Polen: Prof. Krysiak über die Drei-Meere-Initiative

Auszüge aus einem Inter­view mit dem Warschauer Wirt­schafts­wis­sen­schaftler Prof. Zbigniew Krysiak:

„Die Deut­schen haben Appetit auf die Drei-Meere-Initia­tive. Sie sehen, dass es Macht sein wird. Wir dürfen uns nicht von ihnen über­wäl­tigen lassen.“

„Bei dem Konzept, das wir bereits in Polen gemeinsam mit den Ländern der Drei-Meere-Initia­tive zu entwi­ckeln beginnen, handelt es sich um die Konzen­tra­tion der Produk­tion in diesen Ländern, weil wir nahe beiein­ander sind. Es zahlt sich bereits aus. Dies bedeutet auch, dass wir nicht so viel aus Deutsch­land impor­tieren müssen, da einige Produkte in Polen und einige von Ungarn, Bulgaren, Rumänen, Slowaken, Kroaten herge­stellt werden und wir von einander kaufen werden. Im Gegenzug werden wir mehr produ­zieren, weil wir Absatz­märkte in Ungarn, der Slowakei, Rumä­nien und Bulga­rien haben werden. Diese Länder müssen nicht aus Deutsch­land impor­tieren. Dieses Modell, das wir bereits vorzu­be­reiten beginnen, wird also die Importe aus Deutsch­land redu­zieren, so dass wir einen Über­schuss an Exporten haben werden, dh es wird einen zusätz­li­chen Impuls für die wirt­schaft­liche Entwick­lung erzeugen und gleich­zeitig das Risiko verringern.“

Quelle: wPoli­tyce