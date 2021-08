Die mysti­schen Bilder von Berg­wiesen, Wasser­fällen und tief­blauen Seen, die von den zerklüf­teten Gipfeln der Hohen Tatra über­ragt werden, sind beein­dru­ckend. Dieses bemer­kens­werte Aben­teuer­ge­biet war einer der vielen Stopps auf einem Road­trip durch Europa, und obwohl es den Titel des kleinsten Gebirgs­zuges der Erde trägt, ist es nach wie vor eines meiner liebsten Wander­ziele auf dem Konti­nent – und das will schon einiges heißen!







Doch der dichte Wald, der die Tatra auf der slowa­ki­schen Seite umgibt, schien wie eine Barriere gegen das Chaos zu wirken. Selbst die belieb­teren Ausflugs­ziele auf der slowa­ki­schen Seite der Hohen Tatra zogen weniger Besu­cher an. Gott sei Dank! Anstatt an einem dieser bekann­teren Orte zu über­nachten, fuhr ich weiter in die Wildnis und parkte mein Auto in Nová Lesná, einem male­ri­schen Berg­dorf. Nachdem ich mich in meiner gemüt­li­chen Pension einge­richtet hatte, ging ich 400 m weit, um den Fahr­plan der elek­tri­schen Stra­ßen­bahn zu über­prüfen, und begann mit der Planung der Wande­rungen, die ich in den nächsten Tagen unter­nehmen wollte.

Erster Tag: Rund­wan­de­rung von Mlynická Dolina nach Furkotská Dolina und Štrbské Pleso





Štrbské Pleso im May 2020 · Bild­quelle: TASR

Für meine erste Wande­rung in der Hohen Tatra entschied ich mich für die Rund­wan­de­rung von Mlynická Dolina nach Furkotská Dolina, und ich wurde nicht enttäuscht. Die 16,5 km lange Wande­rung schlän­gelt sich durch das mythisch anmu­tende Mlynická-Tal, in dem das Grün einen schönen Kontrast zu den zerklüf­teten, stei­nigen Gipfeln und Fels­blö­cken bildet. Als ich weiter­ging, kam ich am Skok-Wasser­fall und an einer Reihe von Berg­seen vorbei. Bei Kilo­meter 6,9 begann das Herz wirk­lich zu schlagen, als die Serpen­tinen an einem steilen Fels­hang entlang­führten. Der körper­lich anstren­gende Abschnitt führte zum Capie Tarn, einem herr­li­chen See, der von den Gipfeln Štrbsky und Hrubý flan­kiert wird. Hier legte ich eine Pause ein, denn ich hatte gelesen, dass der Weg ab hier an Inten­sität zunimmt. Und was ich gelesen hatte, war nicht falsch!





Mlynická Dolina · Bild­quelle: 10Adventures.com

Das adre­na­linge­la­dene Aben­teuer ging weiter mit Wandern und Klet­tern auf einen Pass mit einem Ketten­ab­schnitt, der über einen stei­nigen Felsen in Rich­tung Bystrá Lávka-Grat führte.

Leider gab es in der Nähe der Ketten einen steilen, verschneiten Abschnitt, so dass dieser Teil etwas rutschig war. Danach führte der Weg im Zick­zack steil in das andere Tal, wo ich auf weitere kleine Seen stieß: Vyšné und Nižné Wahlen­ber­govo. Diese Wande­rung war eine perfekte Einfüh­rung in die Natur­wunder, die die Hohe Tatra bedecken!

Mein Drang, mehr von der Hohen Tatra zu erkunden, verdrängte jedes Gefühl der Müdig­keit und führte mich nach Štrbské Pleso. Der gemüt­liche 2,2 km lange Spazier­gang um das male­ri­sche, glit­zernde Gewässer war die ideale Art und Weise, um nach einem herz­zer­rei­ßenden Aben­teuer abzu­schalten! Zuge­ge­be­ner­maßen war dies ein eher touris­tisch geprägter Ort, aber es war leicht genug, die Menschen­massen auszu­blenden, wenn man sich auf die male­ri­schen Bilder des Sees konzentrierte.

Zweiter Tag: Wande­rung zum Zelené Pleso





Zelené Pleso · Bildque lle: 10Adventures.com)

Bin ich verrückt, weil ich eine 20,2 km lange Wande­rung auf mich nehme, nachdem ich am Vortag 16,5 km gewan­dert war? Zum Glück konnte ich mit der Seil­bahn hoch­fahren, was mir einige Wander­ki­lo­meter ersparte. Und die Land­schaft, die sich auf der Zelené-Pleso-Wande­rung vor mir entfal­tete, wirkte wie eine Montage aus einem epischen Aben­teu­er­film und ließ mich meine müden Glieder vergessen. Nach dem Ausstieg aus der Seil­bahn schlän­gelte ich mich zu Fuß weiter den Berg hinauf, mit steilen Serpen­tinen, gefolgt von einem Ketten­ab­schnitt, der sich durch eine Schlucht zieht. Die Aussicht auf den Zelené Pleso (Grüner See) war berau­schend. Nachdem ich durch ein unglaub­lich reiz­volles Tal gewan­dert war, erreichte ich schließ­lich den schim­mernden See, wo ich mich entspannt zurück­lehnte und ein preis­wertes Bier­chen trank (nur 1,40 €!). Die Berg­hütte Zelené Pleso am See, die von hohen Gipfeln umgeben ist, hebt nicht nur die ohnehin schon beein­dru­ckende Natur­ku­lisse hervor, sondern bietet auch ein Bier an. Ein beein­dru­ckender Ausflug also!

Nachdem ich mein Bier getrunken hatte, ging ich weiter durch einen alten Kiefern­wald, bevor ich wieder am Ausgangs­punkt der Wande­rung ankam. Wie alle Wander­wege in der Hohen Tatra war auch dieser sehr einfach zu begehen. Ich brauchte nur einen Blick auf meine Karte zu werfen und den Markie­rungen entlang des Weges zu folgen. Nebenbei bemerkt: Das Ticket für eine einfache Fahrt mit der Seil­bahn kostet 21 €, aber man erhält 2 € zurück, wenn man die Ticket­karte oben zurückgibt.

Dritter Tag: Der Berg Rysy





Wande­rung auf den Berg Rysy · Bild­quelle: 10Adventures.com

Die Wande­rung auf den Berg Rysy ist defi­nitiv die anspruchs­vollste Wande­rung, die ich in der Tatra unter­nommen habe, aber da es sich um den höchsten Gipfel in der Region handelt, den man ohne Führer errei­chen kann, war es schwer, diese Wande­rung abzu­lehnen (trotz meiner müden Beine!). Dieser Gipfel ist auch der höchste in Polen und der siebt­höchste in der Slowakei, und er ist von beiden Ländern aus zugäng­lich, was dazu führt, dass viele begeis­terte Wanderer diesen epischen Aufstieg in Angriff nehmen. Man hat auch die Wahl, ob man von Popradské Pleso oder Štrbské Pleso aus startet. Ich bin von Popradské Pleso aus gestartet, weil es knie­scho­nender und etwas kürzer ist als der andere Ausgangs­punkt. Der Weg – der blaue Pfad – führte mich zunächst in einen herr­li­chen Wald, der von Reihen von Gipfeln umgeben war! Kurz darauf tauchte ich in einen weiteren Wald ein, der mir zauber­hafte Ausblicke auf das Mengu­sovka-Tal eröff­nete, das von einer Reihe von Bergen umgeben ist, von denen einer der furcht­erre­gende Berg Rysy ist. Weitere 30 oder 40 Minuten vergingen, bis ich zu einer Kreu­zung mit dem roten Weg kam. Hier nahm die Inten­sität enorm zu. Nach einer Reihe von Serpen­tinen, die in ein wunder­schönes Tal führten, kam ich an zwei schönen Tümpeln vorbei und versuchte, mich auf deren Schön­heit zu konzen­trieren und nicht auf die trotz des sommer­li­chen Wetters rutschigen und verschneiten Bedingungen.

Der nächste Teil war für mich die größte mentale Heraus­for­de­rung, da ich leichte Angst vor dem Ausge­setzt­sein habe. Der Weg an kleinen Seen vorbei führte zu einer Berg­wand, an der ich mit Ketten hoch­ge­zogen werden musste. Der Aufstieg war nicht allzu schwierig, aber der Abstieg war aufgrund der rutschigen Verhält­nisse jedoch schwieriger.





Das schöne Wetter lockte an diesem Wochen­ende viele Touristen auf den Rysy-Gipfel in der Hohen Tatra · Bild­quelle: TASR

Als ich die Hütte unter dem Rysy-Berg erreichte, war ich versucht, umzu­drehen, um den Aufstieg zum Gipfel zu vermeiden, denn er sah einschüch­ternd aus. Aber ich hatte Glück und schloss mich einer polni­schen Studen­ten­gruppe an, die von einem Führer begleitet wurde. Es war schön, der Gruppe zu folgen, denn so konnte ich beob­achten, wie sie klet­terten, kraxelten und wanderten.







Der Weg schien zufällig zu sein, aber andere Wanderer wussten auf den letzten Abschnitten, wohin sie gehen mussten. Auf dem Gipfel machte ich ein Selfie mit einem erschro­ckenen Gesichts­aus­druck (und machte mich auf den Abstieg gefasst). Ich musste auf Händen und Füßen zur Hütte rutschen, aber die momen­tane Angst, gepaart mit den Adre­na­lin­schüben, erzeugte ein Hoch­ge­fühl, das noch Tage nach der Wande­rung anhielt. Die unwirk­li­chen Aussichten gepaart mit den Ketten, Klet­ter­pas­sagen und Serpen­tinen machten die Wande­rung zu einem unver­gess­li­chen Erlebnis!

Nach drei Tagen unglaub­li­cher Wande­rungen beschloss ich, eine Pause einzu­legen und mich zu erholen, bevor ich weitere Wande­rungen in der Hohen Tatra unter­nahm. Ich kann diese Gegend nicht genug empfehlen, wenn es um unver­gess­liche, aben­teu­er­liche Wande­rungen in Europa geht.

Mins Lukas Savela ist Team­mit­glied bei 10Adventures Tours und hilft Menschen dabei, die schönsten Orte der Welt zu entdecken.