Der seit Beginn des „Kampfes gegen die Corona-Pandemie“ vor einem Jahr mit als Erster aufklä­rend und beru­hi­gend aufge­tre­tene seit 57 Jahren in Deutsch­land lebende Arzt thai­län­di­scher Abstam­mung, Prof. Sucharit Bhakdi, ist es nunmehr endgültig leid in Deutsch­land seinen Lebens­abend zu verbringen. In einem Deutsch­land, das er zu Anfang überaus schätzte und liebte. Ein Land, das ihn aber seit zwei Jahr­zehnten wegen dessen ausge­prägt starren schul­me­di­zi­nisch arro­ganten Verhal­tens zuneh­mend erstaunt und abstößt. Hinzu kommt das obrig­keits­hö­rige Verhalten der Äzte­schaft durch Erzie­hung hin in finan­ziell-orga­ni­sa­to­ri­sche Rich­tung und weg von Geist und Verpflich­tung des Hippo­kra­ti­schen Eides.

Vorgänger aufge­schreckten falschen poli­ti­schen Verhal­tens traten vor fast 20 Jahren mit Auftreten des SARS-Erre­gers (Schwere Akute Respi­ra­to­ri­sches Syndrom) aus der Familie der Corona-Viren ins Blick­feld. Man hat daraus gelernt und nun vor einem Jahr mit Covid 19 aus der glei­chen Familie den großen Wurf gelandet. Dieses Bevöl­ke­rungs­ex­pe­ri­ment zur Berau­bung der Frei­heit und der Menschen­würde gelingt im noto­risch obrig­keits­hö­rigen Deutsch­land beson­ders gut.

Nach­fol­gende Unter­hal­tung des Hanno­ve­raner Infek­tio­logen und lang­jährig in Thai­lands Gesund­heits­wesen tätigen Dr. Thomas Ly mit Prof. Bhakdi ist ein verhee­rendes Zeugnis unserer gegen­wär­tigen Infek­ti­ons­po­litik. Das ist gewiß auch dem Kanz­leramt und dem Gesund­heits­mi­nister bewußt, die ausschließ­lich auf Prot­ago­nisten wie Drosten, Wieler unf ggf. Lauter­bach hören, aber aus dieser verfah­renen Situa­tion ohne Geschts­ver­lust wieder heraus­zu­finden ist schwer. Zumal, und das weiß unsere Kanz­lerin am besten, läuft diese welt­um­span­nende Aktion mit ganz anderem Hinter­grund und Zweck ab. Dagegen will und darf sie sich nicht stemmen. Wenn sie das wollte, ist im Inter­view sogar ein cleverer Königsweg genannt.

Wie weit verrennen wir uns noch mit uner­meß­li­chen wirt­schaft­li­chen und noch nicht abseh­baren gesund­heit­li­chen Folgen durch CO2-Anrei­che­rung und Sauer­stoff­mangel für unsere Kinder durch das Masken­tragen? Wenn ein renom­mierter Mikro­bio­loge und Mahner wie Bhakdi zermürbt dieses Land im Ruhe­stand verläßt, kann man es verglei­chen mit der berühmten Kari­katur der engli­schen Sati­re­zeit­schrift Punch vom März 1890 zu Bismarcks Abdan­kung „Der Lotse geht von Bord“.

In dem einstün­digen Inter­view sei beson­ders hinge­wiesen auf die Minuten 17.40 – 20.10 und 27.25 – 32.50.

Quelle: Leser­brief