In seiner neuen Enzy­klika „inspi­riert vom großen Imam von Kairo“ greift Papst Fran­ziskus den „Rückzug in sich selbst“ an: „Migranten sind ein Segen, der Gesell­schaften zum Wachsen einlädt“.

Es ist der poli­tischste Text von Papst Fran­ziskus: ein Enzy­klika-Brief mit dem Titel „Fratelli tutti“, „Alle Brüder“ mit dem Unter­titel „Über Brüder­lich­keit und soziale Freund­schaft“, veröf­fent­licht am 4. Oktober, in dem er starke Angriffe führt: gegen den Rassismus als ein „mutie­rendes Virus“, gegen bestimmte Formen des Natio­na­lismus als „Rückzug in sich selbst, xeno­phobe Haltung, unge­sunder Popu­lismus, der die Verach­tung anderer verbirgt“ und gegen „indi­vi­dua­lis­tisch-libe­ralen Visionen“ und ihre „unge­zü­gelten wirt­schaft­li­chen Inter­essen“, die auf „dem neoli­be­ralen Glau­bens­dogma“ beruhen; die große Frage der heutigen Zeit sei hingegen die „Frage der Arbeit für alle“.

Zur Migra­ti­ons­frage

Die „Staats­grenzen können sich der Ankunft eines Migranten nicht wider­setzen“, weil dieser kein „Usur­pator“ sei. Somit kann „niemand ausge­schlossen werden, egal wo er geboren wurde“, da „jedes Land auch das des Auslän­ders ist“. Es sei daher wichtig, das Konzept der „Staats­bür­ger­schaft“ auch auf Migranten anzu­wenden, die schon vor einiger Zeit ange­kommen sind und sich in die Gesell­schaft inte­griert haben“ und auf die diskri­mi­nie­rende Verwen­dung des Begriffs „Minder­heiten“ zu verzichten. In der Tat sind „Migranten, wenn wir ihnen bei der Inte­gra­tion helfen, ein Segen, ein Reichtum, ein Geschenk, das eine Gesell­schaft zum Wachsen einlädt“.

Zur Eigen­tums­frage

In Bezug auf „Privat­ei­gentum“ erin­nert sich Fran­ziskus daran, dass dieser Begriff nicht exklusiv sei, sondern „zweit­rangig“ und daher relativ zu seiner „sozialen Funk­tion“, den Ärmsten zu helfen. Es gebe eine „Unter­ord­nung des gesamten Privat­ei­gen­tums unter den univer­sellen Bestim­mungs­zweck der Güter der Erde und damit das Recht aller auf deren Nutzung“.

Inspi­riert vom Groß­imam von Kairo

Die päpst­liche Enzy­klika – in der katho­li­schen Tradi­tion synthe­ti­siert eine Enzy­klika die Lehre eines Papstes zu einer bestimmten Frage, hier der sozialen und der poli­ti­schen – wurde von der globalen Covid-19-Pandemie inspi­riert, aber auch, wie Fran­ziskus enthüllt, vom Groß­imam von Kairo, Ahmad Al-Tayyeb, der fünfmal auf den 270 Seiten des Doku­ments zitiert wird.

Quelle: Le Figaro