Genau wie im rest­li­chen Europa oder sogar in der entchrist­lichten und land­losen west­li­chen Welt arbeitet die Regen­bo­gen­pro­pa­ganda mit Hoch­druck daran, das Diktat des Regen­bo­gen­uni­ver­sums durch­zu­setzen, aber die Nach­richten, die aus Nord­eu­ropa kommen, wider­spre­chen dem Gender-Dogma der „Geschlechts­um­wand­lung“ als Mittel zum Glück völlig. Schweden hat beschlossen, die Verwen­dung von Puber­täts­blo­ckern für Kinder unter 16 Jahren einzustellen.

Behand­lungen zur Blockie­rung der Puber­täts­ent­wick­lung sind mit „signi­fi­kanten und irrever­si­blen nega­tiven Folgen wie Herz-Kreis­lauf-Erkran­kungen, Osteo­po­rose, Unfrucht­bar­keit, erhöhtem Krebs- und Throm­bo­se­ri­siko“ verbunden. Mit einer Pres­se­mit­tei­lung des Karo­linska-Kran­ken­hauses, einer Univer­si­täts­klinik im Bezirk Stock­holm, setzt das fort­schritt­liche Schweden der Trans-Ideo­logie ein Ende, indem es Minder­jäh­rige unter 16 Jahren schützt.

Dies ist ein wich­tiger Wende­punkt, der die Idee, dass Teen­ager mit Geschlechts­dys­phorie sich einer vorläu­figen Geschlechts­um­wand­lung unter­ziehen sollten, rundweg ablehnt. Insbe­son­dere defi­nierte das Kran­ken­haus entwick­lungs­hem­mende Behand­lungen für Jugend­liche mit Geschlechts­dys­phorie als „umstritten“ und poten­ziell verbunden mit „weit verbrei­teten und irrever­si­blen nach­tei­ligen Folgen wie Herz-Kreis­lauf-Erkran­kungen, Osteo­po­rose, Unfrucht­bar­keit, erhöhtes Krebs­ri­siko und Throm­bose. Damit distan­ziert sich Schweden sowohl von den Richt­li­nien der WPATH (Akronym für World Profes­sional Asso­cia­tion for Trans­gender Health) als auch vom soge­nannten „nieder­län­di­schen Protokoll“.

Letz­teres ist eine Methode, die seit Jahren in einer Klinik in der Nähe von Amsterdam, dem VU Medical Center, entwi­ckelt wurde und die auch die Behand­lung von Geschlechts­dys­phorie bei Jugend­li­chen durch „Aussetzen der Pubertät“ ab dem 12. Lebens­jahr vorsieht. Tatsäch­lich hatte der Wert des Proto­kolls bereits im vergan­genen Dezember Risse bekommen, als der briti­sche High Court im Fall von Keira Bell entschied, dass es höchst zwei­fel­haft sei, dass Teen­ager die Risiken und lang­fris­tigen Folgen bestimmter Behand­lungen voll­ständig verstehen könnten, und Ärzte auffor­derte, einen Richter zu konsul­tieren, wenn sie Zweifel an der Verab­rei­chung von Hormonen und Puber­täts­blo­ckern an junge Menschen hätten.

Seit einiger Zeit stellen schwe­di­sche Wissen­schaftler und Ärzte Fragen: Ein Lehrer in Göte­borg, Chris­to­pher Gill­berg, bezeich­nete in einem Artikel in der Zeitung Svenska Dagb­ladet die Behand­lung und Opera­tion von Minder­jäh­rigen als „ein großes Expe­ri­ment“, ein Expe­ri­ment, so Gill­berg weiter, das zu einem der schlimmsten medi­zi­ni­schen Skan­dale des Landes zu werden droht. Andere Experten haben sich daraufhin skep­tisch über das „nieder­län­di­sche Proto­koll“ geäu­ßert. Angela Sämfjord, Kinder- und Jugend­psych­ia­terin am Sahl­grenska Univer­si­täts­kran­ken­haus, die seit 2016 begonnen hatte, Kinder und Jugend­liche, die sich für eine „Geschlechts­um­wand­lung“ inter­es­sieren, klinisch zu betreuen, hatte zwei Jahre später aus wissen­schaft­li­chen und Gewis­sens­gründen aufge­hört. „Als Arzt war ich nicht bereit, das Risiko einzu­gehen“, erklärte Sämfjord, „diesen Pati­enten Schaden zuzu­fügen. Ich zog die Konse­quenzen und trat zurück.“

Unter­dessen ist in Schweden landes­weit die Zahl der jungen Menschen, die zur Behand­lung von Geschlechts­dys­phorie in Kliniken über­wiesen werden, seit einigen Jahren rück­läufig. Dies zeigt, dass sich in Schweden seit einiger Zeit eine Haltung der extremen Vorsicht durch­ge­setzt hat. Mit dem Vermerk des Karo­linska-Kran­ken­hauses ist aus der Vorsicht jedoch Gewiss­heit geworden: Dem Vorsor­ge­prinzip huldi­gend, sollten „trans“- oder mutmaß­lich „trans“-Kinder auf keinen Fall phar­ma­ko­lo­gisch fixiert werden.

Nach Groß­bri­tan­nien und Schweden ist es viel­leicht auch für den Rest des Westens an der Zeit, das Thema Trans­gender neu zu über­denken? Welchen Sinn macht es kultu­rell, noch bevor es klinisch Sinn macht, einen Weg zu verfolgen, den die säku­larsten Länder der Welt mitt­ler­weile mit Argwohn betrachten? Anstatt die Geschlechts­iden­tität als „Selbst­wahr­neh­mung“ recht­lich abzu­si­chern, wäre es viel­leicht ange­bracht, sich ein Beispiel an jenen Staaten zu nehmen, die vor anderen den Weg der „neuen Rechten“ einge­schlagen haben, nur um heute fest­zu­stellen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.

„Die fest­li­chen Farben des Regen­bo­gens verbergen viele Schatten“.

Quelle: MPI