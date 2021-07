Libyen: Gemeinde Zuwara weist Migranten aus

In Libyen macht die Gemeinde Zuwara Jagd auf Migranten und recht­fer­tigt ihre Entschei­dung mit einer „hohen Kriminalitätsrate“

Die Stadt Zuwara hat lokalen Migranten 10 Tage Zeit gegeben, um „ihre Situa­tion zu regeln“ oder mit der Auswei­sung aus der Stadt zu rechnen. Die liby­sche Gemeinde begründet ihre Entschei­dung mit einer „hohen Krimi­na­li­täts­rate“. In dieser Küsten­stadt im Westen Libyens verviel­facht sich die Ankunft von Migranten, die nach Europa weiter­reisen wollen.

Die Plakate erschienen Anfang Juli an den Fassaden von Gebäuden, die von subsa­ha­ri­schen Migranten in Zouara, einer Küsten­stadt im Westen Libyens, frequen­tiert werden. „Die Stadt­ver­wal­tung von Zuwara kündigt allen Einwoh­nern der Stadt an, ihre recht­liche Situa­tion ab dem Datum dieser Ankün­di­gung inner­halb von 10 Tagen zu regeln oder die Stadt frei­willig zu verlassen“, heißt es in dem Doku­ment. Ausge­stellt am 1. Juli 2021, fordert es Migranten auf, bis spätes­tens 10. Juli auszureisen.

Nach diesem Datum werde der Stadtrat einen „umfang­rei­chen Sicher­heits­plan“ aufstellen, um die Maßnahme durch­zu­setzen, heißt es in dem Memo­randum weiter.

Die Stadt Zuwara ist bekannt als Abfahrtsort der Boote von Migranten nach Europa. Seit einigen Wochen kommen immer mehr Migranten in der Gegend an, in der Hoff­nung, ein Boot zu besteigen und nach Europa überzusetzen.

Quelle: Info­Mi­grants