Von Paul Tormenen

Inmitten der Coro­na­virus-Pandemie blieben gewisse Infor­ma­tionen fast unbe­merkt: Die verschie­denen euro­päi­schen Regie­rungen gaben am 24. März grünes Licht, um den Beitritts­pro­zess Alba­niens und Nord­ma­ze­do­niens zur Euro­päi­schen Union wieder in Gang zu bringen. Das Veto, das Frank­reich gegen diese Kandi­da­turen bisher einge­legt hatte, wurde von Präsi­dent Macron aufge­hoben, obwohl er dafür nur geringe Zuge­ständ­nisse erhalten hatte. Diese mögliche Erwei­te­rung der Euro­päi­schen Union bringt jedoch mehrere Probleme mit sich, die offenbar weit­ge­hend über­sehen wurden.

Wir widmen diesem Thema zwei Artikel, von denen der erste die Geschichte des Beitritts­pro­zesses Alba­niens zur Euro­päi­schen Union nach­zeichnet und der zweite drei Haupt­themen im Zusam­men­hang mit der Entschei­dung der Euro­päi­schen Union beschreibt.

Bei der konti­nu­ier­li­chen Erwei­te­rung der Euro­päi­schen Union auf neue Länder verdient der Fall Alba­nien beson­dere Aufmerk­sam­keit. Die Wieder­auf­nahme des Beitritts­pro­zesses dieses Landes zur Euro­päi­schen Union ist de facto ein Glücks­spiel, das sehr gefähr­liche Folgen nach sich ziehen kann.

Alba­niens Kandi­datur für die Euro­päi­sche Union

Alba­nien bean­tragte zunächst 2009 den Beitritt zur Euro­päi­schen Union (1). Seit diesem Schritt wurden mehrere Phasen des Beitritts­pro­zesses durch­laufen.

Während der Wahl­kam­pagne der Abge­ord­neten im Mai 2019 erklärte die Vorsit­zende der Liste „La Répu­blique En Marche!“ (LREM), Nathalie Loiseau, dass sie die Erwei­te­rung der Euro­päi­schen Union auf Alba­nien und Nord­ma­ze­do­nien blockieren werde. Sie machte dies zu einem ihrer Kampa­gnen­ar­gu­mente (2) und mokierte sich über den Repu­bli­kaner Laurent Wauquiez, der seine Posi­tion gegen­über zwei anderen Erwei­te­rungs­kan­di­daten, Serbien und Monte­negro, eben geän­dert hatte: „Er glaubt wohl, dass die Leute kein Erin­ne­rungs­ver­mögen haben.“ (3)

Das fran­zö­si­sche Veto

In Über­ein­stim­mung mit dieser Posi­tion haben vier Länder, darunter Frank­reich, bei einem Treffen der Außen­mi­nister in Luxem­burg am 15. Oktober 2019 ihr Veto gegen die Aufnahme von Verhand­lungen über den Beitritt Alba­niens und Nord­ma­ze­do­niens zur Euro­päi­schen Union einge­legt (4).

Der fran­zö­si­sche Präsi­dent Emma­nuel Macron erklärte dem Euro­päi­schen Rat die Gründe für seine Ableh­nung des Beitritts Alba­niens zur Euro­päi­schen Union folgen­der­maßen:

„Wie soll ich meinen Mitbür­gern erklären, dass Alba­nien das Land ist, dessen Bürger am zweit­meisten Asyl in Frank­reich bean­tragen, aber dass dort alles so gut läuft, dass wir Verhand­lungen aufnehmen werden, um Alba­nien in die Euro­päi­sche Union bringen? Wenn ich nicht weiß, wie ich es den Leuten erklären soll, habe ich damit ein Problem.“ (5).

Fünf Monate später führte die Ände­rung bestimmter Bedin­gungen für den Beitritt Alba­niens und Nord­ma­ze­do­niens zur EU seitens der Euro­päi­schen Kommis­sion zum Aufwei­chen der ableh­nenden Haltung Frank­reichs und anderer Länder, die ihr Veto einge­legt hatten. Am 24. März 2020 beschlossen Vertreter der verschie­denen euro­päi­schen Länder einstimmig, Verhand­lungen über den Beitritt dieser beiden Länder zur Euro­päi­schen Union aufzu­nehmen (6).

Die jüngste Umkeh­rung der fran­zö­si­schen Regie­rung zeigt, dass offenbar alle von der Liste „La Répu­blique En Marche!“ der Meinung sind, dass die Fran­zosen kein Erin­ne­rungs­ver­mögen haben.

Die Gründe für die Trend­wende

Das Abkommen, das den Neustart des Beitritts­pro­zesses Alba­niens zur EU ermög­licht, defi­niert mehrere von seiner Regie­rung zu ergrei­fende Maßnahmen (7). Diese basieren insbe­son­dere auf einem Bericht der Euro­päi­schen Kommis­sion vom Mai 2019, der eine Aktua­li­sie­rung der im Land durch­ge­führten Reformen enthält und deren Vertie­fung fordert (8). Diese Reformen betreffen unter anderem die trans­pa­rente Finan­zie­rung des poli­ti­schen Lebens, die Reform des Justiz­sys­tems und den Aufbau spezia­li­sierter Struk­turen zur Bekämp­fung von Korrup­tion und orga­ni­sierter Krimi­na­lität.

Das Beitritts­ver­fahren beinhaltet auch neue Bedin­gungen wie die Umkehr­bar­keit und die Möglich­keit, die Verhand­lungen mit einem Bewer­ber­land einzu­stellen. Wie wir jedoch sehen werden, mini­mieren diese wenigen Zuge­ständ­nisse bestimmte Aspekte dieser mögli­chen weiteren Erwei­te­rung der Euro­päi­schen Union.

Ein unglück­li­cher Präze­denz­fall

Alba­niens EU-Beitritts­pro­zess wurde daher dank einiger Zuge­ständ­nisse an jene Länder wieder­be­lebt, die sich bisher gegen einen Beitritt ausge­spro­chen hatten. In diesem Kontext ist es nütz­lich, an die Fähig­keit der Nomen­kla­tura der euro­päi­schen Insti­tu­tionen zu erin­nern, bestimmte Reali­täten einfach zu igno­rieren, um neue Länder für die glän­zende Zukunft des großen Marktes zu gewinnen.

Im Jahr 2001 begrüßte die Euro­päi­sche Union die „bewun­derns­werten und bemer­kens­werten“ Bemü­hungen der grie­chi­schen Regie­rung in Haus­halts­fragen, die es diesem Land ermög­lichten, der Euro­zone beizu­treten. In ihrem Bestreben, die EU zu vergrö­ßern, igno­rierten die euro­päi­schen Insti­tu­tionen die Tatsache, dass die Konten der öffent­li­chen Finanz Grie­chen­lands frisiert wurden, insbe­son­dere durch die Handels­bank Goldman Sachs (9). Einige Jahre später wurden diese Unter­schleife endlich enttarnt, als das Land kurz vor dem Bank­rott stand. Die grie­chi­sche Regie­rung wurde darauf veran­lasst, die Euro­päi­sche Zentral­bank um Finan­zie­rung zu bitten, um einen Zahlungs­aus­fall zu vermeiden.

Auf welches Niveau werden die euro­päi­schen Büro­kraten die Latte für den Beitritt Alba­niens zur Euro­päi­schen Union legen? Einige kontext­be­zo­gene Elemente können dazu dienen, um das Ausmaß der Probleme zu messen. Sie werden Gegen­stand eines zweiten Arti­kels zu diesem Thema sein.

Dieser Artikel erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei Euro­Li­bertés: eurolibertes.com/geopolitique/elargissement-de-lunion-europeenne-fuite-continue‑1/