Groß­bri­tan­nien bereitet sich darauf vor, sein Einwan­de­rungs- und Asyl­system in einem Ausmaß zu über­ar­beiten, wie es seit Jahr­zehnten nicht mehr der Fall war. Es wird erwartet, dass das briti­sche Innen­mi­nis­te­rium diese Woche neue Pläne vorstellt, um Migranten, die über die ille­gale Route ankommen, auto­ma­ti­sches Asyl zu verweigern.

„Menschen, die illegal ins Land kommen, sollen nicht die glei­chen Rechte genießen wie dieje­nigen, die legal einreisen,“ erklärte die briti­sche Innen­mi­nis­terin Priti Patel.

At the heart of is a simple principle: Access to the UK’s asylum system should be based on need, not on the ability to pay people smugg­lers t.co/4Ap8fSyN2U

Asyl­be­werber, die vor Verfol­gung oder Gewalt in ihren Heimat­län­dern – wie Iran oder Syrien – fliehen und sich für eine legale Einreise nach Groß­bri­tan­nien entscheiden, sollen weiterhin das Recht haben, auf unbe­stimmte Zeit im Land zu bleiben. Umge­kehrt gelten denje­nigen, die die Hilfe krimi­neller Orga­ni­sa­tionen in Anspruch nehmen, um in den Insel­staat einzu­reisen, nicht mehr als „Flücht­linge“ und es wird ihnen ledig­lich ein vorüber­ge­hender Aufent­halt (bis zur Depor­ta­tion) gewährt.

Die Regie­rung plant außerdem, ille­gale Migranten in ein Flücht­lings­lager in einem Dritt­land zu schi­cken, ähnlich wie es Austra­lien macht.

Nach Berichten in den briti­schen Medien sollen diese Migranten in briti­sche Über­see­ge­biete abge­schoben werden, aber die Regie­rung hat diese Infor­ma­tion bisher nicht bestätigt.

Sicher ist, dass das neue Gesetz hart gegen Menschen­schmuggler vorgehen wird, die mit bis zu lebens­langer Haft rechnen müssen.

Bisher war es „üblich“, dass ille­gale Migranten in aufblas­baren Motor­booten für eine „Fähr­ge­bühr“ von jeweils bis zu drei­tau­send Euro über den Ärmel­kanal geschmug­gelt wurden. Die Über­que­rung des Kanals ist extrem gefähr­lich; mindes­tens zehn Menschen sind in den letzten zwei Jahren beim Versuch der Über­que­rung ums Leben gekommen. Dennoch wählten immer mehr Menschen diese Route: im vergan­genen Jahr erreichten fast 8.500 ille­gale Migranten auf diesem Weg die briti­sche Küste.

„Aus ille­galer Migra­tion Profit zu schlagen, ist das Risiko nicht wert,“ erklärte Patel. Mit Blick auf ihre Kritiker fügte die Innen­mi­nis­terin hinzu, dass sie sich nicht für die strengen Regeln entschul­digen werde, da durch die gezielte Bekämp­fung von Menschen­schmugg­lern Leben gerettet würden.

„Unser Ziel ist es, ein huma­ni­täres und humanes System einzu­richten, das Menschen­händler und krimi­nelle Banden davon abhält, die Situa­tion von Migranten zu miss­brau­chen“, bestä­tigte auch der briti­sche Premier­mi­nister Boris Johnson.

Today we take a posi­tive step forward in our commit­ment to tackle illegal entry, punish people smugg­lers and safe­guard those who are in genuine need of refuge.

This is our fair but firm New Plan for Immi­gra­tion ⬇️ t.co/FzqSm9lTsf

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 24, 2021