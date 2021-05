Von PETER HAISENKO | Der Ethikrat hat verkündet, Geimpfte müssen von Corona-Beschrän­kungen ausge­nommen werden. Feige Poli­tiker sagen, die Diskus­sion könne erst im Juni geführt werden, wenn alle ein Impf­an­gebot erhalten können. Das ist die erste Lüge, denn diese Diskus­sion findet bereits seit Monaten statt.

Mit allen perfiden Methoden sollen auch die Letzten impf­willig geschossen werden. Nein, eine Impf­pflicht gibt es nicht, genauso wenig wie eine Test­pflicht. Das ist die Grund­lüge. Wie sonst soll man es nennen, wenn man nur noch zum Frisör gehen oder einkaufen darf, wenn man einen gültigen Corona-Test vorweisen kann. Das ist die aktu­elle und trau­rige Realität. Die zwingt schon dazu, bei den Inter­ne­t­riesen zu bestellen, wenn man nicht Willens ist, sich seine subjek­tive und objek­tive Gesund­heit durch einen fehler­be­haf­teten Test zerti­fi­zieren zu lassen. Realität ist auch, dass man Länder­grenzen nicht mehr über­schreiten darf, also ein frei­heit­li­ches Grund­recht wahr­nehmen darf, wenn man sich nicht testen lässt. Wo kann da noch von „Frei­wil­lig­keit“ die Rede sein?

Nicht nur in meinem direkten Umfeld stelle ich fest, dass der Wille zum Wider­stand erodiert. Da geht es eigent­lich um ganz banale Dinge. Um Dinge, die im Grunde so banal sind, dass sie unter normalen Umständen keiner Über­le­gung wert wären. Aber verdammt noch mal, man braucht nun mal das kleine Geschenk zum 90-sten Geburtstag der lieben Tante und will nicht mit leeren Händen dastehen. Wider­willig lässt mancher dann den Test über sich ergehen. Die Mauer des Wider­stands ist durch­bro­chen. War ja gar nicht so schlimm, wird dann bekundet. Für sich selbst und andern gegen­über. Gleichsam als Entschul­di­gung für das Einkni­cken. Wieder gegen­über sich selbst und anderen. Die Schwelle für den nächsten Test ist deut­lich gesunken. Geht ja, kann man machen. Merkel hat gewonnen.

Voraus­ei­lender Gehorsam allenthalben

Auch bei „Schnell­tests“ muss ein Frage­bogen mit persön­li­chen Daten ausge­füllt werden. Oftmals verbleibt die Test­ap­pa­ratur bei der Test­sta­tion, wenn sie der „Patient“ nicht mitnehmen will. Was geschieht damit und mit diesen Daten? Immerhin hat man so sein Genma­te­rial hinter­legt, zusammen mit der Iden­tität. So kann die größte Genda­ten­bank aller Zeiten erstellt werden und niemand kann heute wissen, wofür die noch verwendet wird. Da froh­lo­cken die Daten­sammler und können anführen, dass es so über­flüssig wird, Massen­gen­tests durch­zu­führen, wenn ein Straf­täter durch zurück­ge­las­senes Genma­te­rial iden­ti­fi­ziert werden soll. Klingt positiv, aber wofür können diese Daten noch benutzt, miss­braucht werden? Ich fürchte, da reicht die Phan­tasie noch nicht aus. Vor allem dann, wenn man die Daten­banken für Gesichts­er­ken­nung in die Über­le­gungen einbe­zieht. Da werden die orwell’schen Schre­ckens­vi­sionen schnell zu harm­losen Märchen.

Allent­halben kann der voraus­ei­lende Gehorsam beob­achtet werden. Damit meine ich jetzt nicht die Hirn­am­pu­tierten, die in der frischen Luft ohne Zwang mit Maul­korb herum­laufen oder gar auf dem Fahrrad den Gesichts­lappen umbinden. Flug­ge­sell­schaften und Urlaubs­länder kündigen an, nur noch frisch negativ Getes­tete zuzu­lassen. Oder eben Geimpfte. So, wie man zurzeit manches Geschäft nur mit einem nega­tiven Test­ergebnis betreten darf. Fall­weise muss man da 15 Minuten seines Lebens verdödeln, bis das Ergebnis da ist. Über­haupt Lebens­zeit. Schon jetzt haben mir die Coro­na­toren mehr als ein Jahr unbe­schwerten Lebens geraubt. Nächsten Monat wird das ein Prozent meines Lebens sein, bei etwa 80 Jahren Lebens­er­war­tung. Damit bin ich bei einem vitalen Punkt.

Wie ernst zu nehmende Fach­leute wie ein Ex-Chef eines großen Phar­ma­kon­zerns prognos­ti­zieren, kann es sein, dass die Hälfte der mit mRNA-Impf­stoffen Behan­delten inner­halb der nächsten drei Jahre sterben wird. Wegen der Impfung. Weil das dauer­haft verän­derte Immun­system auf alle mögli­chen Viren mit einer Über­re­ak­tion antworten könnte, die in einer Auto­im­mun­re­ak­tion zum Tod führt. Kann das jemand „mit an Sicher­heit gren­zender Wahr­schein­lich­keit“ ausschließen? Ohne vorher­ge­hende und bislang obli­ga­to­ri­sche Lang­zeit­über­prü­fung des Impf­stoffs? Nach einer „Notzu­las­sung“? Noch dazu ohne eine reale Not, wie die Ster­be­re­gister zwei­fels­frei nachweisen?

Wie lange Geimpfte tatsäch­lich immun sind, weiß derzeit niemand

Wie stellt sich diese apoka­lyp­ti­sche Prognose für einen älteren Mensch dar? Einen Mensch um die 80 oder einen, der wegen seines Allge­mein­zu­stands wenig Aussicht auf viele weitere Lebens­jahre hat? Ist es abwegig, da eine Güter­ab­wä­gung vorzu­nehmen? Die da lautet: Will ich meine verblei­bende Lebens­zeit, die ohne Impfung durchaus länger als drei Jahre sein kann, mit massiven Einschrän­kungen meiner Grund­rechte verbringen oder lieber „frei“ leben? Wenigs­tens für die mögli­cher­weise rest­li­chen nur noch drei Jahre, die mir nach der Impfung verbleiben könnten? Es ist eine Schande, Menschen in eine solche Entschei­dung gegen ihre Über­zeu­gung zu zwingen, denn sie ist nichts anderes als die Wahl zwischen einem nicht auszu­schlie­ßenden Selbst­mord auf Raten und einem Leben wie im „offenen Vollzug mit Frei­gang“. Leider ist das nicht nur eine Entschei­dung für Hochbetagte.

Wie ich jetzt erleben musste, finden diese Entschei­dungen bereits statt. Mein Gott, dann lass ich mich halt impfen, sagen Bekannte, die dem ganzen Wahn­sinn sehr kritisch gegen­über stehen. Sie erwägen, sich impfen zu lassen, weil sie nicht einge­sperrt leben wollen. Genau das ist die Methode, Wider­stände gegen diese unsin­nige Impfung zu brechen. Warum sonst wird so intensiv und öffent­lich über Privi­le­gien für Geimpfte disku­tiert? Oder besser: Strafen für Nicht- Geimpfte? Aber das ist noch nicht alles.

Nicht nur der Ethikrat führt an, dass Einschrän­kungen nicht begründet werden können, nicht nur für Geimpfte, sondern auch für dieje­nigen, die eine Corona-Infek­tion bereits über­standen haben. Die damit immun sind – wenigs­tens für einen gewissen Zeit­raum, der noch disku­tiert und als offen bezeichnet wird. Das ist noch proble­ma­ti­scher. Die „Lauter­bäche“ haben immer gern ange­führt, dass wahr­schein­lich zehn Mal mehr mit Corona infi­ziert waren/sind, als die Testungen fest­ge­stellt haben. Abge­sehen davon, dass kein Corona-Test eine Infek­tion nach­weist, ist es nicht vorge­sehen, mit einem Test nach­zu­weisen, dass man eine Corona-Infek­tion symptom­frei über­standen hat und immun ist, ohne sich einem PCR-Test unter­worfen zu haben. Für meinen Teil gehe ich davon aus, dass ich immun bin gegen alle erfun­denen Muta­tionen von Corona-Viren. Schließ­lich sind diese seit 60 Jahren bekannt und so hatte ich 60 Jahre Zeit, mein Immun­system dagegen zu wappnen.

Auch Grip­pe­viren mutieren: Warum soll das bei Corona anders sein?

Ich erin­nere hierzu an die Schwei­ne­grippe 2009 und die Impf­kam­pagne dazu, bei der auch schon Drosten feder­füh­rend war. Es dauerte damals ein wenig, bis Fach­leute verkünden durften, dass für Menschen jenseits der 60 keine Impf­not­wen­dig­keit besteht, weil die schon mit diesem Virus Bekannt­schaft gemacht hatten und ihr Immun­system dafür nur ein müdes Lächeln übrig hat. Auch Grip­pe­viren mutieren ständig und so muss die Frage gestellt werden dürfen, warum das bei Corona anders sein soll, das auch schon seit mindes­tens 60 Jahren herum­teu­felt. Wie also soll jemand Immu­nität gegen Corona nach­weisen, der gesund, oder neudeutsch symptom­frei, eine Corona-Infek­tion abge­schmet­tert hat? Folgt man da wiederum den Lauter­bä­chen und ihren Zahlen der uner­kannten Infek­tionen, sind das bis zu zehn Mal mehr als dieje­nigen, die mit einem PCR-Test als infi­ziert dekla­riert worden sind. Die aber, die über ein intaktes, Corona-resis­tentes Immun­system verfügen, sollen sich fort­lau­fend testen oder impfen lassen, gegen etwas, wogegen sie sowieso immun sind und wovor sie keine Angst haben. Nicht einmal haben müssten.

Es wird nicht ange­boten, ist nicht vorge­sehen, sich einfach so auf Immu­nität gegen Corona testen zu können. Was also könnte man tun? Leicht ironisch betrachtet, könnte man sich so oft einem Corona-PCR-Test unter­ziehen, bis man ein falsch­po­si­tives Ergebnis erhält. Dann muss man „nur“ noch zwei Wochen Quaran­täne hinter sich bringen und dann kann man die Frei­heiten eines „Gene­senen“ genießen. Für wie viele falsch­po­sitiv Getes­tete wird das schon Realität sein, wenn sich der Ethikrat durch­setzt? Wieder einmal gilt, was für alles gilt, das im Zusam­men­hang mit den Corona-Diktaten geschieht: Es passt nichts zusammen!

Mit kleinsten „Erleich­te­rungen“ wird das Volk bei der Stange gehalten

Weiterhin gilt die „Sala­mi­taktik“. Scheib­chen­weise wird immer noch etwas drauf­ge­legt und das Volk zu Dank­bar­keit verführt. Ausgangs­sperre ab 21:00 Uhr wird in den Raum gestellt und alle sind dankbar, dass es jetzt „nur“ 22:00 Uhr geworden ist. So wird die eigent­lich notwen­dige Diskus­sion darüber, dass Ausgangs­sperren restlos unsinnig bis kontra­pro­duktiv sind, in Dank­bar­keit ertränkt. Danke Frau Merkel, dass der Frei­gang eine Stunde länger dauern darf! Und danke Frau Merkel, dass wir erwarten dürfen, einen kleinen Teil unserer Grund­rechte wahr­nehmen zu dürfen, wenn wir uns brav testen und impfen lassen. Aber dass das nicht einmal ein Verspre­chen ist, geht da schon unter. Aber es wirkt. Allein die Hoff­nung, dem Gefäng­nis­re­gime irgendwie entkommen zu können, bricht die Phalanx der frei­den­kenden, der über­haupt selb­ständig denkenden Corona-Rebellen auf.

Vieles, was zuerst als „Verschwö­rungs­theorie“ verun­glimpft wurde, hat sich gerade während des letzten Jahres als bittere Wahr­heit heraus­ge­stellt. Und andau­ernd wurde noch eine Schippe drauf­ge­legt und das Volk mit kleinsten „Erleich­te­rungen“ bei der Stange gehalten, wenn echte und nur den Mäch­tigen zugäng­liche Umfragen signa­li­sierten, dass man kurz vor Massen­auf­ständen steht. Hat man sich jemals in Deutsch­land mit verbind­li­chen Zahlen oder Daten der Gefahr ausge­setzt, an diesen gemessen zu werden? Alles wird Waage gehalten und genauso ist es mit der Diskus­sion um „Privi­le­gien“ für Geimpfte. Wird es sie geben? Da lügen manche Poli­tiker ganz frech, man könne darüber erst im Juni disku­tieren, obwohl genau diese Diskus­sion bereits seit Monaten erbit­tert geführt wird. So läuft das nach dem „System Junker“ (siehe Bild unten). Das Ganze aller­dings noch hinter­fot­ziger, weil die Regie­rungs­me­dien an diesem Lügen­ge­spinst fleißig mit-spinnen.

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com