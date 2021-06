Brüs­sels Umgang mit der Coro­na­virus-Pandemie und der krisen­be­dingten Rezes­sion hat viele mit pessi­mis­ti­schen Ansichten über die Zukunft der EU zurückgelassen

Die Autoren der Umfrage, die der Euro­pean Council on Foreign Rela­tions (ECFR) in 12 EU-Mitglieds­staaten durch­ge­führt hat, veran­lassen die euro­päi­schen Staats- und Regie­rungs­chefs, die Ergeb­nisse als Warnung zu verstehen. Es kpönnte im Hinblick auf die Zukunft der EU eine der letzten Warnungen sein.

Die polni­sche Tages­zei­tung Rzecz­pos­po­lita weist darauf hin, dass die besorg­nis­er­re­gendsten Daten aus den beiden größten Staaten der EU – Deutsch­land und Frank­reich – stammen. Nach der Umfrage sind 55 Prozent der Deut­schen und 62 Prozent der Fran­zosen der Meinung, dass die EU „nicht funk­tio­niert“. Auch 57 Prozent der Italiener teilen diese Ansicht, ebenso wie 52 Prozent der Spanier und 51 Prozent der Österreicher.

Deut­lich verständ­nis­voller sind da die Polen, bei denen nur 33 Prozent dieser Ansicht sind. Aller­dings sagten 44 Prozent der Polen, dass ihr Vertrauen in die EU bereits gering ist oder sich im letzten Jahr verschlech­tert hat.

Die Autoren des Berichts stellten fest, dass die früher sehr margi­nale Skepsis gegen­über der Inte­gra­tion nun in den Main­stream über­ge­gangen ist, insbe­son­dere in Deutsch­land, wo das Vertrauen in die EU um 11 Prozent­punkte gesunken ist.

Acht­und­dreißig Prozent der Befragten in den 12 Mitglieds­staaten glauben, dass das größte Versagen der EU im letzten Jahr darin bestand, eine tiefe Rezes­sion zuzu­lassen, wobei 31 Prozent auf die Unfä­hig­keit der EU hinwiesen, eine effi­zi­ente Impfung gegen das Coro­na­virus zu gewähr­leisten. Andere Vorwürfe, wie das Einfrieren der Wirt­schaft und des sozialen Lebens, wurden deut­lich weniger genannt (21 Prozent).

Der Bericht betonte auch, dass die Corona-Pandemie zuge­schlagen habe, als die EU bereits mehrere ernste Krisen­epi­soden in der Vergan­gen­heit durch­ge­macht habe, nämlich die Finanz­krise 2008, die Migra­ti­ons­krise 2015 und den Brexit. Eine effi­zi­ente Reak­tion auf die Pandemie hätte eine Chance für Brüssel sein können, das Vertrauen wieder aufzu­bauen, aber dies ist in den Augen der öffent­li­chen Meinung der EU eindeutig nicht geschehen.

Eine Chance, dieses Versagen wett­zu­ma­chen, ist der EU-Rettungs­fonds, aber dieser wird keine leichte Aufgabe sein, zumal nur 14 Prozent der Befragten in Deutsch­land Unter­stüt­zung von der EU oder anderen Mitglieds­staaten erwarten, um die Krise zu über­winden. Die Umfrage ergab, dass 59 Prozent der Deut­schen glauben, dass ihr Land nur auf sich selbst zählen kann.

Aber auch in Polen ist die Zahl derer, die Unter­stüt­zung von der EU und anderen Ländern erwarten, inner­halb eines Jahres von 50 auf 42 Prozent gesunken. Das ist ein Wert, der den reicheren Nationen West­eu­ropas, die Netto­zahler in den EU-Haus­halt sind, sehr nahe kommt: Öster­reich (38 Prozent), Frank­reich (39 Prozent), Italien (42 Prozent), die Nieder­lande (42 Prozent) und Schweden (40 Prozent).

Darüber hinaus hat die zuneh­mende Skepsis gegen­über der Inte­gra­tion zu einer stei­genden Unter­stüt­zung für eher euro­skep­ti­sche Parteien geführt, wie z.B. die fran­zö­si­sche Partei Rassem­ble­ment National, Italiens Fratelli d’Italia und die spani­sche Vox.

Diese Situa­tion ist jedoch auch eine Folge des Versa­gens, das die natio­nalen Regie­rungen nach Ansicht der Befragten während der Pandemie erlitten haben. Schließ­lich stehen hinter diesen Regie­rungen Main­stream-Parteien, und 42 Prozent der Befragten glauben, dass diese Parteien für Rezes­sion und Arbeits­lo­sig­keit verant­wort­lich sind; 34 Prozent halten sie für schuldig an inef­fi­zi­enten Impfprogrammen.

Hoff­nung kann die EU aus der Tatsache schöpfen, dass nur 12 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass es an der Zeit ist, die EU aufzulösen.

Wenn es um die Zukunft der euro­päi­schen Inte­gra­tion geht, gehen die Meinungen weit ausein­ander. Die Umfrage ergab, dass 33 Prozent der Meinung sind, dass die EU ein Beispiel für Demo­kratie und Rechts­staat­lich­keit in der Welt werden sollte, während 18 Prozent die EU als eine der globalen Mächte auf der inter­na­tio­nalen Bühne sehen. Sieb­zehn Prozent glauben, dass die Aufgabe der EU der Schutz von Tradi­tionen und Natio­nal­staaten sein sollte, und 15 Prozent sind der Meinung, dass die Inte­gra­tion den Binnen­markt und die wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit betreffen sollte.

Quelle: Niezalezna.pl