Dr. Alfons Adam ist am 3. Mai von allem irdi­schen Leid erlöst worden. Nach mehr­wö­chiger Schwä­chung konnte er den Stra­pazen der Krank­heit und der Behand­lung nicht mehr standhalten.

Es fällt mir schwer, diese Zeilen zu schreiben, denn ich verliere mit Alfons nicht einfach nur einen tatkräf­tigen Mitstreiter und enga­gierten Akti­visten, sondern einen wahren Freund, Helfer und Tröster in den Bedräng­nissen des gesell­schafts­po­li­ti­schen Kampfes und persön­li­cher Probleme.

Dr. Alfons Adam wurde in Kärnten geboren und aufgrund seiner heraus­ra­genden schu­li­schen Leis­tungen bereits in jungen Jahren als Haus­lehrer in einen aris­to­kra­ti­schen Haus­halt berufen, wo er sich das Geld für das Jura-Studium verdiente. Nach der Zeit als Konzi­pient beim legen­dären Advo­katen-Doyen Dr. Michael Stern macht er sich als Rechts­an­walt selb­ständig, zuerst in Wien Innere Stadt, danach in Neuleng­bach. Obwohl er in allen recht­li­chen Mate­rien zu Hause war, erfolgte eine gewisse Spezia­li­sie­rung im inter­na­tio­nalen Grün­dungs- und Gesell­schafts­ver­trags­recht, im Medi­en­recht und später mehr und mehr in kompli­zierten, poli­tisch verbrämten Causen. Beispiels­weise sei hier nur das Enga­ge­ment für Hans Pret­ter­ebner erwähnt, mit dem er diesen durch so manche gefähr­liche Passage der „Lucona-Affäre“ schiffte.

Von Jugend an war er gesell­schafts­po­li­tisch im christ­lich-konser­va­tiven Lager enga­giert. Als Akti­vist im Rosen­kranz-Sühne­kreuzzug, dann zuneh­mend im Cartell­ver­band, in verschie­denen kirch­li­chen Einrich­tungen, schließ­lich im Wiener Akade­mi­ker­bund, dem er in den letzten Jahren als einer der aktivsten und verant­wor­tungs­vollsten Vorstands­mit­glieder ange­hörte. Sein wich­tigstes „poli­ti­sches Baby“ blieb aber über Jahr­zehnte die Orga­ni­sa­tion Pro Vita, mit der er sich, sehr effektiv und von vielen gehört und bewun­dert, für die Themen Fami­li­en­po­litik, Lebens­schutz („für das Recht auf Leben von der Empfängnis bis zum natür­liche Tod“) und die Stel­lung einer gedie­genen Glau­bens­grund­lage in der schu­li­schen und außer­schu­li­schen Ausbil­dung und Bildung einsetzte.

Alfons Adam war Gründer bzw. Mitbe­gründer von legen­dären Demons­tra­ti­ons­for­maten, wie dem „Marsch für die Familie“ oder dem Marsch „1683 am Kahlen­berg“, er war gern gese­hener Refe­rent, Podiums-Disku­tant und Experte zu den Themen „Meinungs­frei­heit“, „Massen­mi­gra­tion“ und „Islam“, inkl. der dazu­ge­hö­rigen Rechts­ma­te­rien. Gerade in den letzten Monaten ist er dies­be­züg­lich durch enga­gierte Teil­nahme an Pres­se­kon­fe­renzen hervor­ge­treten. Daneben setzte er sich im kirch­liche Bereich für die würdige, tradi­tio­nelle Form des Gottes­dienstes, für die Förde­rung des Pries­ter­nach­wuchses und ein glei­cher­maßen ernst­haftes wie fröh­li­ches Glau­bens­leben ein.

Zu seinen wich­tigsten Anliegen zählte auch inter­na­tio­nales poli­ti­sches und reli­giöses Enga­ge­ment, u.a. in der „Medug­orje-Bewe­gung“ und auf OSZE-Boden, wo er, beson­ders in den aller­letzten Jahren, an der Vernet­zung christ­li­cher, patrio­ti­scher bzw. konser­va­tiver Kräfte mitwirkte.

Alfons war aber mehr als ein erfolg­rei­cher Rechts­an­walt und ein enga­gierter Akti­vist und poli­ti­scher Funk­tionär. Er war ein herz­li­cher und wohl­wol­lender Freund im besten Sinn des Wortes, einer, der die Gemein­schaft ebenso liebte wie die Freuden, die uns der Schöpfer schenkt – gutes Essen und einen erle­senen Tropfen gemeinsam mit seinen Vertrauten, die Natur und die Liebe zu den Kindern und zu den Jungen, die er mit seinem Glauben und seinem Einsatz zutiefst beein­druckte und in vielen Fällen zu frucht­barem Enga­ge­ment ermutigte.

Dies ist wahr­schein­lich die wich­tigste Frucht seines nimmer­müden Einsatzes für das Recht, für den Glauben und für Gott: die zahl­rei­chen Schüler, „Jünger“ und Nach­folger, die er im Laufe der Jahr­zehnte um sich scharte, und deren künf­tiger Einsatz für eine gott­ge­fäl­lige, gerechte und liebe­volle Gemein­schafts­ord­nung ganz, ganz sicher von den bösen Mächten und Kräften nicht verhin­dert werden kann. Ganz im Gegen­teil: Alfons Adam hat zeit­le­bens eine gute Saat ausge­bracht, die viele gute Früchte hervor­bringen wird.

Ich danke ihm aus ganzem Herzen für sein Enga­ge­ment und seine Freund­schaft. Und ich danke dem lieben Gott, dass ich ihn kennen­lernen und mit ihm zusam­men­ar­beiten durfte.

Die feier­liche Einseg­nung und das hl. Requiem mit anschlie­ßender Beiset­zung finden in der Pfarr­kirche Stös­sing am Freitag, dem 21. Mai um 14.00 Uhr statt. Ab 11.30 Uhr wird Dr. Alfons Adam in der Kirche zur persön­li­chen Verab­schie­dung aufgebahrt.

Chris­tian Zeitz

Wiener Akademiker-Bund

Wissen­schaft­li­cher Direktor,

Institut für ange­wandte Poli­ti­sche Ökonomie