Jean-Marie Le Pen, Gründer und ehema­liger Vorsit­zender des Front National, der aus Gründen der „poli­ti­schen Korrekt­heit“ von Marine Le Pen, der jetzigen Vorsit­zenden der Bewe­gung, in Rassem­ble­ment National umbe­nannt wurde, kommen­tiert das mise­rable Abschneiden der Partei seiner Tochter in der ersten Runde der fran­zö­si­schen Regio­nal­wahlen 2021. Eine Analyse ohne Selbst­ge­fäl­lig­keit der von Marine Le Pen und den aktu­ellen RN-Führungs­kräften vorge­nom­menen „Entdia­bo­li­sie­rung“.



Der ehema­lige Vorsit­zende und Ehren­vor­sit­zende, seit 2015 aus dem FN ausge­schlossen, erklärt die Wahl­schlappe mit der „Ent-Lepe­ni­si­sie­rung“ des poli­ti­schen Diskurses der Bewe­gung; andere Analysten verwen­deten dafür den wenig schmei­chel­haften Ausdruck „Pasteu­ri­sie­rung“.

„Der RN hat eine Nieder­lage erlitten. Es hängt mit dem sehr banalen Phänomen zusammen, das je nach Augen­blicks­be­darf „Entdia­bo­li­sie­rung“ genannt wurde und bei dem es sich in Wirk­lich­keit um die „Ent-Lepe­ni­si­sie­rung“ handelte, die darin bestand, dem Front National die dyna­mischsten Elemente seiner Wahl­kam­pa­gnen zu entziehen“, so Jean-Marie Le Pen, der den FN fast 40 Jahre lang führte, in seinem am Donnerstag, 24. Juni, veröf­fent­lichten Videotagebuch.

„Der FN war inso­fern inter­es­sant, als er sich als Alter­na­tive zum gesamten System präsen­tierte, mit einem Programm“, während der RN „sich mit dem Versuch, die Sauber­männer der Rechten zu werden und in das Konzert der poli­ti­schen Parteien der Fünften Repu­blik aufge­nommen zu werden – was kläg­lich miss­lang -, nicht mit Ruhm bekle­ckert hat“, so der Vater der derzei­tigen Partei­vor­sit­zenden Marine Le Pen.

Frank­reich schlit­tert weiter „auf einen Abgrund zu und der FN war der Einzige, der den Mut hatte, dies zu sagen. Der RN hingegen hat es nur geflüs­tert, aber nicht deut­lich gesagt“, erklärte Jean-Marie Le Pen. „Die ‚Ent-Lepe­ni­si­sie­rung“ diente somit als Vorwand für den Rückzug einer Forma­tion, die ange­sichts der anlass­ge­benden Ereig­nisse viel bessere ergeb­nisse hätte erzielen müssen als die anderen“, fügte er hinzu.

Jean-Marie Le Pen kriti­sierte auch die „neutrale Kampagne“ des Rassem­ble­ment National, bei der „man weder Plakate, noch Flug­blätter, noch direkten Kontakt der Kandi­daten mit der Öffent­lich­keit beob­achten konnte“. Die Regio­nal­wahlen seien „eine kalte Dusche“ in Hinblick auf die Präsi­dent­schafts­wahlen gewesen, und „es wäre sehr wichtig, dass die Führer des RN dies erkennen und zu den stärksten Themen der Partei zurück­kehren“, schloss er.

Quelle: MPI