten, ist dies die zentrale Frage, die einem gesamteu­ropäischen konser­va­tiven Bündnis von Madrid bis Warschau noch im Wege steht.

Doch klafft in der Mitte dieser mögli­chen Allianz eine empfind­liche Lücke. Mitten in die Verhand­lungen zwischen Italien, Ungarn und Polen platzte die Nach­richt von der Entschei­dung der AfD, in ihr Wahl­pro­gramm die Forde­rung nach einem »Dexit« aufzu­nehmen und die EU höchs­tens durch ein lockeres Wirt­schafts­bündnis zu ersetzen. Zu dieser stra­te­gisch wie poli­ti­schen Fehl­ent­schei­dung sei hier nur gesagt, daß sie in ande­ren Teilen Europas, allen voran im Osten, den ohnehin besten­falls ambi­va­lenten Eindruck, den die AfD mit ihren inneren Zwis­tig­keiten, ihrer oft zwei­fel­haften geschichts­po­li­ti­schen Rhetorik und ihrer eher werte­li­be­ralen als werte­kon­ser­va­tiven Ausrich­tung macht, keines­wegs verbes­sert hat. Gerade heute, da die Konfe­renz zur Zukunft Europas alle Kräfte bündeln sollte, ist das eine bedau­er­liche Entwicklung.

Quelle: www.cato-magazin.de / Twitter