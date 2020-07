Der italie­ni­sche Konter­ad­miral Nicola De Felice teilte in einer Pres­se­aus­sen­dung vom 18. Juli mit: „Herr Grogro vom poli­ti­schen Büro der deut­schen Botschaft in Rom hat mir versi­chert, dass der Vorschlag, das Skla­ven­schiffs Sea Watch 3 nicht länger unter deut­scher Flagge segeln zu lassen, nach Berlin weiter­ge­leitet wurde und einer ernst­haften Prüfung unter­zogen werden soll.“

Konter­ad­miral De Felice hatte zuvor einen offenen Brief an den deut­schen Botschafter in Italien, Viktor Elbling, gesandt, in dem er sich über die Misse­taten des unter deut­scher Flagge segelnden NGO-Schiffes Sea Watch 3 beschwert hatte. UNSER MITTELEUROPA berich­tete darüber exklusiv im deut­schen Sprach­raum.

Der Konter­ad­miral weiter wört­lich:

„Der Sea Watch 3 wurde bereits einmal von den Nieder­landen die Flagge entzogen, und ohne Flagge kann das Schiff nicht mehr segeln, es sei denn, es möchte als Pira­ten­schiff betrachtet werden. In diesem Fall kann die Marine jeder Nation mit gesundem Menschen­ver­stand das Seerecht in Anwen­dung bringen, an Bord gehen, das Schiff beschlag­nahmen und den Kapitän sowie die Besat­zung gemäß dem Seerechts­über­ein­kommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) verhaften; das Seerechts­über­ein­kommen wurde von den Parla­menten von mehr als 200 UNO-Mitglieds­staaten rati­fi­ziert. Ich hoffe, dass die deut­sche Regie­rung ihr Wort hält und dass auch die italie­ni­sche Regie­rung in dieser Situa­tion die ihr zukom­mende Verant­wor­tung über­nimmt und ein Signal im Kampf gegen die Menschen­händler setzt, die für Tausende von Todes­fällen auf Hoher See verant­wort­lich sind und auch an der Ausbrei­tung der Covid-19-Pandemie in Europa Mitschuld tragen.“

Quelle: Pres­se­aus­sen­dung von Konter­ad­miral Nicola De Felice, 18. Juli 2020