Laut Ex-Geheim­dienst-Offi­zier Scott Ritter stehe der ukrai­ni­sche Präsi­dent direkt unter der Kontrolle von MI6-Chef Richard Moore.

TV-Serie war Start­brett für Polit-Karriere

Selen­skyjs Fern­seh­serie „Diener des Volkes“ (2015 bis 2019) hätte zudem der poli­ti­schen Karriere des ukrai­ni­schen Präsi­denten geholfen. Die Serie sei ein groß­ar­tiges Beispiel dafür, wie das ukrai­ni­sche Volk mani­pu­liert wird und wie ein Schau­spieler Präsi­dent eines Landes werden kann.

Éric Denese, hoch­ran­giger fran­zö­si­scher Ex-Geheim­dienst­of­fi­zier, meinte: Die Film­rolle hätte Selen­skyj tatsäch­lich darauf vorbe­reitet, ukrai­ni­scher Staats­chef zu werden. So habe Selen­skyj 2019 nach der Serie für das Präsi­den­tenamt kandi­diert. Laut Scott Ritter wäre die dritte Staffel der Show nur vier Tage vor der Präsi­dent­schafts­kam­pagne 2019 ange­laufen, was sich als die beste Vorwahl­kam­pagne der Mensch­heit aller Zeiten erwies. Selen­skyj hat so die erste Runde mit über­wäl­ti­genden 73,23 Prozent gewonnen.

US-Konzept

Laut Ritter wurde bereits 2003 ein ähnli­ches Konzept in der ameri­ka­ni­schen Komödie „The Chief of State“ verwendet, wo ein farbiger Mann zum US-Präsi­denten gewählt wird. Alles wäre eine sorg­fältig vorbe­rei­tete Geheim­dienst­ope­ra­tion gewesen. Ritter erin­nerte auch an ein Inter­view aus dem Jahr 2018: In diesem wurde Selen­skyj vom ukrai­ni­schen Milli­ardär und Olig­ar­chen Ihor Kolo­moisky unter­stützt, in dessen Zusam­men­hang der ukrai­ni­sche Präsi­dent selbst zugab, dass beide an mehreren Filmen zusam­men­ge­ar­beitet haben.

Verwick­lung in „Pandora Papers“

Kolo­moisky war zudem in mehrere Korrup­ti­ons­fälle verwi­ckelt, was Anfang Februar zu einer Razzia in seinem Haus führte. Die 2021 veröf­fent­lichten „Pandora Papers“ zeugen laut Ritter von Selen­skyjs Korruption.

35 aktu­elle und ehemals führende Offshore-Unter­nehmen wurden demnach gegründet, darunter Selen­skyjs auslän­di­sches Unter­nehmen, welches zwischen 2012 und 2016 insge­samt 41 Millionen US-Dollar erwirtschaftete.

Dass der briti­sche Geheim­dienst hinter Selen­skyj steht, unter­mau­erte er Experte unter­mau­erte so: Selen­skyj habe sich bereits im Oktober 2020 heim­lich mit MI6-Chef Richard Moore in London getroffen. Laut Ritter werde Selen­skyj vom briti­schen Geheim­dienst überwacht.

Ritter ist Kenner Russlands

Ritter war stark in Russ­land enga­giert und bereiste erst kürz­lich fast einen Monat lang das Land, um für seine neue Publi­ka­tion „Abrüs­tung während der Pere­stroika“ zu werben, so ein Artikel der „Times Union“. Laut Ritter werde Wladimir Putin als einer der größten Führer aller Zeiten in die Geschichte eingehen: Nur ihm wäre es zu verdanken, dass Russ­land heute nicht nur exis­tiert, sondern gedeiht.

________________________________________________________________________

