Was steckt hinter dem Angriff auf US-Bio-Labor in Kasachstan?



Von JURY TAVROVSKY | Auf dem Höhe­punkt des kasa­chi­schen Aufstands wurde am 9. Januar ein biolo­gi­sches Labor des US-Mili­tärs in Almaty von unbe­kannten Angrei­fern in Beschlag genommen. Die Infor­ma­tionen drohten in der Lawine von Berichten über Plün­de­rungen und Massaker in Städten ganz Kasach­stans unter­zu­gehen. Dies wurde jedoch vom kasa­chi­schen Gesund­heits­mi­nis­te­rium ausdrück­lich verneint. Es übt die Aufsicht über diese geheime Einrich­tung offi­ziell aus, die Kasa­chen selbst nicht betreten dürfen.

In jenen Tagen und Nächten war in der ehema­ligen Haupt­stadt absolut alles möglich. Die Folgen und Konse­quenzen des fort­ge­setzten Inter­esses der einen oder anderen Macht am Labor sind auch künftig nicht auszu­schließen… Mitt­ler­weile hatte eine fakten­reiche Veröf­fent­li­chung der chine­si­schen Netz­pu­bli­ka­tion Stra­tegic Head­line Plat­form meine Aufmerk­sam­keit erregt. Der Autor, Qing An schreibt unter dem Titel: „Verdeckte bioche­mi­sche Kriegs­füh­rung zwischen China, USA und Russ­land während dem Chaos in Kasachstan.“

Der Artikel ist umfang­reich, doch nach­fol­gend sind die wich­tigsten Punkte zusammengefasst:

„Die wich­tigsten stra­te­gi­schen Ressourcen der USA in Kasach­stan, Erdöl und Erdgas, wurden von Präsi­dent Qassym-Schomart Keme­luly Toqajew schritt­weise abge­baut, wobei das Tempo sich ab 2019 beschleu­nigte. Weiters ging Toqajew dazu über, die zweit­wich­tigste US-Ressource zu besei­tigen: Das US-Labor für biolo­gi­sche Kriegs­füh­rung mit seinem Test­system an Menschen in Kasach­stan. Am 20. Dezember 2021 hatte Toqajew Alexey Tsoi vom Posten des Gesund­heits­mi­nis­ters entlassen. Letz­terer hatte die Akti­vi­täten des Labors beauf­sich­tigt und wird als Geschöpf von Kasach­stans oberstem Tsche­kisten und gleich­zeitig Amerikas wich­tigstem Freund Kärim Mässimow ange­sehen. Tsoi wie seine beiden Vorgänger waren Absol­venten ameri­ka­ni­scher Univer­si­täten und machten kein Hehl aus ihrer Verbun­den­heit mit Washington.“

Qing An hob hervor:

„Am 8. Januar wurde Kärim Mässimow unter Verdacht auf Hoch­verrat verhaftet. Dies bedeu­tete, dass sein Komplott in Kasach­stan voll­ständig geschei­tert war und die weitere Entwick­lung der Situa­tion unum­kehrbar machte. Dies hat den akuten Bedarf an geeig­neten Beweisen für seine Taten aufkommen lassen. Dies könnte auch der Grund für die Hacker­an­griffe am 9. Januar gewesen sein. Wie Kärim Mässimow, Leiter des Natio­nalen Sicher­heits­ko­mi­tees (KNB) bevor er neutra­li­siert wurde, selbst sagte, sollte das mili­tär­bio­lo­gi­sche Labor in Alma-Ata ein zentrales Schutz­ob­jekt sein. Chine­si­sche und russi­sche Streit­kräfte dürften dort nicht eindringen. Erst nachdem Toqajew befohlen hatte, ‚jeden, der sich nicht ergibt, auf der Stelle zu töten‘, wurden Mässi­mows Truppen auseinandergetrieben.“

China und Russ­land haben im Rahmen der welt­weiten Suche nach dem Ursprung des COVID-19-Virus gemeinsam und einzeln die Forde­rung nach Zugang zum Labor in Almaty gestellt, doch dazu keine Geneh­mi­gung erhalten. Es ist davon auszu­gehen, dass während noch Chaos in der Stadt herrschte, hoch­ran­gige Spezia­listen mit Diplo­ma­ten­pässen den Versuch unter­nahmen in die Einrich­tungen einzu­dringen, um Daten und Infor­ma­tionen zu den Labor­ak­ti­vi­täten sicher­zu­stellen. Dies könnte der Grund für den Hacker­an­griff gewesen sein, der wahr­schein­lich am 9. Januar statt­fand. „Es ist jedoch wahr­schein­li­cher, dass die Ameri­kaner oder mit ihnen verbün­dete Kräfte als erste in das biolo­gi­sche Mili­tär­labor in Alma-Ata einge­drungen sind“, so der Autor in seiner chine­si­schen Online-Veröffentlichung.



Sitz der US-Botschaft in Almaty oder viel­leicht doch der vorma­lige ‚Regie­rungs­sitz‚?

Die Ameri­kaner und ihre lokalen Agenten hatten etwas zu verbergen. Die Akti­vi­täten des Labors in Alma-Ata hatten schon seit mehreren Jahren das Miss­trauen, nicht nur in Moskau und Peking, sondern auch der kasa­chi­schen Eliten erregt.

Mit den Worten des chine­si­schen Verfassers:

„Im Juni 2020 beschul­digte General Amirbek Togusov, ehema­liger stell­ver­tre­tender Vertei­di­gungs­mi­nister von Kasach­stan, Kärim Mässimov der Zusam­men­ar­beit mit dem ameri­ka­ni­schen Militär bei der Durch­füh­rung von Expe­ri­menten an Kasa­chen als deren Versuchs­ka­nin­chen. Inner­halb eines Monats starb General Togusov laut offi­zi­eller Version an COVID. Dies verstärkte in China und Russ­land den Verdacht, dass im biolo­gi­schen Labor des US-Mili­tärs in Almaty anomale Akti­vi­täten statt­fanden. In akade­mi­schen und Patent­do­ku­menten fanden Peking und Moskau Hinweise auf eine Zusam­men­ar­beit zwischen einem gewissen Professor Smith und Experten aus Kasach­stan. Nach den in Russ­land veröf­fent­lichten Infor­ma­tionen heißt das von Smith betreute KZ-33-Projekt ‚Middle East Coro­na­virus Respi­ra­tory Syndrome‚, welches auch einen bekannten inter­na­tio­nalen Namen trägt: MERS.“

Anmer­kung: Gemeint ist der ameri­ka­ni­sche Biologe George Smith der Univer­sität von Missouri, Columbia.

Seit 2012 hat sich das MERS-Virus in Saudi-Arabien und anderen Ländern des Nahen Ostens sowie in Europa und Südost­asien ausge­breitet. Im Jahr 2015 waren etwa 3.000 Menschen infi­ziert und bis zu 900 starben. Es ist jedoch erwäh­nens­wert, dass für die Forschung im Rahmen des Projekts KZ-33 die Ressourcen einer Zweig­stelle des kasa­chi­schen Insti­tuts für biolo­gi­sche Sicher­heit im Bezirk Qorday der Provinz Schambyl genutzt wurden. In den Jahren 2017–2019 rekru­tierten US-Mili­tär­bio­logen Einwohner von Dungan, um an ihren Arbeiten teil­zu­nehmen. Die Dunganen, ein chine­si­sches musli­mi­sches Hui-Volk, flohen in der zweiten Hälfte des 19. Jahr­hun­derts nach der Nieder­schla­gung eines Aufstandes der musli­mi­schen Minder­heit aus China ins Russi­sche Reich. Gene­tisch unter­scheiden sie sich nicht von den Han-Chinesen. Es schien am besten, eine neue biolo­gi­sche Waffe gegen China an den Dunganen zu testen.

Versuche, biolo­gi­sche Waffen zu entwi­ckeln, die sich gegen einzelne Nationen und Völker richten, sind nicht neu. In der Nähe von Harbin, das in den 1930er und 1940er Jahren von den Japa­nern besetzt war, befand sich ein Bio-Labor der Kwan­tung-Armee unter der Leitung von Professor Ishii Shiro, der im Rang eines Gene­rals stand. Dort wurden grau­same Expe­ri­mente an lebenden Menschen verschie­dener Natio­na­li­täten durch­ge­führt, wobei der Schwer­punkt sich auf Chinesen, Russen und Ameri­ka­nern rich­tete. Zweige der Einheit 731 in Nanjing und anderen chine­si­schen Städten warfen Gift in die Brunnen. Während der Kämpfe am Khasan See und am Chalcha-Gol Fluss vergif­teten Sabo­teure die sowje­ti­schen Soldaten auf verschie­dene Weise. Nach dem Ende des Krieges mit China war eine groß ange­legte Aktion zur „Säube­rung des Lebens­raums“ geplant. Darüber hinaus wurden Möglich­keiten entwi­ckelt und getestet, mit Pest­ba­zillen und Flöhen gefüllte Porzel­lan­bomben per Fall­schirm über ameri­ka­ni­schem Gebiet abzuwerfen.

Der sowje­ti­sche Blitz­krieg von August bis September 1945 setzte der Exis­tenz der millio­nen­starken Kwan­tung-Armee in der Mandschurei samt den Akti­vi­täten der Einheit 731 ein jähes Ende. Einige der gefan­genen Kriegs­ver­bre­cher in weißen Kitteln wurden 1949 vor ein Mili­tär­ge­richt in Chaba­rowsk gestellt. Doch dem umsich­tigen General Ishii gelang es, mit seinen wert­vollsten Forschungs­er­geb­nissen nach Japan zu entwi­schen. Er ergab sich schnell den Ameri­ka­nern und entging einer Unter­su­chung und Bestra­fung im Austausch für die Zusam­men­ar­beit mit neuen Kollegen. Seine Spur führte nach Fort Detrick in Mary­land, dem Haupt­zen­trum für biolo­gi­sche Kriegs­füh­rung der USA.

Ishiis „Know-how“ wurde im Korea- (1950–1953) und Viet­nam­krieg (1965–1975) einge­setzt. Dabei wurden dieje­nigen Vari­anten von Bio-Versionen ausge­wählt, die am wirk­samsten gegen die „gelbe Rasse“ im Allge­meinen und bestimmte Natio­na­li­täten im Beson­deren ange­sehen wurden.

Es ist nicht bekannt, wie erfolg­reich die ameri­ka­ni­schen Expe­ri­mente im Zentrum von Alma-Ata, einem der 200 über die ganze Welt verstreuten Zentren, waren. Im Februar 2020 griffen Kommandos Dungan-Dörfer an, bei denen zehn Bewohner getötet und mehrere Dutzend zur Isola­tion in Gefäng­nisse verbracht wurden. Die Eindeu­tig­keit der Pogrome, über die die örtli­chen Behörden und das Natio­nale Sicher­heits­ko­mitee (KNB) vorab infor­miert waren, samt der offen­sicht­li­chen Befan­gen­heit der Ermitt­lungen und des Gerichts sowie der rigo­rosen Infor­ma­ti­ons­blo­ckade des Vorfalls lassen vermuten, dass darüber versucht wurde eine Art „(humanes) Gebraucht­ma­te­rial“ loszu­werden oder uner­wünschte Zeugen wegzu­räumen, durch­ge­führt von Kärim Mässi­movs Unter­ge­benen auf Geheiß der Amerikaner.

Welche weiteren Über­ra­schungen erwarten uns, wenn wir die verbor­genen Quellen und Mecha­nismen der blutigen kasa­chi­schen Revolte unter­su­chen? Das werden wir bald sehen.

Über­set­zung aus dem Russi­schen: Unser Mitteleuropa