Der 1. August 2020 war ein histo­ri­scher Tag: Die Straße des 17. Juni war voll, vom Bran­den­burger Tor bis fast zum Großen Stern! Das waren in jedem Fall mehr als 500.000, viel­leicht sogar eine Million und mehr, berichtet das online-Magazin compact-online.de und unter­mauert diese Tatsache mit einem Video der TV-Abtei­lung des Maga­zins (Video siehe unten). Dass die Lügen­presse natür­lich versucht, die Zahlen der Teil­nehmer an der Demo auf unter 20.000 zu drücken, versteht sich beinahe von selbst. Nicht umsonst werden die Hofbe­richt­erstatter der Merkel-Regie­rung mit Millionen an Steu­er­geld auf Line gehalten.

Main­stream-Medien spre­chen unisono von 20.000 Kund­ge­bungs­teil­nehmer

Ein Rück­blick in die Geschichte lehrt, dass Zahlen­an­gaben je nach „Bedarf“ stets einer gewissen Schwan­kungs­breite unter­liegen. Was hier jedoch uns medial vorge­setzt wird, hat bereits DDR-Charakter. Zahlen­an­gaben zu den Bomben­op­fern 1945 in Dresden, die bekannt­lich jähr­lich immer weniger werden, könnten da even­tuell noch mithalten.

So berichtet die Main­stream­presse durch die Bank von einer Teil­neh­mer­zahl zwischen 17.000 und 20.000 Personen. Aber es geht noch tiefer: RBB-Reporter Olaf Sundermeyer berich­tete dem ARD-fakten­finder, dass er „den Demons­tra­ti­onszug einmal an sich vorbei­laufen lassen habe und dabei über­schlagen habe, wie viele Menschen unge­fähr dabei gewesen seien“. Seine Schät­zung: etwa 12.000. Zwar hätten sich noch Menschen dem Zug ange­schlossen, so seine Beob­ach­tung, die Angaben der Polizei halte er für realis­tisch, sagt er. Gegen diesen Mann ist der Baron Münch­hausen gera­dezu eine ehrliche Haut.

Vor zwei Tagen noch in der FAZ zu sehen

„Nach Poli­zei­an­gaben wurden dabei die Hygie­ne­vor­gaben wie Abstand und Mund-Nasen-Schutz nicht einge­halten. Einsatz­kräfte gingen dagegen zunächst mit Laut­spre­cher­durch­sagen oder Einzel­an­spra­chen vor. „Darüber hinaus werden Verstöße doku­men­tiert, sodass auch im Nach­gang die Ahndung von Verstößen möglich ist“, kündigte die Polizei an.““ berich­tete die FAZ



Solche Bilder werden heute nicht mehr gezeigt.

Dank der Polizei für „fried­li­chen Protest“ trotz 28 verletze Beamte

Ja, und „Einzel­an­spra­chen“ und Demo­auf­lö­sung gab es da auch nicht. Warum wohl? Weil diese Form des Protestes (wegen eines in den USA im Zuge der Fest­nahme zu Tode gekom­menen Schwer­ver­bre­chers) offen­sicht­lich eine „gute Sache“ ist. Ganz im Gegen­satz dazu, wenn um die Frei­heit besorgte Bürger, die sich nicht länger verschau­keln lassen wollen, demons­trieren.



