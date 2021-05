Pfoten weg!

Ich kann nur für die Väter spre­chen, aber ich weiß, dass auch Mütter wie Tiger springen, wenn ihre Kinder auch nur in der geringsten Gefahr sind. Und wenn die Gefahr immens ist, wird das eigene Leben der Väter und Mütter dem Schutz ihrer Babys unter­ge­ordnet. Wenn man die Nach­richten sieht, fragt man sich, ob irgend­etwas einen größeren und dauer­haf­teren Schaden an einem sich entwi­ckelnden Körper, an einer sich noch formenden Persön­lich­keit verur­sa­chen kann, als wenn ein abar­tiger Böse­wicht so besessen davon wird, seine perversen sexu­ellen Wünsche an Kindern auszuleben.

Glauben Sie mir, bevor ich zu schreiben begann, habe ich bis zehn gezählt und im Gehorsam gegen­über dem Gebot meines Glau­bens versucht, die Mitglieder der pädo­philen Bande zu lieben. Aber selbst wenn ich dafür in die Hölle komme, sage ich immer noch, dass solche Menschen nur dann als unsere Nach­barn betrachtet werden können, die nach dem Eben­bild Gottes geschaffen wurden, wenn wir sie sofort vom normalen Teil der Gesell­schaft abschneiden und sie zwingen, Buße zu tun und zu bereuen, sogar für den Rest ihres Lebens. Gott mag in der Lage sein, ihnen zu vergeben, ein Vater und eine Mutter können das nie.

Ich habe gelesen, dass unter diesen einer war, der sein eigenes Kind miss­brauchte und Bilder des Miss­brauchs mit anderen sata­ni­schen Rassen teilte. Wir werden vom lieben Gott auf eine harte Probe gestellt, denn wir können diesen Verwerf­li­chen auch nicht mit der Schaufel erschlagen, sondern wir müssen uns damit abfinden, dass er auch Rechte haben wird, sein Anwalt nach Ausreden suchen wird, ich höre ihn schon fast argu­men­tieren, dass er nur seine Eltern­liebe auf eine bestimmte Art und Weise zum Ausdruck gebracht hat. Im Namen von Millionen von Menschen wünsche ich, dass es gelingt, die Strafe für solche Verbre­chen so hart wie möglich zu gestalten.

Ich vermute, dass es auch viele unserer Leser gibt, die als Kinder einen Onkel hatten, der unan­ge­nehm nah am Fest­tags­tisch saß oder die einen Fremden am Strand begegnet sind. Ich hoffe, Sie haben es geschafft, sich recht­zeitig zu entfernen, bevor die über­trie­bene Lieb­ko­sung in eine Berüh­rung über­ging. Aber auch dieje­nigen, die eine solche Erfah­rung nicht gemacht haben, müssen verstehen, dass sich die Opfer nie von dem Trauma erholen können, das sie erlitten haben. Sie werden nie gesunde, glück­liche Erwach­sene sein. Ihr Leben wurde zerrüttet, alles wurde ihnen genommen, bevor sie etwas hatten, wofür sie leben konnten. Und das alles für was? Damit sich ein paar Verrückte für ein paar Momente frei fühlen können? Da möchte man am liebsten fluchen…

Die Gefahr ist enorm. Bei Schrift­stel­lern, Künst­lern aller Art, Poli­ti­kern wird oft fest­ge­stellt, dass sie ihre niedersten Wünsche nicht abstellen können. Der 68er-Tross ist auch voll von Pädo­philen, die im Alter ihrer Rebel­lion gegen den Wohl­stand über­drüssig geworden sind, die domi­nie­renden Posi­tionen in der poli­ti­schen Entschei­dungs­fin­dung und im öffent­li­chen Leben über­nommen haben und von diesen Stühlen aus versu­chen, uns den globa­lis­ti­schen Alptraum des Neolin­kismus aufzu­zwingen, der auf neomar­xis­ti­scher Ideo­logie basiert und den sie eine multi­kul­tu­relle „offene Gesell­schaft“ auf der Grund­lage einer gemischten Bevöl­ke­rung nennen, wenn sie ihn doch einfach exis­tie­renden Kommu­nismus nennen sollten.

Wir Ungarn haben den Namen Daniel Cohn-Bendit immer schon mit diesen Typen verbunden, deren Hosen­schlitz bei Kinder­gar­ten­kin­dern leichter rauf und runter ging als der schnelle Aufzug im Gebäude des Euro­päi­schen Parla­ments. Diese Bande arbeitet zusammen mit ihren überall tätigen Hand­lan­gern daran, Pädo­philie zu entkri­mi­na­li­sieren, das heißt, die ekel­hafte Abscheu­lich­keit ihrer kranken Köpfe nicht zu einem Verbre­chen zu machen.

Lassen Sie uns also sehr vorsichtig sein, wo wir in dieser Frage stehen. Die Zukunft unserer Kinder, die Zukunft unseres Landes hängt davon ab, ob es uns gelingt, diesen Bestre­bungen Einhalt zu gebieten und all die dunklen Schurken dorthin zurück­zu­schi­cken, wo sie herkommen: in die tiefsten Tiefen der Hölle.

Quelle: Magyar Nemzet (Autor: Ottó Gajdics)