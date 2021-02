BERLIN – Die Regie­rung hat am 3. Februar 2021 Urhe­ber­rechts­re­form beschlossen. Der Upload-Filter ist Teil einer EU-Copy­right-Richt­linie. Bereits im März 2019 wurde im EU-Parla­ment über die neue Copy­right-Richt­linie mit denkbar knappen Ergebnis abge­stimmt. In erster Linie wurde der den Upload-Filter betref­fende dama­lige Artikel 13 heftig kriti­siert. Aufgrund der Richt­linie müssten Seiten wie Wiki­pedia massiv einge­schränkt werden, man befürchtet, dass das freie Internet in Gefahr wäre.

Computer als Zensoren

Gefährdet sind nun auch die beliebten Formen der Remix- und Meme-Kultur, beispiels­weise die auf Face­book mit lustigen Über­schriften verse­henen Film- und Sequenzen. Als bedenk­lich wird auch einge­stuft, dass nicht Menschen, sondern Programme entscheiden was erlaubt ist und was nicht. Wozu Richter oft Monate brau­chen wird jetzt in Sekunden entschieden.

Neben Zensur droht auch „Over­blo­cking“

Wie immer bei Zensur­maß­nahmen wird vorsich­ti­ger­weise lieber zu viel als zu wenig zensiert, um recht­liche Risiken zu mini­mieren. Schon jetzt ist auf Youtube, wo bereits auto­mai­sche Filter­sys­teme zum Einsatz kommen, ein „Over­blo­cking“ festzustellen.

AfD für Frei­heit im Internet

Dazu erklärt die Bundes­tags­ab­ge­ord­nete und digi­tal­po­li­ti­sche Spre­cherin der AfD-Frak­tion, Joana Cotar:

„Die Regie­rung hat ihr Verspre­chen gebro­chen. Die Upload­filter kommen. All die großen Worte der Koali­tion waren das Papier nicht wert, auf dem sie standen. Vor dieser Entwick­lung habe ich bereits zu Beginn der Diskus­sion gewarnt. Sollte das Gesetz so verab­schiedet werden, müssen die Platt­formen künftig prüfen, ob ein Sperr­ver­langen von einem Rech­te­inhaber vorliegt. Das geht nur mit Filtern. Die dabei fest­ge­legten Baga­tell­grenzen sind völlig reali­täts­fern. Wer ernst­haft 125 kb für ein Bild und 160 Zeichen vorgibt, hat das Internet nicht verstanden.

Die AfD-Frak­tion lehnt Upload­filter ab. Wir stehen für ein freies Internet. Wir haben uns in Brüssel gegen den Lobby­ismus der Pres­se­ver­lage gewehrt, wir werden das auch in Berlin tun.“