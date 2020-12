Die „Große Trans­for­ma­tion“ ist eine Agenda, die unter verschie­denen Bezeich­nungen an uns heran­ge­tragen wird. Synonyme dafür sind z.B. „Green Deal“ oder Agenda 2030. Im Grunde geht es immer um die Imple­men­tie­rung einer neuen kommunistisch/sozialistische Welt­ord­nung unter einer „Welt­re­gie­rung“, will heißen einer globalen Diktatur.

Sucht man nach den trei­benden Kräften hinter diesen Bemü­hungen, so muss man nach Akteuren Ausschau halten, die auch über die entspre­chenden Macht­mittel verfügen.

„Förde­rungen“ neben Gewinnen

Beschäf­tigt man sich beispiels­weise mit den Hinter­gründen des Klima­schwin­dels, so wird immer deut­li­cher, dass große Konzerne und Kapi­tal­sam­mel­be­cken (z.B. Black Rock mit 7,5 Billionen Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung oder „Global Action 100 plus“ mit 45 Billionen Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung) eine neue plan­so­zia­lis­ti­sche Wirt­schafts­ord­nung anstreben, bei der freie Markt ausge­he­belt und die Gewinne der großen Konzerne durch staat­liche Inter­ven­tionen (Gesetze) und „Förde­rungen“ gesi­chert werden sollen.

Mit dem freien Markt verschwindet die Frei­heit für den Normalbürger

Der Staat soll mit Hilfe der „Geld­presse“ und Massen­steuern den gigan­ti­schen Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess der „Ener­gie­wende“ und der „Dekar­bo­ni­sie­rung“ finan­zieren und durch gesetz­liche Rege­lungen erzwingen, um so ein lang­fris­tiges „Wirt­schafts­wachstum“ ohne Nutzen und zum Schaden für den Konsu­menten zu gene­rieren. Ledig­lich die Gewinne der Hoch­fi­nanz würde auf diese Weise abge­si­chert werden.

Zur Stei­ge­rung der Gewinne sollen z.B. Dienst­leis­tungen „digi­ta­li­siert“ werden, was nichts anderes heißt, als dass Millionen kleine Geschäfte durch Konzerne wie Amazon ersetzt werden sollen.

„Vierte Indus­tri­elle Revo­lu­tion“ soll Werk­zeuge zur Verskla­vung der Mensch­heit liefern

Die „Digi­ta­li­sie­rung“ ist ein weiterer inte­graler Bestand­teil dieser Bestre­bungen: Ziel ist es, durch künst­liche Intel­li­genz, Satel­li­ten­technik, Robotik, Drohnen und dem „Internet der Dinge“ den Menschen voll­kommen zu entmün­digen, zu über­wa­chen, zu gängeln, aber auch über­flüssig zu machen. Darin wird neben der „Ener­gie­wende“ und „Dekar­bo­ni­sie­rung“ ein weiterer wich­tiger Geschäfts­zweig in Zukunft für große Konzerne gesehen. Gleich­zeitig sollen diese Instru­mente die Werk­zeuge bereit­stellen, um die voll­kom­mene Verskla­vung der Mensch­heit umzu­setzen, die notwendig ist, um den neuen „Konzern­so­zia­lismus“ auf Schiene zu bringen.

Das propa­gan­dis­ti­sche Brech­eisen zur Umset­zung dieses Planes ist das Schüren von Ängsten vor nicht­exis­tenten Bedro­hungen wie des natür­li­chen Klima­wan­dels oder vor Pande­mien, oder auch vor künst­lich gene­rierten Bedro­hungen wie des Terrorismus.

Der neue Sozia­lismus wirbt mit alten Hüten

Gleich­zeitig zeichnet der Konzern­so­zia­lismus ein rosiges Bild der Zukunft der Mensch­heit, wo, wie könnte es anders sein, alle Menschen gleich sind, niemand mehr benach­tei­ligt wird, egal wie behin­dert oder beschränkt er oder sie ist. Dabei wird natür­lich verschwiegen, dass es um eine Nivel­lie­rung nach unten geht (Armut für Alle). Durch ein „over-protec­tion-Gehabe“ versucht der Staat sich zu recht­fer­tigen und Zwangs­maß­nahmen zu rechtfertigen.

In diesem Zusam­men­hang ist auch die erzwun­gene Massen­mi­gra­tion zu sehen, die eine welt­weite Einheits­rasse gene­rieren soll, was schon Richard Niko­laus Couden­hove Kall­ergi vor etwa 100 Jahren vorher­ge­sagt hat. Damit verbunden ist die Abschaf­fung des Natio­nal­staates und der Imple­men­tie­rung einer Welt­re­gie­rung, das heißt also, einer zentralen Tyrannei (Global Governance).

Der neue Sozia­lismus braucht den digi­talen Gulag

Umzu­setzen ist diese schöne neue Welt nur, indem man die gesamte Mensch­heit in ein virtu­elles, digi­tales Gefängnis sperrt:

Dazu muss die Bewe­gungs- und Meinungs­frei­heit jedes einzelnen einge­schränkt und kontrol­liert werden. Die Posi­tion jedes Einzelnen soll laufend in irgend­einem Computer gespei­chert werden (eine Art digi­tale Fußfessel).

Genauso soll die Meinung jedes Einzelnen durch die Kontrolle der sozialen Medien über­wacht werden. Jeder Einzelne hat sich gedank­lich in einem erlaubten Meinungs­kor­ridor zu bewegen. Abwei­chungen daraus sind verboten und werden geahndet.

Struk­tu­rell soll der Konfor­mismus und Kollek­ti­vismus durch die Zerstö­rung der tradi­tio­nellen Familie erreicht werden, da diese der Hort des Indi­vi­dua­lismus ist.

Der Mensch soll wieder in Wohn­silos gepfercht werden, wie im 19. Jahrhundert

Um die Kontrolle über jeden Einzelnen zu erleich­tern, soll die Stadt­flucht umge­kehrt werden und die Gesell­schaft wieder „urba­ni­siert“ werden. Ein Mittel dazu scheint lang­fristig das Verbot des Indi­vi­du­al­ver­kehrs zu sein. Leben kann man dann nur mehr entlang öffent­li­cher Verkehrslinien.

Das Symbol der Frei­heit und Hass­ob­jekt der Linken der PKW, soll elimi­niert werden

Ein Vorbote dieses Verbots ist das Verbot des Verbren­ners, das schon so gut wie ausge­macht ist. Ist einmal der Indi­vi­du­al­ver­kehr „elek­tri­fi­ziert“, so ist dieser über die zentrale Beschrän­kung der dazu zur Verfü­gung gestellten Energie ganz leicht zu dros­seln, bzw. zeit­weise über­haupt abzu­stellen, wenn wie jetzt im Winter kein Wind weht und auch die Solar­pa­neele keinen Strom liefern. Die Strom­zapf­säulen werden dazu einfach mit Sperr­zeiten ausge­stattet. Selbiges gilt für Privat­haus­halte, denen man einen „Smart­meter“ aufzwingen wird. Die Auto­kon­zerne, die die Rolle des „Nütz­li­chen Idioten“ in diesem Plan spielen, sollten sich gut über­legen, wohin der Weg für sie durch die Elek­tri­fi­zie­rung des PKWs führt. Höchst­wahr­schein­lich in den Abgrund!

Jegli­cher Konsum soll gesteuert und kontrol­liert werden!

Dazu gehört auch die Kontrolle der Konsum­ge­wohn­heiten jedes Einzelnen durch die Abschaf­fung des Bargeldes.

Insbe­son­dere bei der Ernäh­rung soll der zukünf­tige Mensch in die „rich­tigen“ Bahnen gelenkt werden: Die zukünf­tige Ernäh­rung soll eine vegane, also eine komplett durch­in­dus­tria­li­sierte sein. Die tradi­tio­nelle Land­wirt­schaft soll wegen ihres „CO2 ‑Fußab­drucks“ verschwinden. Bauern sollen durch Konzerne ersetzt werden.

Eigentum ist der neuen Aris­to­kratie vorbehalten

Eigentum ist in der schönen neuen Welt für die Masse der Sklaven unnötig, da es wieder nur Ungleich­heiten schafft. Eigentum soll nur einer erwählten Nomen­kla­tura, einer neuen Aris­to­kratie vorbe­halten werden, deren Haupt­auf­gabe die Kontrolle der Herde ist.

Die Wissen­schaft muss sich prostituieren

Die Wissen­schaft steht in dieser schönen neuen Welt ganz im Dienste der Herr­schenden: sie hat primär der Recht­fer­ti­gung der herr­schenden Ideo­logie, will heißen der herr­schenden Macht­ver­hält­nisse zu dienen, so wie sie jetzt schon die Recht­fer­ti­gung für den Klima­schwindel liefert.

Statt Demo­kratie, Meinungs­ma­ni­pu­la­tion durch NGOs

Demo­kratie wird auf „Bürger­be­tei­li­gungen“ redu­ziert, die von NGOs gesteuert werden. Diese NGOs, finan­ziert von „Phil­an­thropen“ wie Soros, über­nehmen die Rolle der Reli­gion in der Vergan­gen­heit. Sie bilden nur scheinbar einen Gegenpol zu der Regie­rung, indem sie sich der Ängste und Sorgen der Bevöl­ke­rung annehmen und auch im Kleinen kari­tativ tätig sind.

Die „Coro­na­pan­demie“ liefert jetzt den Vorwand um diesen ganzen Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess zu beschleunigen:

-Wir sollen unsere Bewe­gungen durch „contact-tracing“ öffent­lich machen (natür­lich unter Einhal­tung des „Daten­schutzes“!), wir sollen zwangs­weise unter­sucht und geimpft werden.

-Letz­teres lauft auf staat­lich orga­ni­sierte Körper­ver­let­zung, also auf Folter hinaus.

-Wir sollen nur mehr bargeldlos bezahlen wegen der angeb­li­chen Infek­ti­ons­ge­fahr durch die Geld­scheine und wir müssen im Lock­down im Internet einkaufen und so kleine Händler ruinieren.

-Private Kontakte sollen möglichst verun­mög­licht werden, so wie das eben in einem Gefängnis üblich ist.

-Jedes Schaf ist isoliert in seiner Koppel, so ist es für die Mäch­tigen dieser Welt das Beste.

Wir können nur indi­vi­duell entgegensteuern:

-Kein Contact-Tracing

-keine Teil­nahme an Massen­un­ter­su­chungen oder ‑impfungen

-mit Bargeld bezahlen

-wenn möglich, so wenig wie nötig online kaufen

-Spar­ver­mögen in Gold oder Immo­bi­lien anlegen (Achtung: Bargeld­be­sitz über 15.000 Euro ist defacto durch das Geld­wä­sche­ge­setz bereits verboten!)

-kein Elek­tro­auto, oder Hybrid­fahr­zeug kaufen

-normale Kontakte mit Verwandten und Freunden aufrecht halten

-Lassen Sie auch mal ihr Smart­phone zu Hause

-wehren Sie sich gegen die Instal­la­tion eines Smartmeters

-unter­lassen sie einfach alle Akti­vi­täten, bei denen der Staat oder irgend­welche Orga­ni­sa­tionen Infor­ma­tionen über Sie sammeln können.

-kleine Gewer­be­trei­bende durch Käufe unterstützen