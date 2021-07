Dank des Brücken­baus haben die Polen in Grun­wald gewonnen

Von Marcin Bak

Die effi­zi­ente Montage der Schlitt­schuh­brücke bei Czer­wińsk und die schnelle Über­que­rung der Truppen der polni­schen Krone am 1. und 2. Juli 1410 über­raschte das Kommando der Deutsch­or­dens­ritter. Es war eines der Schlüs­sel­er­eig­nisse des Großen Krieges mit dem Orden, das über den Sieg entschied.

Histo­riker des polnisch-teuto­ni­schen Konflikts weisen seit langem auf die sehr sorg­fäl­tigen Vorbe­rei­tungen hin, die die alli­ierten Befehls­haber, vor allem König Jagiełło und sein Stab, vor dem Feldzug gegen den Deutsch­or­dens­staat getroffen haben. Bereits im Herbst 1409 begannen sich die Lebens­mit­tel­vor­räte zu häufen. Im Früh­jahr des folgenden Jahres begann eine der größten altpol­ni­schen Baumaß­nahmen, der Bau der Schlittschuhbrücke.

Die Bauar­beiten wurden im Kozi­e­nicka-Wald, im Gebiet unter der Gerichts­bar­keit des Radom starost, Ritter Mikołaj von Odrzywoł durch­ge­führt. Er über­wachte die Arbeiten in orga­ni­sa­to­ri­scher Hinsicht, während der Brücken­bauer und Betriebs­leiter in tech­ni­scher Hinsicht Meister Jarosław, ein Städter, war. Die Arbeiten wurden unter großer Geheim­hal­tung durch­ge­führt, die bis zum Kriegs­be­ginn beibe­halten wurde. Das belegen die Quel­len­be­richte, die die Über­ra­schung und den Unglauben der Deutsch­or­dens­ritter beschreiben, einschließ­lich der Miss­ach­tung, die Meister Ulrich von Jungingen zum Ausdruck brachte, als er von der Errich­tung der Brücke und dem erfolg­rei­chen Über­gang des Kron­heeres über den Fluss hörte. Die Weichsel, der größte Fluss Mittel­eu­ropas, war zu dieser Zeit ein schwer zu über­win­dendes Wasser­hin­dernis und nahm einen wich­tigen Platz in den Kriegs­plänen des Ordens ein.

Nach dem Bau im Wald von Kozi­e­nicka wurde die Brücke auf Booten in die Region Czer­wińsk geflößt und dort am 30. Juni wieder zusam­men­ge­baut. Die Art und Weise, wie die Brücke auf dem Wasser trans­por­tiert wird, bestimmt ihren Namen – Schlitt­schuh­brücke. In der Lite­ratur wird manchmal der Name „Ponton­brücke“ verwendet, aber dieser Begriff sollte sich auf eine Konstruk­tion beziehen, die voll­ständig auf dem Landweg trans­por­tiert wird, wenn die Boote (Pontons), Decks und Balken auf Karren trans­por­tiert werden.

Die Montage der Brücke dauerte weniger als vier­und­zwanzig Stunden und schon am 1. Juli begann die Armee der polni­schen Krone, die etwa 20 – 22 Tausend Mann zählte, mit Pferden, Wagen und Artil­lerie die Über­fahrt. Die Über­fahrt verlief reibungslos; eine speziell ausge­wählte Einheit von Rittern, wie wir heute sagen würden – der Verkehrs­re­ge­lungszug – hielt am Brücken­kopf Wache. Am dritten Tag des Juli war alles vorbei und die Hand­werker unter der Leitung von Meister Jarosław begannen mit der Demon­tage der Brücke. Das Heer der Krone schloss sich zusammen mit den Lehns­ban­nern der maso­wi­schen Fürsten dem Heer des Groß­fürs­ten­tums Litauen im Norden Maso­wiens an und bedrohte direkt das Zentrum des Deutsch­or­dens­staates. Die vom Stab des Groß­meis­ters vorbe­rei­teten Kriegs­pläne erwiesen sich als veraltet und es musste impro­vi­siert werden, wobei versucht wurde, im Feld den Weg der direkt nach Mari­en­burg marschie­renden alli­ierten Armee zu ersetzen. Es ging also darum, die Initia­tive in die Hände des Gegners zu geben und den Kampf zu seinen Bedin­gungen anzu­nehmen, was nach Meinung aller Meister der Kriegs­kunst seit den Zeiten von Sun Tsu eine unvor­teil­hafte Situa­tion ist. Die Schlacht bei Grun­wald, die dem Orden durch die Offen­sive der verbün­deten Armeen aufer­legt wurde, geriet zum Desaster, Ulrich von Jungingen wurde dabei getötet, der größte Teil des Führungs­stabes fiel und das Ordens­heer wurde vernichtet. Eine solch güns­tige Wendung der Ereig­nisse aus alli­ierter Sicht war vor allem dank der Nutzung der Schlitt­schuh­brücke bei Czer­wińsk möglich.

Die Brücke wurde mindes­tens noch einmal von der polni­schen Armee bei mili­tä­ri­schen Opera­tionen genutzt, wenn auch in klei­nerem Umfang. Ihr Erbauer, Meister Jarosław, wurde von König Jagiełło geschätzt und mit einer vollen Plat­ten­rüs­tung und einem Privileg zum Bau einer Mühle und eines Säge­werks in Puszcza Kozi­e­nicka (Wald von Kozi­e­nicka) ausge­stattet. Die Brücken­über­que­rung bei Czer­wińsk ist ein perfektes Beispiel für das hohe Niveau des tech­ni­schen Denkens im alten Polen während des späten Mittelalters.

Czer­wińsk an der Weichsel ist heute eine kleine, verschla­fene Stadt, die in einer male­ri­schen Ecke von Maso­wien liegt. Es liegt etwa 60 Kilo­meter von Warschau entfernt und ist ein sehr guter Ort für die Bewohner der Haupt­stadt, um Touren zu unter­nehmen, entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. In Czer­wińsk selbst kann man leicht Spuren der Vergan­gen­heit finden. Das wich­tigste und älteste Objekt ist die roma­ni­sche Basi­lika auf dem Hügel. Irgendwo unten, auf der anderen Seite der Weichsel, gab es wahr­schein­lich einen Brücken­über­gang während der denk­wür­digen Tage im Juli 1410. Wenn man heute durch Maso­wien wandert, lohnt es sich, diesen char­manten, male­ri­schen Ort zu besuchen.

