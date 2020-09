Konter­ad­miral Nicola de Felice auf Face­book:

„Nach meinen offenen Briefen an den deut­schen Botschafter in Rom hatte ich einen Meinungs­aus­tausch mit Dr. Ole Grogro vom Poli­ti­schen Büro der Botschaft über die Pflichten des Flag­gen­staates der NGO-Schiffe Sea Watch 3, Sea Watch 4 und Louise Michel Bansky. Mir wurde dabei bestä­tigt, dass die deut­sche Bundes­re­gie­rung poli­tisch nicht gewillt ist, die Flagge dieser Schiffe einzu­holen.“

„Die EU-Dublin-Verord­nung über­trägt Deutsch­land als Flag­gen­staat die mora­li­sche und recht­liche Verant­wor­tung für die von diesen Schiffen began­genen Straf­taten sowie für die Asyl­ge­wäh­rung an die ille­galen Migranten an Bord. Ich habe dem deut­schen Diplo­maten klar gemacht, dass es keine tech­ni­schen Einschrän­kungen gibt, ille­gale Einwan­derer mittels einer Luft­brücke aus Lampe­dusa oder Malta nach Deutsch­land zu bringen, eine Maßnahme, die von der Evan­ge­li­schen Kirche oder der deut­schen Regie­rung zu finan­zieren wäre. Alter­nativ wäre ein Transfer nach Deutsch­land in nur drei Tagen Seefahrt mit Ausschif­fung in Marseille und sechs Stunden mit dem Bus bis zur deut­schen Grenze möglich.“

De Felice fasst zusammen:

„Die deut­sche Regie­rung macht sich gar nicht die Mühe zu erfahren, dass es sich bei den ille­galen Einwan­de­rern neben Tune­siern größ­ten­teils um Bengalen handelt. Nur eine krimi­nelle Verei­ni­gung kann diese ille­galen Einwan­derer von Bangla­desch nach Afrika und dann nach Europa bringen, ein Transfer, für den 30.000,00 Euro pro Person zu bezahlen ist. Wir stellen nicht die Rettung dieser Personen in Frage, wohl aber die Kompli­zen­schaft mit Menschen­händ­lern. Ich sehe Proteste der italie­ni­schen öffent­li­chen Meinung voraus“.

Quelle: www.facebook.com/1515064641/posts/10223349783682227/?extid=cuCWciHvSJQUAQav&d=n