Beson­ders naive, gutgläu­bige und leider nach über einem Jahr Corona-Panik­mache gehirn­ge­wa­schene Personen glauben allen Ernstes, dass nach dem „Durch­impfen“ der Bevöl­ke­rung alles so wie vor der soge­nannten „Pandemie“ weiter­gehen wird wie zuvor. Das wird uns derzeit dann einge­trich­tert, wenn es darum geht, die Impf­be­reit­schaft zu erhöhen.

Diese Leute haben nicht begriffen, dass gar nicht beab­sich­tigt ist, den Menschen ein Leben wie „vor Corona“ zu gestatten. Das Gegen­teil wird der Fall sein. Jetzt kommen auch die dran, die laut Statistik von Corona prak­tisch über­haupt nicht gefährdet sind: Kinder und in weiterer Folge sogar Babys! Und diese Expe­ri­mente mit unge­wissem Ausgang sollen erst im Jahre 2022 ihren Höhe­punkt errei­chen, so Bundes­kanz­lerin Angela Merkel.

Werfen wir nun einen Blick auf das, was gerade medial verkündet wird:

Merkel: Impfungen ab Sommer und 2022

„Impfungen für Kinder erst 2022 – Merkel warnt vor Situa­tion an Grund­schulen“ teilt uns NTV mit; „ab Sommer [sollen] auch Jugend­liche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren mit Bion­tech geimpft werden können“, so die Kanz­lerin am 26. April am Impf­gipfel mit den Bundes­län­dern. Man werde „also im Herbst eine schwie­rige Situa­tion an den Grund­schulen haben. Dort müssen wir uns auf den Betrieb mit unge­impften Kindern einstellen.“ Es werde „noch sehr, sehr lange dauern, bis es einen Impf­stoff für Kinder unter 12 Jahren geben werde“, sagte die Kanz­lerin „und mit sehr lange, meine ich, nicht vor Früh­jahr 2022…“ Frage: Warum haben wir jetzt kein Problem mit „unge­reimten Kindern?“. Sterben die etwa gerade wie die Fliegen? Bis jetzt, Gott sei Dank noch nicht.

Schweiz: Impfungen für 16-Jährige ab 6. Mai

Lebens­ret­tende Froh­bot­schaften gibt es auch aus der Schweiz. Die Neue Züri­cher Zeitung berichtet, dass „der Kanton Jura und das Wallis Jugend­liche ab 16 Jahren zur Impfung zulassen.“ Am 6. Mai soll es losgehen. Dann „kann sich die gesamte Bevöl­ke­rung ab 16 Jahren impfen lassen“.

„Impfungen für Kinder“ als „Weg aus der Pandemie“

„Impfung von Kindern ab 12 vor neuem Schul­jahr ange­peilt“ lautet die Über­schrift eines Arti­kels in der ZEIT vom 29.April, wo man erfährt, dass „Kinder und Jugend­liche ab 12 Jahren mögli­cher­weise bereits vor dem neuen Schul­jahr gegen Corona geimpft werden können“. Dort erfährt man auch was der Bion­tech-Chef Ugur Şahin zum Besten gibt: „Wir haben die Studi­en­daten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulas­sung einge­reicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einrei­chung“. Und auch die Bundes­fa­mi­li­en­mi­nis­terin Fran­ziska Giffey (SPD) kommt in der genannten Zeitung zu Wort: „Ein Impf­stoff für Kinder und Jugend­liche wäre ein entschei­dender Fort­schritt auf dem Weg raus aus der Pandemie», sagte sie. „Es ist eine gesamt­ge­sell­schaft­liche Aufgabe, den kleinsten und jungen Menschen in unserem Land möglichst rasch wieder ihre Frei­heiten und ein unbe­schwertes Leben zurück zu geben.“

6.750 Babys und Kinder als Versuchskaninchen

Zum Abschluss noch die Hammer­mel­dung: „Moderna testet Impf­stoff an Tausenden Babys und Kindern“, lautet die Über­schrift eines Arti­kels der Frank­furter Rund­schau. Und weiter – wir zitieren wört­lich: Dafür sollen circa 6.750 gesunde Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren an ihrer klini­schen Studie teil­nehmen.“ Und wie die frei­wil­ligen Probanden mitunter reagieren erfahren wir auch auf fr.de: „Die Schwes­tern Zoe (15) und Esme (12) Camp­bell haben sich frei­willig im Rahmen der Studie gegen das Coro­na­virus impfen lassen. Das Pflaster danach ist für sie eine Art ‚Ehren­ab­zei­chen‘, wie sie einem ameri­ka­ni­schen Portal erzählen“.

