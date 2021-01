Álvaro Peñas *

W grudniu ubie­głego roku w Rumunii odbyły się wybory parla­men­tarne. Zwycięstwo przy­padło opozy­cy­jnej Partii Socja­l­de­mo­kra­ty­cznej (PSD) z 29% głosów, następnie rząd­zącej Narodowo-Libe­ralnej Partii (PNL) z 25% i centro­li­be­ral­nego sojuszu USR PLUS z 15%. Zwycięstwo nie zrobiło jednak wiele dla socja­l­de­mo­kratów. 21 grudnia ubie­głego roku podpisana została koalicja rząd­ząca pomiędzy PNL, USR PLUS i Węgierską Partią Mnie­js­zości (UDMR), która stała się piątą siłą poli­ty­czną z 6%. Frekwencja wyborcza wyni­osła tylko 31,84%, co jest najniższą frekwencją w wybo­rach parla­men­tar­nych od czasu upadku komu­nizmu w 1989 roku, w porównaniu z 39,5% wyborców w ostat­nich wybo­rach w grudniu 2016 roku i 46% w wybo­rach samor­zą­do­wych we wrześniu 2020 roku. Prze­ciwnie, głosy rumuńs­kiej diaspory wzrosły z 110.606 głosów w 2016 roku do 265.940, w tym 32.000 w Hiszpanii.

Dużym zaskocze­niem tych wyborów nie było jednak prze­lotne zwycięstwo socja­l­de­mo­kratów czy niska frekwencja, ale powstanie nowej partii, Sojuszu na rzecz Związku Rumunów (AUR), która zdobyła 9% głosów, stając się czwartą co do wiel­kości siłą poli­ty­czną. Jest to zaska­ku­jący wynik, biorąc pod uwagę, że we wrześ­nio­wych wybo­rach samor­zą­do­wych AUR zdobył zaledwie 1% głosów, a burmi­strzostwo w trzech małych miastach. W tych wybo­rach partia dobrze radziła sobie na obsza­rach wiejs­kich, zwłaszcza na terenach o dużym wpływie Kościoła prawosław­nego, takich jak Suczawa czy Botoșani (w północno-wschod­niej Rumunii), i uzys­kała poparcie ponad 14% elek­to­ratu. Była to również druga pod względem liczby głosów partia w diasporze, z 26% głosów, tylko trzy punkty procen­towe poniżej USR PLUS. Rumuńscy nacjo­na­liści otrzy­mali najwięcej głosów we Włoszech, a na drugim miejscu w Hiszpanii, Niemc­zech i Francji.

AUR, co w języku rumuńskim oznacza „złoto“, ma niewiele ponad rok. Partia została założona 1 grudnia 2019 roku, w dniu zjed­no­czenia Rumunii, w mieście Alba Iulia (rok wcześ­niej ofic­ja­lnie ogłos­zono ją „stolicą Wiel­kiej Unii Rumunii“) przez Geor­ge’a Simiona i Claudiu Tarziu. Simion, 34 lata, ekono­mista i historyk spec­ja­li­zu­jący się w zbrod­niach komu­nizmu, a także założy­ciel Unio­nis­ty­cznej Plat­formy Działania w 2012 r., która opowiada się za zjed­no­cze­niem Rumunii z Mołdawią (Mołdawia po II wojnie świa­towej została oddzie­lona od Rumunii przez Związek Radziecki i jest obecnie niepod­le­głym państwem). Tarziu, 47 lat, jest dzien­nikarzem i jednym z liderów orga­ni­zacji Koalicja na rzecz Rodziny. Grupa ta prowad­ziła kampanię w 2018 r. na rzecz refe­rendum w sprawie zakazu zawi­er­ania małżeństw przez osoby tej samej płci i zapi­sania w konsty­tucji „trady­cy­j­nego małżeństwa“. Jednakże, pomimo zebrania ponad trzech milionów podpisów, refe­rendum, które odbyło się w paźd­zier­niku tego roku, nie prze­kro­c­zyło 30-procen­to­wego progu wyborców upra­w­nionych do głoso­wania, wyma­ga­nego do ważności.

Obrona trady­cy­jnej rodziny i walka z ideo­logią płci były jednymi z najsil­nie­js­zych pozycji partii. AUR wyra­ziło poparcie dla uchwa­lonej w czerwcu ustawy zaka­zu­jącej studiów gende­ro­wych w klasie. Jednakże w orze­czeniu z 16 grudnia rumuński Trybunał Konsty­tu­cyjny uchylił ustawę, stwier­d­zając, że narusza ona wolność sumi­enia jednostki i zakłóca wolność myśli i wypo­wiedzi. AUR uważa, że rodzina jest kamie­niem węgie­lnym społec­zeństwa i opowiada się za ulgami podat­ko­wymi dla rodzin wielod­ziet­nych, aby zachęcić do zwiększenia wskaź­nika urodzeń. Oprócz rodziny, inne podsta­wowe pozycje partii to naród, wiara chrześci­jańska i wolność. Według Simiona, konser­wa­tywna polska partia „Prawo i Spra­wi­ed­li­wość“ jest jednym z jego punktów odniesienia.

Podczas kampanii wybor­czej partia wykor­zystała nacjo­na­lis­ty­czny dyskurs prze­ciwko rumuńs­kiej klasie poli­ty­cznej, którą nazywa „mafią“, oraz prze­ciwko partii mnie­js­zości węgier­skiej, którą uważa za „ekstre­mis­ty­czną“. Z kolei akcje protesta­cyjne AUR prze­ciwko działa­niom rządu mającym na celu walkę z wirusem korony są tymi, które zdobyły największe poparcie. Rząd zamknął małe sklepiki i sklepy, aby powstrzymać pandemię, ale utrzymał otwarte duże super­mar­kety należące do międ­zy­na­r­odo­wych korpor­acji. AUR potępił tę dyskry­mi­nację inten­sywną kampanią na rzecz zachęt finan­so­wych i podat­ko­wych dla małych przedsię­bi­o­rstw, potę­piając „zagra­niczne firmy, które zabierają swoje zyski z Rumunii“ i są chro­nione przez elity polityczne.

„Rumuni mają dość krad­zieży, kłamstw i braku przy­wią­zania do wartości narodo­wych. Jesteśmy partią chrześci­jańską, nacjo­na­lis­ty­czną, patrio­ty­czną“, powied­ział George Simion na konfe­rencji prasowej po ogło­szeniu wyników wyborów, które stawiają AUR jako czwartą siłę z 32 miejs­cami w Kongresie i 14 w Senacie. Claudiu Tarziu przy­p­o­m­niał, że jego partia jest częścią Koalicji na rzecz Rodziny, „bronimy i wspieramy rodzinę, i zrobimy to samo w Parla­mencie“. Dla Tarziu sukces AUR to znak, że „rozpo­c­zęła się konser­wa­tywna rewolucja“.

