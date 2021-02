Podczas gdy więks­zość ludzi od miesięcy koncen­truje się na kwestii koro­na­wirusa, szcze­pionek i powtar­za­ją­cych się blokad, inne problemy nie znikają. László Toro­czkai, lider nacjo­na­lis­ty­cznej partii „Mi Hazánk“ („Nasza Ojczyzna“) i burmi­strz gminy Ásott­halom na granicy z Serbią, 3 lutego miał niemiłą nies­pod­ziankę odkry­wając nie mniej niż 65 migrantów, którzy pota­jemnie zakradli się do domu starszej osoby w jego gminie. W obliczu tej sytu­acji Toro­czkai natychmiast ogłosił alarm.

217 migrantów ares­z­to­wanych w okręgu Csongrád-Csanád

Tego samego dnia węgierska policja ares­z­to­wała 217 niele­gal­nych migrantów (Syry­jc­zyków, Libi­jc­zyków, Pale­s­tyńc­zyków, Ghańc­zyków, Maro­kańc­zyków, Tune­zy­jc­zyków i Afgańc­zyków) w dzie­więciu gminach okręgu Cson­grád-Csanád – w tym w Ásott­halom i mieście Szeged; ares­z­to­wano również prze­myt­nika – 22-letniego obywa­tela Węgier – który prze­woził dzie­więt­nastu syry­js­kich migrantów w swojej furgo­netce, poin­for­mował rzecznik policji. Pięciu Afgańc­zyków ukry­wa­ją­cych się w ture­ckiej ciężarówce zostało również ares­z­to­wanych 3 lutego na poste­runku granicznym Nagylak na granicy rumuńsko-węgierskiej.

Od kilku miesięcy reak­ty­wo­wane są sieci prze­myt­nicze, wykor­zys­tu­jące kryzys zwią­zany z koro­na­wirusem. Ogrodzenie graniczne na południu Węgier, wznie­sione w 2015 roku przez konser­wa­tyw­nego premiera Viktora Orbána, nie jest w stanie samo zatrzymać niele­gal­nych imigrantów. Bez nadzoru spow­alnia to jedynie prze­krac­zanie granic. Jednak mobi­li­zacja policji do wpro­wadzenia godzin poli­cy­jnych, kontroli granicz­nych i przy­mu­so­wych kwaran­tann dopro­wad­ziła do niedo­boru siły roboczej do ochrony granic.

Stwarza to prawd­ziwy ból głowy dla policji i rządu węgier­skiego, a na rok przed wybo­rami parla­men­tar­nymi na Węgrzech stanowi pożą­dany argu­ment dla partii „Mi Hazánk“ László Toro­czkai. W rzec­zy­wis­tości „Mi Hazánk“ jest pierwszą partią, która bezwa­run­kowo zażą­dała ponow­nego otwarcia restau­racji i innych lokali, które zostały zamknięte z powodu działań anty­kro­wotnych. Chociaż walka z niele­galną imigracją, zwłaszcza w związku z zamknięciem granic, jest zasad­niczo korzystna dla partii rząd­zącej Viktora Orbána, to staje się ona niekor­zystna w tej sytu­acji, gdy rząd węgierski nie może już zapewnić pełnej i stałej kontroli nad granicą. Sytu­acja przy­po­mi­na­jąca rok 2015, kiedy to László Toro­czkai, wówczas już burmi­strz Ásott­halom, zyskał rozgłos potę­piając niele­galną imigrację i wzywając do budowy bariery granicznej, na miesiące przed tym, jak Viktor Orbán podjął ten pomysł.

Źródło: Visegrád Post

* * *