„Europa hat keine Ahnung, womit es es zu tun hat“

Von Loretta Tóth



- 2021 wird voraus­sicht­lich ein Jahr des Über­gangs zwischen Notstand und „unge­wisser neuer Norma­lität“ sein

- so behauptet es zumin­dest die Grenz- und Küsten­schutz­agentur der Euro­päi­schen Union Frontex, die in ihrer kürz­lich veröf­fent­lichten Risi­ko­ana­lyse für dieses Jahr die Auswir­kungen der durch die Coro­na­virus-Epidemie verur­sachten globalen Trends aufzu­zeigen versuchte, und zwar in Bezug auf die Migra­tion. Dem Bericht zufolge wurden im vergan­genen Jahr 120.000 ille­gale Grenz­über­tritte an den Außen­grenzen der Euro­päi­schen Union regis­triert, die nied­rigste Zahl seit 2013. Der expo­nen­ti­elle Anstieg der Zahl der ille­galen Einwan­derer, die bis 2019 in den EU-Mitglied­staaten ankommen, lässt laut Frontex jedoch vermuten,

dass ohne die Pandemie sich der Migra­ti­ons­druck auf dem Konti­nent im vergan­genen Jahr an den Außen­grenzen erhöht hätte.

Die Zahlen und Statis­tiken, die einen Rück­gang der ille­galen Grenz­über­tritte zeigen, können daher nur im Zusam­men­hang mit der Pandemie inter­pre­tiert werden, da sonst die globale Verlang­sa­mung der Migra­ti­ons­ströme zu falschen Schluss­fol­ge­rungen führen könnte.

Die Risi­ko­ana­lyse von Frontex hat auch gezeigt, dass sich die Welt­wirt­schaft zwar verlang­samt hat, die Schlep­per­netz­werke aber weiter gewachsen sind: Der Agentur sind fast 9.000 neue Schlepper bekannt, ein Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zu 2019, und ein „Neben­ef­fekt“ der Pandemie ist, dass Impf­aus­weise und Impf­stoffe, die auf den Schwarz­markt geschmug­gelt wurden, nun als gefälschte Doku­mente im Angebot sind.

Laut der Agentur für Grenz- und Küsten­schutz wird dieses Phänomen „bei uns bleiben“, solange es eine Nach­frage nach Coro­na­virus-Impf­stoffen gibt.

Der Bericht sagte auch, dass der Migra­ti­ons­druck entlang der östli­chen Mittel­meer­route, auf dem west­li­chen Balkan und „in gewissem Maße an den Land­grenzen Osteu­ropas“ hoch bleibt. Unter Beru­fung auf Schät­zungen der Welt­bank berich­tete Frontex, dass die Pandemie schät­zungs­weise zwischen 88 Millionen und 115 Millionen Menschen hinter­lassen hat, die von extremer Armut betroffen sind oder bald betroffen sein werden. Eine beträcht­liche Anzahl von Migranten inter­es­siert sich für euro­päi­sche Ziele, während viele Teile Afrikas in Zukunft eine schwere Wirt­schafts­krise als Folge der Corona-Epidemie erleben könnten. Frontex inter­pre­tiert die Bevöl­ke­rungs­zahlen im Zusam­men­hang mit diesen Trends: 1,1 Milli­arden Menschen leben heute allein in Afrika südlich der Sahara.

Der unga­ri­sche Sicher­heits­ex­perte György Nógrádi wies darauf hin, dass es wichtig ist zu wissen, dass nur 2,5 Prozent der Bevöl­ke­rung auf dem schwarzen Konti­nent gegen das Virus geimpft sind.

- Es ist auch eine Tatsache, dass Migranten weiterhin über ille­gale Routen aus Afrika in die EU kommen. Daraus folgt, dass Europa keine Ahnung hat, womit es es zu tun hat

- erklärte der Experte für Sicher­heits­po­litik. Laut György Nógrádi kommt Libyen in dieser Hinsicht eine Schlüs­sel­rolle zu. Wie der ehema­lige Diktator des Landes, Moammer al-Qaddafi, der 2011 gestürzt und ermordet wurde, einmal sagte: „Wenn ich getötet werde, werden Migranten nach Europa strömen. Das Leben hat seine Worte bewiesen. – Am 24. Dezember werden in dem nord­afri­ka­ni­schen Land Präsi­dent­schafts- und Parla­ments­wahlen abge­halten, doch bisher gab es keine Fort­schritte bei der Lösung des Macht­va­kuums zwischen General Halifa Haftar, der den Süden und Osten Libyens kontrol­liert, und der Einheits­re­gie­rung (offi­ziell Government of National Accord, GNA), die Tripolis kontrol­liert, da die Groß­mächte hinter den gegne­ri­schen Seiten versu­chen, ihre eigenen Inter­essen durchzusetzen.

Während die Macht­ver­hält­nisse in Libyen unge­löst bleiben, ist die Euro­päi­sche Union dem Migra­ti­ons­druck aus Afrika auf dem alten Konti­nent nahezu schutzlos ausgeliefert

- erklärte der Experte für Sicherheitspolitik.

Er fügte hinzu, dass in Bezug auf den Migra­ti­ons­druck auf Europa aus afri­ka­ni­schen Ländern zu beachten sei, dass die Bevöl­ke­rung des schwarzen Konti­nents seit Jahr­zehnten, ja sogar Jahr­hun­derten stabil geblieben sei. Das bedeutet, dass es in jeder Familie acht bis zehn Kinder gab und gibt, von denen aber im Durch­schnitt zwei das Erwach­se­nen­alter erreicht haben, was sich aber durch die Gesund­heits­re­formen stark verän­dert hat.

- Die größte Bevöl­ke­rungs­ex­plo­sion ist eindeutig im west­afri­ka­ni­schen Niger zu verzeichnen, wo sich die Bevöl­ke­rung seit den 1960er Jahren um das 70-fache erhöht hat

- wies György Nógrádi auf die Ursa­chen der Bevöl­ke­rungs­ab­wan­de­rung in afri­ka­ni­schen Ländern hin.

Quelle: Magyar Nemzet