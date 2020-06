GELSENKIRCHEN – Während Normalden­kende nur kopf­schüt­telnd die Schän­dung von Denk­mä­lern von den USA bis Deutsch­land, von Kolumbus bis Bismarck über sich ergehen lassen müssen, geht es auch andersrum: In Gelsen­kir­chen wurde gerade ein Lenin-Statue feier­lich enthüllt. Wie welt.de berichtet hielt sich die Begeis­te­rung sogar der SPD in Grenzen. So hatte Ober­bür­ger­meister Frank Bara­nowski (SPD) im Vorfeld erklärt. „Es ist wirk­lich bizarr, nun solch ein Monu­ment blinden Perso­nen­kultes in der Stadt zu haben“ und es sei „nur schwer zu ertragen, aber „wir müssen damit umgehen“.

„Welt­ge­schicht­lich bedeu­tender Vordenker für Frei­heit und Demo­kratie“

Nicht „umgehen“ damit wollten offen­sicht­lich Demons­tranten, die sich gegen die Huldi­gung dieser blut­rüns­tigen histo­ri­schen Figur arti­ku­lierten. Dass diesen Leute natür­lich die Punzie­rung „rechts­ex­trem“ hinauf­ge­drückt wurde, versteht sich in diesem links­ex­tremen gesell­schaft­li­chen Umfeld von selbst. Die fort­schritt­li­chen Kräfte, die diesen „Festakt“ begingen, erklären den Grund der Würdi­gung dieses Massen­mör­ders: Der Mitbe­gründer der Ideo­logie, die über 90 Millionen Opfer forderte sei ein „welt­ge­schicht­lich bedeu­tender Vordenker und Vorkämpfer für Frei­heit und Demo­kratie für die Massen“ gewesen. Jeder weitere Kommentar dazu erüb­rigt sich da wohl.