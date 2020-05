Eine am 10. April an das Weiße Haus gerich­tete Peti­tion zur Unter­su­chung der Akti­vi­täten der Bill and Melinda Gates Foun­da­tion wegen „Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit und schlechter medi­zi­ni­scher Prak­tiken“ hat bereits die beträcht­liche Anzahl von 468.548 Unter­schriften gesam­melt, die mit einer Geschwin­dig­keit von 1.000 neuen Unter­schriften pro Stunde weiter zunimmt. Dies ist fast das Fünf­fache der Zahl, die für eine offi­zi­elle Antwort des Weißen Hauses erfor­der­lich ist; für diese Antwort läuft die Frist bis 10. Juni.

Hier ist der Text der Peti­tion:

Unsere Unter­su­chung der Ereig­nisse im Zusam­men­hang mit der „COVID-19-Pandemie“ warf mehrere Fragen auf, die unbe­ant­wortet blieben. Am 18. Oktober 2019, nur wenige Wochen vor der offi­zi­ellen Erklä­rung, dass Wuhan in China der Ausgangs­punkt gewesen sei, fanden zwei große Demons­tra­tionen statt: „Event 201“ und die „Mili­tary World Games“, letz­tere in Wuhan. Dieser Tag war der Beginn einer welt­weiten Kampagne für Impfung und biome­tri­sche Verfol­gung.

An der Spitze dieser Initia­tive steht Bill Gates, der öffent­lich erklärt hat, dass er das „Bevöl­ke­rungs­wachstum“ durch Impfungen um 10 bis 15 Prozent redu­zieren will. Gates, UNICEF und WHO waren bereits Gegen­stand glaub­wür­diger Anschul­di­gungen wegen absicht­li­cher Steri­li­sa­tion kenia­ni­scher Kinder durch die Verwen­dung eines in Tetanus-Impf­stoffen verbor­genen HCG*-Antigens.

Das Verhalten des Kongresses und aller Führungs­gre­mien ist solange als fahr­lässig anzu­sehen, bis eine öffent­liche gründ­liche Unter­su­chung statt­findet.

* Humanes Chori­ongo­na­do­tropin

Das Ereignis „Event 201“, auf das sich die Peti­tion bezog, war die Simu­la­tion einer Coro­na­virus-Pandemie, die 65 Millionen Menschen in 6 Monaten hinweg­raffen würde. Es war ein Vorbote der Pandemie des „chine­si­schen Virus“, das drei Monate später die Welt heim­ge­sucht hatte. Diese Simu­la­tion, deren Videos hier verfügbar sind, wurde gemeinsam von der Gates Foun­da­tion, dem John Hopkins Center for Public Health und dem World Economic Forum im Pierre Hotel in New York orga­ni­siert. Die Übung dauerte 3,5 Stunden.

„Event 201“ war nur ein ganz kleines Stück davon entfernt, um die Analogie mit dem schick­sal­haften Jahr 2001 voll­ständig zu machen, als die Mensch­heit in eine andere Welt eintauchte, die plötz­lich weitaus gefähr­li­cher und furcht­erre­gender geworden war.

Die Admi­nis­tra­toren der Website, welche der Veran­stal­tung gewidmet war, waren sich der Verdäch­ti­gungen und Anschul­di­gungen bewusst, die durch diese Simu­la­tion ausge­löst wurden, und sahen sich daher veran­lasst, eine „Klar­stel­lung“ zu veröf­fent­li­chen, der eine ganze Seite gewidmet war.

Dort verlau­tete, dass das Zentrum für Gesund­heits­si­cher­heit und seine Partner während ihrer Übung „keine Vorher­sage gemacht“ hätten, sie dies sogar ausdrück­lich erklärt hätten und sie sich darauf beschränkt hätten, eine fiktives Coro­na­virus-Pandemie zu „model­lieren“: „Wir erwarten derzeit nicht, dass die nCoV-2019-Epidemie 65 Millionen Menschen töten wird“, hieß es hier. Was für eine Erleich­te­rung!

Trotz dieser Zusi­che­rungen enthüllte die Webseite an anderer Stelle, dass das simu­lierte Virus n‑CoV hieß, ein Name, der mit dem des „Wuhan-Virus“ im Januar 2020 zum Verwech­seln ähnlich erschien.

Im vergan­genen Februar hatte die Zeitung „Le Monde“, die sich seit einiger Zeit gerne als Internet-Polizei betä­tigt, es für ange­bracht gehalten, Bill Gates zu Hilfe zu eilen, indem sie erklärte, dass es sich bei den gegen ihn vorge­brachten Verdachts­mo­menten ledig­lich um „Fake-News“ handle. War doch das Virus auch nicht dasselbe, sondern ein anderes Exem­plar aus der großen Familie der „Coronas“.

Fake-News, oder viel­leicht doch nicht? Dr. Deborah Birx von Präsi­dent Trumps Anti-Covid-19-Team leis­tete sich vor einigen Tagen einen bemer­kens­werten Ausrut­scher in den Nach­richten von CNN, das sich ganz der globa­lis­ti­schen Agenda widmet, als sie fallen ließ, dass die „Gates-Krite­rien“ nur bei der Rück­ver­fol­gung vermu­teter Träger des Virus Verwen­dung fänden. Sie biss sich aller­dings sofort auf die Zunge und berich­tigte auf „die Krite­rien der Bundes­re­gie­rung“.

Vor wenigen Tagen orga­ni­sierte CNN eine große Debatte über das Covid-19-Thema, um die Dinge „klar­zu­stellen“. Der medi­zi­ni­sche CNN-Korre­spon­dent Dr. Sanjay Gupta enga­gierte dabei sich für Remde­sivir, ein „viel­ver­spre­chendes“ Medi­ka­ment gegen das Virus, das eben getestet wird: „Es heilt zwar nicht, aber es ist ein Anfang. Norma­ler­weise ist der Patient in 15 Tagen wieder auf, während er mit diesem Medi­ka­ment in nur 11 Tagen wieder auf ist. Sie könnten denken, dass 4 Tage nicht viel sind, aber eine solche Zeit­spanne ist auch nicht zu vernach­läs­sigen.“

Eine Redu­zie­rung in der Größen­ord­nung von 4 von 15 Tagen ergibt eine Quote von weniger als 30%. Dr. Raoults Behand­lung, bei der die Erho­lungs­zeiten durch drei geteilt wurden, also einer Verbes­se­rung von 300% entspra­chen, wurde von der FDA (Food and Drug Agency) als unwirksam und sogar als gefähr­lich bezeichnet.

Wenn es um die Impfung ging, schien der Risi­ko­faktor aller­dings wie Schnee in der Sonne zu schmelzen.

Dr. Fauci, Leiter von Trumps Anti-Covid-19-Team und Gast dieser großen Debatte, bestä­tigte, dass bis Januar 2021 ein Impf­stoff bereit­stehen könne. Dieses Datum, mindes­tens 6 Monate vor dem ursprüng­li­chen Zeit­plan, war laut CNN-„Experten“ immer noch ausrei­chend, um die erfor­der­li­chen Zuver­läs­sig­keits­tests im gültigen Umfang durch­zu­führen. Im ihrem Kreis herrschte jedoch allge­meine Einig­keit darüber, dass man es in Kauf nehmen müsse, einen „kleinen“ Teil der Sicher­heit aufzu­geben, da eine Impfung drin­gend erfor­der­lich sei, um ein größeres Massaker zu vermeiden.

Bill Gates, der Star­gast, begann die Schil­de­rung eines seiner übli­chen Kata­stro­phen­sze­na­rien mit Gesten seiner geballten Hände über dem Kopf oder vor seinem Gesicht, in dem hie und wieder ein Grinsen aufblitzte. In seiner weiner­li­chen, nasalen Stimme verbrachte er seine 45-minü­tige Sende­zeit damit, zu erklären, dass er von einem neuer­li­chen „expo­nen­ti­ellen“ Epide­mie­aus­bruch ausgehe, der weitere Ausgangs­be­schrän­kungen erfor­der­lich machen und alle bisher erreichten Erfolge aushe­beln würde.

Aber wie impft man 7 Milli­arden Menschen, um die Gefahr in den Griff zu bekommen? Bill Gates konze­dierte: „Wenn der Impf­stoff sehr effektiv ist (etwa 90% Wirk­sam­keit), ist es nicht erfor­der­lich, eine 100%-ige Impf­de­ckung zu errei­chen. Es reicht eine 80%-igen Abde­ckung, denn für den Rest sorgt die kollek­tive Immu­nität. “

Seine Antwort an Dr. Gupta, der ihn fragte, ob das impli­ziere, dass die Bevöl­ke­rung armer und unter­ent­wi­ckelter Länder als erstes von Impfungen betroffen sein würde: „Die WHO wird anhand verschie­dener Faktoren über die Präva­lenz­rate der Krank­heit entscheiden … es geht dabei um die Qualität des Gesund­heits­sys­tems …

Was war eine beschei­dene Art eines Zuge­ständ­nisses!

Dieser Artikel erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei medias-presse.info.