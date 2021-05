Einmal mehr scheint sich eine „Verschwö­rungs­theorie“ von „Corona-Leug­nern“ und „Covidioten“ zu bewahr­heiten: Die Froh­bot­schaft, die wie ein Mantra von Poli­ti­kern und den Main­stream­m­edien vor sich herge­tragen wird, dass nach der „Durch­imp­fung“ der Bevöl­ke­rung alle wieder so leben „dürfen“ wie zuvor, scheint sich zuneh­mend in Luft aufzu­lösen. Denn die Versuchs­reihe, weite Teile der Bevöl­ke­rung als Prob­anten für das Vacsin von Astra­Ze­neca zu miss­brau­chen, ist bekannt­lich gehörig in die Hose gegangen

Mit Astra­Ze­neca Geimpfte sollen jetzt RNA-Impf­stoff bekommen

Den bedau­erns­werten Personen, die damit geimpft wurden, wird jetzt von der stän­digen Impf­kom­mis­sion am Robert Koch-Institut (abge­kürzt STIKO) empfohlen, sich einen mRNA-Impf­stoff verpassen zu lassen. Und man kann sicher sein, dass sich aufgrund des medialen Trom­mel­feuers genug Leute finden werden, die sich erneut in der Rolle eines „Versuchs­ka­nin­chens“ gefallen werden. (Man verzeihe uns die Bezeich­nung, nur fällt uns leider keine passen­dere dazu ein). Bleibt zu hoffen, dass die unter­schied­li­chen Impf­stoffe auch mitein­ander „harmo­nieren“.

Lesen Sie dazu die dementspre­chende Mittei­lung des Robert Koch Insti­tutes (RKI), die fassungslos macht. Man muß wohl kein fach­vo­ka­bu­lar­kun­diger Medi­ziner sein, um zu begreifen was hier gespielt wird:

„Hinsicht­lich der zweiten Impf­stoff­dosis für jüngere Personen <60 Jahren, die bereits eine erste Dosis Vaxze­vria (Anm.: Astra­Ze­neca nach Namen­s­um­be­nen­nung! ) erhalten haben, gibt es noch keine wissen­schaft­liche Evidenz zur Sicher­heit und Wirk­sam­keit einer hete­ro­logen Impf­serie. Die STIKO empfiehlt derzeit, bei Personen <60 Jahre anstelle der zweiten Vaxze­vria-Impf­stoff­dosis eine Dosis eines mRNA-Impf­stoffs 9–12 Wochen nach der Erst­imp­fung zu verab­rei­chen. Hinter­grund für diese hete­ro­loge Impf­serie und den gewählten Zeit­ab­stand ist das Auftreten von seltenen throm­bo­em­bo­li­schen Ereig­nissen nach Vaxze­vria und die begin­nende Abnahme des Impf­schutzes einer einma­ligen Vaxze­vria-Impfung nach 12 Wochen. Der Impf­zeit­raum 9–12 Wochen nach der Erst­imp­fung wurde gewählt, um hier eine orga­ni­sa­to­ri­sche Flexi­bi­lität bei der Impf­durch­füh­rung zu ermöglichen.“

Abge­sehen davon, dass hier auch das Märchen vom stän­digen Impf­schutz entzau­bert wird, verwun­dert (ja, eigent­lich gar nicht), dass die Termi­ni­sie­rung der Nachimp­fung nicht nach medi­zi­ni­schen Krite­rien statt­findet, sondern nach der „orga­ni­sa­to­ri­schen Flexi­bi­lität bei der Impfdurchführung“.

Jeder weitere Kommentar dazu erüb­rigt sich, zumin­dest für Leute, die noch gera­deaus denken können.

