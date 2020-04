Die Schweizer Welt­woche berichtet kurz, aber mit beißendem Spott über die mit der Aktion gegen Dr. Thomas Binder befassten Aargauer Behörden:

„Der am Oster­samstag wegen seinen Kommen­taren zum «Corona-Hoax» verhaf­tete Wettinger Arzt Thomas Binder ist wieder frei. Die Verdachts­mo­mente lösten sich in Luft auf. Jetzt ist grosses Schweigen ange­sagt.“

Die in der Welt­woche ausschnitts­weise repro­du­zierte „Anord­nung“ (siehe obiges Beitrags­bild), mit der Dr. Binder in die Psych­ia­trie über­stellt wurde, bestä­tigt übri­gens unseren usprüng­li­chen Bericht vom 13.4., wegen dem wir von sog. „Fact-Checkern“ der Deut­schen Presse-Agentur GmbH (dpa), also einem medialen Mitbe­werber, ange­griffen wurden: unter „Anamnese“ ist in dieser „Anord­nung“ von „Wahn­vor­stel­lungen bezüg­lich COVID-19 Infek­tion“ als Über­stel­lungs­grund die Rede. Das ist natür­lich Behör­den­sprech für vage Verdachts­mo­mente, von denen am Schluss ganz offenbar nichts mehr über­blieb. Eine Stel­lung­nahme oder gar Entschul­di­gung der dpa zu deren unsub­stan­ti­ierten Angriffen gegen­über unserer Bericht­erstat­tung ist übri­gens trotz schrift­li­cher Auffor­de­rung bis heute nicht in der Redak­tion von UNSER MITTELEUROPA einge­troffen…