Mit der Digi­ta­li­sie­rung in das Chaos

Die „Digi­ta­li­sie­rung“ ist ein beliebtes Stecken­pferd aller inkom­pe­tenter Poli­tiker und in Wahr­heit neben dem Klima­schwindel und der aktu­ellen Corona-Hysterie eine weitere Säule der „Großen Trans­for­ma­tion“ (Great Reset), bei der es bloß darum geht, die Herde in einen noch engeren Koppel zu treiben. Erfinder der „Großen Trans­for­ma­tion“ ist der Leiter des Welt­wirt­schafts­forum, Klaus Schwab.

Demo­kra­ti­scher Diskurs soll ausge­he­belt werden

Die Digi­ta­li­sie­rung beruht auf der absurden Vorstel­lung, dass mit Computer eine Art „künst­liche Intel­li­genz“ möglich sei, die der mensch­li­chen Intel­li­genz weit über­legen ist und der man sich deshalb entspre­chend unter­zu­ordnen habe. Die Computer wären daher eine Art neue Götter und jene die mit Hilfe der Computer wieder irgend­welche poli­tisch korrekte Ergeb­nisse fabri­zieren, die Priester dieser Götter. Der normale demo­kra­ti­sche Diskurs soll auf diese Art ausge­he­belt werden. Die Digi­ta­li­sie­rung ist also der Weg in die Tyrannei!

Man muss sich an dieser Stelle verge­gen­wär­tigen, was ein Computer kann und was er nicht kann.

Ein Computer kann in phan­tas­ti­scher Geschwin­dig­keit vorge­ge­bene Proze­duren abarbeiten und fast unbe­grenzt viele Daten bear­beiten bzw. verwalten. Die Proze­duren können von einer belie­bigen Anzahl von Menschen entwi­ckelt werden. In einem Compu­ter­pro­gramm steckt daher das Wissen vieler Menschen. Inso­fern kann der Eindruck entstehen, dass der Computer dem mensch­li­chen Verstand weit über­legen ist.

Ein Computer kann aber niemals kreativ agieren. Er kann grund­sätz­lich nur das tun, was Program­mierer einpro­gram­miert haben. Es kommt unten nur das heraus, was oben hinein­ge­stopft wurde. Insbe­son­dere sind dadurch die Ergeb­nisse von Compu­tern beliebig mani­pu­lierbar, wie man beispiels­weise von unzäh­ligen Klima­si­mu­la­tionen her weiß. Einem Computer stört es nicht im Geringsten, wenn seine Ergeb­nisse physi­ka­li­schen Gesetzen wider­spre­chen, solange so ein Test im Programm nicht einge­baut ist.

Zwischen­mensch­liche Kommu­ni­ka­tion wird ersetzt

Im Kleinen wird davon ausge­gangen, dass man mit Hilfe der Digi­ta­li­sie­rung alle nur erdenk­li­chen Abläufe im tägli­chen Leben auto­ma­ti­sieren und der mensch­li­chen Inter­ven­tion entziehen kann. Wie das so funk­tio­niert, erlebt man fast täglich, wenn beispiels­weise bei irgend­einer Bestel­lung im Internet etwas nicht funk­tio­niert, oder wenn man dann irgend welche Ände­rungen bekannt­geben möchte. Meist hängt man in so einem Fall in einer Endlos­schleife von einem „Helpdesk“, der aus Kosten­gründen in Indien loka­li­siert ist. Wenn man Pech hat, gibt es über­haupt keinen Helpdesk mehr. Jeder hat so etwas schon erlebt.

Im jetzigen Stadium der Compu­ter­tech­no­logie ist somit der tech­ni­sche Fort­schritt ein Rück­schritt, was die Kommu­ni­ka­tion betrifft.