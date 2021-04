Warum will die Caritas die italie­ni­schen Häfen offen haben? Um Geld zu verdienen, werden Sie sagen. Ja. Aber das ist nur ein Teil der Wahr­heit. Es gibt auch noch andere Gründe.

Wie im Fall von Don Sergio Librizzi, Direktor der Caritas von Trapani (Sizi­lien), der im Juni 2014 verhaftet und dann in erster Instanz zu 9 Jahren Haft verur­teilt wurde.

In seiner Rolle als Mitglied des Komi­tees für die Aner­ken­nung des poli­ti­schen Flücht­lings­status hatte er im Austausch für eine huma­ni­täre Aufent­halts­ge­neh­mi­gung sexu­elle Dienste gefordert.

Durch die Erhe­bungen ergaben sich mindes­tens acht einschlä­gige Fälle, aufge­deckt zum Teil durch die abge­hörten Gespräche von Don Librizzi mit seinen afri­ka­ni­schen Jungs:

„Denke daran, ein guter Freund zu sein, ein guter Freund, also sind deine Probleme auch meine. Verstehst du? Wie heiße ich? Gut so.“ Und dann, nach der Antwort: „Nein, du musst mich Baba nennen, das ist netter. Baba. Wo möch­test du hin? Wo immer du willst… bei dir zu Hause.“

Ganz klar: Da werden sexu­elle Dienste mittels amou­rösen Phrasen gefor­dert. Und wenn der betrof­fene ille­gale Einwan­derer nicht mitmacht, erhält er eben den Ausweisungsbescheid.

Ein weiteres abge­hörtes Gespräch: „Hör zu… gestern habe ich dem Präsi­denten (der Kommis­sion für die Zulas­sungs­do­ku­mente) gesagt, nehmen Sie die Papiere von E. und entscheiden wir. Und wir haben beschlossen, verstehst du. Also muss die Polizei dir jetzt in ein paar Tagen eine Aufent­halts­ge­neh­mi­gung erteilen, verstehst du? Das Problem ist, dass deine Papiere gestoppt wurden, weil es Probleme gab es in der Schweiz. Also habe ich zum Präsi­denten gesagt, besei­tigen Sie die Probleme in der Schweiz und geben Sie sofort posi­tiven Bescheid, verstehst du?“.

In Trapani, wie auch im Rest Italiens, ist die Einwan­de­rung ein Geschäft, das Poli­tiker, Priester und Unter­nehmer gut ernährt. „Es ist ein Modell, das dem von Rom sehr ähnlich ist“, warnte Trapanis Ober­staats­an­walt Marcello Viola unter Anspie­lung auf das von der Mafia Capi­tale insze­nierte System. Man muss wissen, dass es in Trapani um drei­tau­send Einwan­derer geht, die jeder 32 bis 35 Euro Unter­stüt­zungs­geld pro Tag bekommen, wozu noch (viel­fach selbst­er­nannte) Minder­jäh­rige kommen, für die dieser Betrag auf 80 Euro pro Tag steigt.

Doch die Ermitt­lungen der Staats­an­walt­schaft von Trapani gehen über die bereits bestä­tigte Verur­tei­lung von Don Sergio Librizzi, dem Leiter der örtli­chen Caritas, der für „Flücht­linge“ zuständig war, hinaus.

Durch eine Genos­sen­schaft, deren Mitglied er war, kontrol­lierte Don Sergio, wie die Richter in der Urteils­fin­dung erklärten, „direkt und indi­rekt alle Aufnah­me­zen­tren in der Provinz Tarent […] durch ein Netz­werk, das Mitglieder der Ordnungs­kräfte, der Welt der sog. Frei­wil­li­gen­ar­beit, der Diözese Trapani und des lokalen Verwal­tungs­ap­pa­rats umfasst.

Die Ermitt­lungen rekon­stru­ierten ein Komplott, das hinauf bis zu Bischof Fran­cesco Micciché führt und iden­ti­fi­zierten drei verschie­dene „Kartelle“. Eines führt zu Giuseppe Giamma­ri­naro, einem ehema­ligen regio­nalen Abge­ord­neten der Demo­crazia Cris­tiana, der wiederum mit Front­män­nern von Lokal­po­li­ti­kern verbunden ist, die in der Vergan­gen­heit schon im Bauge­werbe, auf Müll­de­po­nien, in der Wind­kraft und in der Photo­vol­taik tätig waren und sich jetzt dem Geschäft der Einwan­de­rung widmeten. Das zweite „Kartell“ führt zu Onofrio Norino Fratello, dem ehema­ligen regio­nalen Abge­ord­neten der Unione di Centro, der bereits für eine Haft­strafe von 18 Monaten auf schuldig plädiert hat. „Wenn ich ein Geständnis ablege – so hatte er den Richter gefragt – kann ich dann wieder kandi­dieren?“. Schließ­lich ist da noch das „Kartell“ der „Aufnah­me­be­reit­schaft“, das zu Giuseppe Scoz­zari führt. „In der Provinz Trapani hat er als opera­tiven Arm die Genos­sen­schaft ‚Insieme‘ (‚Zusammen‘), aber seine Inter­essen gehen weit über Sizi­lien hinaus“, schrieb Attilio Bolzoni in der Tages­zei­tung Repu­blicca und erin­nert daran, dass Scoz­zari, ehema­liger Poli­tiker des Mitte-Links-Bünd­nisses Ulivo, wegen „krimi­neller Verschwö­rung mit Betrugs­ab­sicht“ in Görz (Friaul) ange­klagt ist. Hier steht die Leitung des Zentrums für vorüber­ge­henden Aufent­halt und des Aufnah­me­zen­trums für Asyl­be­werber in Friaul im Faden­kreuz der Staatsanwaltschaft.

Sex, Drogen und Flücht­linge. Und eine Prise falscher Religion.

Ist es als „normal“ anzu­sehen, dass der Direktor der Caritas zur Zeit der Regie­rung des Partito Demo­cra­tico (PD) entscheiden konnte, wer ein „Flücht­ling“ war und wer nicht?

Das Thema Librizzi war wieder in den Nach­richten, als der ehema­lige PD-Abge­ord­nete der Assem­blea Regio­nale Sici­liana, Onofrio Fratello, verhaftet wurde; die Verhaf­tung erfolgte, nachdem Gespräche bezüg­lich des Geschäfts mit den Flücht­lingen zwischen dem ehema­ligen Abge­ord­neten und Don Sergio Librizzi abge­hört wurden.

Laut den Vorwürfen habe der eine bloß Geld verdient, während der andere spezi­elle Dienst­leis­tungen bevorzugte.

Doch vor einigen Monaten wurde nun in der Beru­fungs­in­stanz das Urteil gegen den Caritas-Direktor redu­ziert. Mit einer haar­sträu­benden Begründung.

Als Mitglied der Kommis­sion für die Aner­ken­nung des Status von Asyl­be­wer­bern war Don Sergio Librizzi ursprüng­lich beschul­digt worden, sexu­elle Dienste von Migranten im Austausch für Entge­gen­kommen bei der Ertei­lung von Aufent­halts­ge­neh­mi­gungen in Anspruch genommen zu haben. Das Gericht unter dem Vorsitz von Rich­terin Adriana Piras verur­teilte ihn nunmehr zu 6 Jahren, zwei Monaten und 20 Tagen wegen „Anstif­tung zur Bestechung“, wie es vom Kassa­ti­ons­ge­richtshof, der das vorhe­rige Urteil aufhob, vorge­geben wurde. In erster Instanz war Don Sergio Librizzi vom Gericht in Trapani wegen Erpres­sung und sexu­eller Gewalt zu 9 Jahren Haft verur­teilt worden, was auch vom Beru­fungs­ge­richt von Palermo bestä­tigt wurde. Dieses Urteil wurde jedoch im Dezember 2017 vom Kassa­ti­ons­ge­richtshof aufge­hoben und die Akten an die Richter von Palermo zurück­ge­schickt, die nunmehr das Strafmaß redu­zierten und Don Librizzi von einer langen Liste von Vorfällen sexu­eller Gewalt freisprachen.

Die Richter vertreten nunmehr die Ansicht, dass sich die ille­galen Einwan­derer im Austausch für seine Inter­ven­tion bei der Gewäh­rung von Asyl frei­willig gegen­über dem Caritas-Direktor prosti­tu­iert hätten. Was nicht unwahr­schein­lich ist: dann wären sie nämlich nicht Opfer, sondern Komplizen. Aber dann sollte man auch sie vor Gericht stellen.

Quelle: VoxNews