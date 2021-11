Die, ausschließ­lich aus sozia­lis­ti­schen Minis­tern bestehende däni­sche Regie­rung unter Mette Frede­riksen gilt wohl dieser Tage als leuch­tendstes euro­päi­sches Beispiel der umfas­senden medialen Mani­pu­la­tion der Massen, das Corona Virus betreffend.

Ganze acht Wochen lang währte die Frei­heit von Corona Maßnahmen in Däne­mark. Das in Europa hoch­ge­ju­belte Vorzei­ge­land muss nun trotz einer beinahe 76-prozen­tigen Durch­imp­fungs­rate zähne­knir­schend zurück­ru­dern. Ein Aha-Moment also für all Dieje­nigen die ihren Haus­ver­stand noch in keiner Impf­straße abge­geben haben.

Hieß es doch für alle, die sich noch erin­nern zu Beginn der Pandemie mit Aussicht auf eine rasche Entwick­lung einer Impfung, dass eine Herdenim­mu­nität von 70% reichen würde um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Später jedoch im Verlaufe dieses Jahres schnellte dies dann ganz plötz­lich auf die völlig illu­so­ri­sche Zahl von 90%. Acht Wochen also währte die „däni­sche Frei­heit“ nun ist auch sie Geschichte. Ob das nicht von der Pharma-Lobby so geplant war, um Nicht­dänen in die Nadel zu treiben? So unter dem Motto: Seht, her wenn ihr euch auch alle brav impfen läßt, ist der Spuk dann bei euch , wie jetzt schon in Däner­mark vorbei

G3 trotz zeit­wei­liger Impf­quote von 85,85%

Wie überall in Europa steigen nun auch in Däne­mark mit seinen 76% Geimpfter die Inzi­denz­zahlen rapide.

Von der vorletzten zur vergan­genen Woche stieg die Zahl von regis­trierten Infek­tionen um 139 Prozent. Die aktu­elle 7‑Tage-Inzi­denz liegt in Däne­mark mit 199 pro 100.000 Einwoh­nern unan­ge­fochten an der Spitze der skan­di­na­vi­schen Länder und ist höher als in Deutsch­land. Im Umkreis von Kopen­hagen werden Inzi­denzen von über 600 gemeldet.

Noch ziert man sich ein wenig mit der Wieder­ein­füh­rung von 3G in Däne­mark, dies wird wohl zwei­fellos an den, am 16. November statt­fin­denden Kommu­nal­wahlen, liegen. Was aller­dings von Seiten der Politik bereits laut­stark „über­legt“ wird, ist dann aber auch „schwupp­di­wupp“, selbst­re­dend mit Zahlen und Statis­tiken begründet, im Hand­um­drehen umgesetzt.

So nun über­legen wir mal kurz, in Öster­reich beispiels­weise sind die Anste­ckungs­zahlen höher als in Covid-Zeiten als es noch keine Impfung gab. Fünfzig Prozent der Kran­ken­haus­pa­ti­enten mit Covid, in den Bundes­län­dern Salz­burg und Ober­ös­ter­reich, sind Geimpfte.

Argu­ment der euro­pa­weit Regie­renden und sich gegen­seitig „Argu­men­ta­ti­ons­ko­pie­renden“, die Impfungen seien schon zu lange zurück liegend, es braucht den „Booster“ – die Pharma jubelt.

Jetzt soll das „geboos­tert“ werden, was zwei Mal versagte

Nun, was wollen wir jetzt aber „boosten“, das 2‑malig bereits versagt hat. Es wird auch da ganz sicher bald eine Lösung geben. Die Pharma-Indus­trie möge sich doch auf Zuruf der um das Wohl­ergehen des Volkes eifrigst bemühten Regie­renden beeilen, ein Medi­ka­ment zu entwi­ckeln, dass man dann ganz problemlos jeden Tag zum Früh­stück oral zu sich nehmen könne. Selbst­re­dend um Niemanden und schon gleich gar nicht die (zur Zeit boomende) Wirt­schaft, zu gefährden!