Von Dr. Gerhard Papke

Wer sich als Deut­scher auch nur ein wenig mit der eigenen Geschichte auskennt, dürfte wissen, was alle Euro­päer und gerade wir Deut­schen dem frei­heits­lie­benden unga­ri­schen Volk zu verdanken haben. Wer nach Buda­pest kommt, ist über­wäl­tigt von der Schön­heit einer Stadt, deren kultu­reller Reichtum durch die großen Tradi­tionen Europas geprägt ist.

Aber wer in deut­schen Medien Berichte über Ungarn liest, bekommt häufig den Eindruck vermit­telt, als müsse dieses „arme“ Land drin­gend von außen wieder auf den „rich­tigen“ Weg zurück­ge­führt werden. Das demo­kra­ti­sche Recht der unga­ri­schen Bürger, in souve­räner Selbst­be­stim­mung über die Politik ihres Landes und ihre eigene Regie­rung zu entscheiden, spielt dabei eher keine Rolle.

Selbst­ge­fäl­liges Gefühl kultu­reller Überlegenheit

Der erho­bene Zeige­finger und das selbst­ge­fäl­lige Gefühl kultu­reller Über­le­gen­heit waren immer schon ein gefähr­li­ches Element deut­scher Außen­po­litik. Leider muss man fest­stellen, dass die im 19. Jahr­hun­dert vom Lyriker Emanuel Geibel geprägte und von Kaiser Wilhelm II. perver­tierte Botschaft, „am deut­schen Wesen soll die Welt genesen“, selbst gegen­über euro­päi­schen Völkern offenbar immer noch in Mode ist.

Ein aktu­elles Beispiel gefällig? Gerade in dieser Woche hat der Inten­dant der Deut­schen Welle ange­kün­digt, sein Sender werde künftig Beiträge in unga­ri­scher Sprache senden, um die angeb­lich „in den unga­ri­schen Medien weniger disku­tierten Themen wie Menschen­rechte, Minder­hei­ten­rechte und LGBTQ-Themen zu behan­deln“. Wie bitte? Ein aus staat­li­chen Zwangs­ge­bühren finan­zierter deut­scher Sender fühlt sich berufen, dem unga­ri­schen Volk die Sicht der Dinge zu vermit­teln, die er für richtig hält? Nein, Ungarn braucht bestimmt keinen Nach­hil­fe­un­ter­richt durch deut­schen Staatsfunk.

Stellen wir uns einmal vor, etwa die BBC würde verkünden, in Zukunft in deut­scher Sprache Beiträge über „Menschen- und Minder­hei­ten­rechte“ zu senden, weil diese in den deut­schen Medien ihrer Meinung nach zu wenig disku­tiert würden. Was würden wir Deut­schen wohl dazu sagen?

Die Themen, die die DW genannt hat, lassen übri­gens erahnen, dass damit konkrete Ziele verbunden sind. Denn einem Teil der deut­schen Parteien passt einfach die ganze Rich­tung der unga­ri­schen Politik nicht. Die große Mehr­heit der Ungarn will keine unkon­trol­lierte Massen­zu­wan­de­rung, bekennt sich zu ihrer christ­li­chen Iden­tität und zur Bedeu­tung der tradi­tio­nellen Familie. Das verur­sacht der poli­ti­schen Linken in Deutsch­land und West­eu­ropa gera­dezu Schüttelfrost.

Fehlender Respekt gegen­über einer souve­ränen euro­päi­schen Kulturnation

Nein, niemand ist gezwungen, die Über­zeu­gungen des unga­ri­schen Volkes oder gar die Politik ihrer Regie­rung zu teilen. Aber es wäre ein Gebot des Respekts gegen­über einer souve­ränen euro­päi­schen Kultur­na­tion wie der unga­ri­schen, ihre Werte zu tolerieren.

Übri­gens sollte niemand glauben, dass die Anti-Ungarn-Kampagne in Deutsch­land die tatsäch­liche Haltung der deut­schen Bevöl­ke­rung wieder­gibt. Darauf deutet auch die bemer­kens­wert posi­tive Reso­nanz hin, die pro-unga­ri­sche State­ments des Autors regel­mäßig im Kurz­nach­rich­ten­dienst Twitter erzielen.

So wurde die kürz­liche Präzi­sie­rung in der Unga­ri­schen Verfas­sung, „dass die Mutter eine Frau ist und der Vater ein Mann“, zwar in deut­schen Medien als „Diskri­mi­nie­rung sexu­eller Minder­heiten“ gerügt. Bei „Twitter“ aber wurde die anders­lau­tende Bewer­tung („Eine Werte­ent­schei­dung, die zu respek­tieren ist“), mehr als 250.000 (!) Mal aufge­rufen und von vielen ausdrück­lich unterstützt.

Eine Antwort bei Twitter, gerichtet an Ungarn, lautete: „Millionen Deut­sche zählen auf Euch und stehen Euch bei!“ Solche Stimmen gibt es viele. Deut­sche Medien und deut­sche Parteien täten gut daran, sich davon nicht immer weiter abzu­kop­peln. Das gemein­same Haus Europa, das wir alle wollen, wird nur auf dem Funda­ment wech­sel­sei­tigen Respekts bestehen können. Deut­sche Arro­ganz gehört defi­nitiv nicht dazu.

Der Autor ist Präsi­dent der Deutsch-­ Unga­ri­schen Gesell­schaft in der Bundes­re­pu­blik Deutschland.

Dieser Beitrag erschien zuerst am 26. Februar 2021 im BZ-MAGAZIN der BUDAPESTER ZEITUNG, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.