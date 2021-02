Dr. Norbert van Handel: Aufsperren und das sofort!

Ein Leser­brief von Dr. Norbert van Handel (Steinerkirchen/Traun) *)

Dass die Regie­rung Menschen­leben schützen will und muss, ist klar.

Dass die Regie­rung aber auch das Leben der Menschen schützen muss, sollte eben­falls klar sein.

Die Ster­be­zahlen in Öster­reich sind laut Statistik Austria 2020 im Vergleich zu 2019 um ca. 9 Prozent gestiegen.

Inwie­weit dies Corona betrifft, inwie­weit dies durch Corona und nicht nur mit Corona erfolgte, wird nicht ausgewiesen.

In jedem Fall ist jeder Tod von Menschen traurig und für die Fami­lien, die es betrifft, bedrückend.

Dennoch kann man deshalb nicht das Leben der Menschen, die Wirt­schaft, die sie aufge­baut haben, und den gesamten Staat zerstören. Das Volk macht das nicht mehr mit, Wirte, Geschäfts­in­haber, Arbeits­lose sind verzweifelt.

Auch früher gab es Epide­mien, wenn man an Kinder­läh­mung, Schar­lach, Masern Schaf­blat­tern, Röteln oder schwere Grip­pe­epi­de­mien denkt und die Todes­zahlen wurden dadurch trau­ri­ger­weise stark vergrößert.

Mit Mapnahmen wie Maske, Abstand, nächt­li­cher Ausgangs­sperre etc., die stark kontrol­liert werden müssen, gibt es keinen Grund Öster­reich zu ruinieren. Deshalb aufsperren und das sofort.

Wir sollten jetzt weniger auf andere Länder blicken, als mit Haus­ver­stand den Staat retten.

* * *

M7 – ein Mittel­eu­ropa der Sieben In der EU müssen endlich die kleinen christ­li­chen Länder gegen den großen links­li­be­ralen Main­stream auftreten.

Deshalb ist M7 – Mittel­eu­ropa der Sieben – eine Gruppe aus Visegrád-Staaten, Öster­reich, Kroa­tien und Slowe­nien in der EU so wichtig.

Wir werden mit allen Mitteln daran arbeiten müssen, dass dies auch Wirk­lich­keit wird, sonst sind wir lang­fristig auf der Verliererstraße.



*) Webseite des Gast­au­tors: norbert.vanhandel.at/