Ostatni pomnik Lenina i pierwszy Berii

Álvaro Peñas *

Ostatni pomnik Lenina stojący jeszcze na Ukrainie (z wyjąt­kiem pomników na okupowanych przez Rosję tery­to­riach na Krymie i na wschodzie kraju) został obalony przez niez­nane osoby 31 stycznia. Pomnik znaj­dował się we wsi Stari Troyany w obwodzie odeskim. Kiedy Ukraina uzys­kała niepod­le­głość w 1991 roku, w całym kraju było 5,5 tysiąca pomników Lenina. Do końca 2013 r. ich liczba spadła do 2178. Rewo­lucja na Majdanie rozpę­tała falę anty­komu­nis­ty­cznej furii, a między 20 a 25 lutego 2014 roku zbur­zono 180 pomników Lenina. 22 lutego padł histo­ryczny rekord: zniknęło 89 pomników „ojca“ Związku Radzieckiego.

Popiersia Lenina w skan­senie we Frumus­zy­cach-Nowej (Ukraina) – fot. Sier­giej SUPINSKY / El Correo de España

21 maja 2015 roku Rada (ukraiński parla­ment) przy­jęła ustawy „dekomu­ni­za­cyjne“, które oprócz uznania zbrod­nic­zego charak­teru reżimów nazis­tow­skiego i sowieckiego oraz zakazu publi­cz­nego używania ich symboli, rozpo­c­zęły proces przemi­a­no­wania miast, ulic i placów na nazwy komu­nis­ty­czne oraz demon­tażu wszyst­kich sowieckich pomników. W sumie zmie­n­iono nazwy 917 miast i 27 powiatów. Rok później pozostało mniej niż 1000 posągów i popiersi Lenina. Obalenie pomnika w Odessie oznacza koniec długiego procesu zrywania z radziecką przeszłością.

Podczas gdy to się dzieje na Ukrainie, sytu­acja w sąsied­niej Rosji jest zupełnie inna. Oprócz 5.776 ulic nazwanych w Rosji imie­niem Lenina i licz­nych pomników, w ostat­nich latach wzrosła liczba pomników Stalina i innych przy­wódców komu­nis­ty­cz­nych. Najnowszym miastem, które przyłąc­zyło się do tego trendu jest Murmańsk, gdzie komu­n­iści wzywają władze miasta do posta­wi­enia pomnika Stali­nowi za „szczerą miłość do Rosji, osobistą skrom­ność, wielką inte­li­gencję, dokład­ność i skutecz­ność“. Propo­zycja nie ma ofic­ja­l­nego poparcia rady miasta, ale jest rozważana i może zostać poddana pod publi­czną dyskusję.

Ale jest jeszcze jedna postać, która nie została jeszcze „zreha­bi­li­to­wana“. Ławrentij Beria, szef policji poli­ty­cznej, NKWD, przez więks­zość okresu stali­nizmu. W maju 2000 r. jego krewni zwrócili się do Sądu Najwyżs­zego Feder­acji Rosy­js­kiej o zmianę wyroku skazu­jącego go na karę śmierci za „zdradę stanu i niele­galną działal­ność prze­ciwko partii i państwu“. Zgodnie z rosy­jskim prawem, krewni osób niesłusznie oskarż­onych o przes­tępstwa poli­ty­czne mogą ubiegać się o reha­bi­lit­ację. Sąd Najwyższy odrzucił jednak petycję, uzasad­niając, że „Beria, jako jeden z orga­niz­a­torów represji wobec włas­nego narodu, nie powi­nien być uznany za ofiarę.“

Lavrenty Beria, der Archi­tekt von Stalins Terror

Beria, Gruzin, podobnie jak Stalin, był orga­niz­a­torem Czeki w Gruzji w latach 20. Jego wybitna rola w repres­jach umoż­li­wiła mu awans na sekretarza partii w 1931 r. i wybór na członka Komi­tetu Central­nego Partii Komu­nis­ty­cznej w 1934 r., a także aktywny udział w Wiel­kiej Czystce na Zakau­kaziu (Gruzja, Armenia i Azer­bej­dżan). W 1938 r. został miano­wany ludowym komisarzem spraw wewnę­trz­nych i tym samym stanął na czele tajnej policji – NKWD. Wśród wielu innych zbrodni, w 1940 roku prze­dłożył Stali­nowi plan ekster­mi­nacji 22.000 polskich jeńców wojen­nych rozstrzel­anych w zbrodni katyńs­kiej, był odpo­wied­zi­alny za represje i deportacje we wschod­niej Polsce i krajach bałty­ckich. W czasie II wojny świa­towej orga­ni­zował masowe deportacje Czec­zenów, Inguszów, Tatarów kryms­kich i Niemców nadwołżańs­kich do Azji Środ­kowej. Po śmierci Stalina w 1953 r. został ares­z­to­wany i stra­cony za zdradę stanu.

W ramach tej nowej fali reha­bi­lit­acji sowieckiej przes­złości Ławri­entij Beria mógł jednak pójść w ślady Stalina czy Dzierżyńs­kiego. Rosatom, Rosy­jska Agencja Energii Atomowej, zamierza postawić dwa pomniki Berii w Pawi­lonie Energii Atomowej na Wystawie Osią­g­nięć Gospo­darki Narodowej w Moskwie. Beria został miano­wany szefem radzieckiego programu nuklear­nego w grudniu 1944 roku, a Rosatom tak uzasadnia posta­wi­enie pomników: „Nie mamy zamiaru wybielać jego spuścizny ani w jaki­kol­wiek sposób uspra­wi­ed­li­wiać działań Berii, czy też negować lub bagate­li­zować zbrodni stali­nizmu. Jednakże, podtrzy­mu­jemy naszą decyzję o włączeniu Berii do instal­acji rekon­stru­ującej wczesne etapy programu nuklear­nego Związku Radzieckiego, ponieważ jego kluc­zowa rola w tych wydarze­niach jest udoku­men­to­wanym faktem.“ Rosatom kończy stwier­dze­niem, że jego intencją jest „dążenie do histo­rycznie dokład­nego przed­sta­wi­enia tych wydarzeń, pomimo wraż­li­wości, z jaką niek­tóre części tej historii mogą być postrz­egane dzisiaj“.

Według rosy­js­kiego histo­ryka Nikity Pietrowa, który spec­ja­li­zuje się w sowieckim aparacie poli­cy­jnym i repres­jach wobec Polaków, „Beria powi­nien być zapa­mię­tany za swoje zbrodnie, za to, że zarządził masowe deportacje wsi na Półno­cnym Kaukazie i egze­kucje polskich więź­niów. To był taki mały Stalin z Kaukazu“. Jednak pomimo orze­czenia Sądu Najwyżs­zego, Beria może zostać zreha­bi­li­to­wany w nowej, selek­tywnej pamięci histo­rycznej Rosji jako „ojciec“ radzieckiego projektu jądrowego.

Źródło: El Correo de España

*) O autorze:

Álvaro Peñas jest zapa­l­onym histo­ry­kiem i niepo­prawnym podróż­ni­kiem. Dobrze zna kraje Europy Wschod­niej, do których często podróżuje, oraz ich sytu­ację poli­ty­czną, dzięki znajo­mościom z dzien­nikarzami i poli­ty­kami partii patrio­ty­cz­nych w wielu z tych krajów.

* * *